Generální ředitel ČT u Moravce: My už nemáme kde šetřit

„Vůbec se nebráním tomu, aby televize byla kontrolovaná Nejvyšším kontrolním úřadem. To akorát předpokládá ústavní novelu. S panem prezidentem NKÚ jsem na toto téma mluvil hned loni na podzim, kdy jsem nastoupil do úřadu generálního ředitele České televize. Bavili jsme se o metodikách, protože to je specifická záležitost, audiovizuální tvorba není běžná továrna. Ale myslím, že tam existuje shoda na tom, že to možné je, pokud vznikne ústavní novela, která to tomu Nejvyššímu kontrolnímu úřadu umožní,“ podotkl mimo jiné ve vysílání Souček.

„Ukažte mi jinou veřejnou instituci kromě Českého rozhlasu a České televize, která v posledních šestnácti letech hospodaří s nominálně stále stejným rozpočtem. Ta efektivita je už neudržitelná z toho důvodu, že už nemáme kde šetřit. Průměrný starobní důchod od roku 2008 v téhle zemi vzrostl o 114 procent. Příjmová stránka státního rozpočtu o 104 procenta. Průměrná mzda o 90 procent, poplatek se – pokud projde novela – zvyšuje o jedenáct procent. To je srovnání, které nikdo jiný není schopen poskytnout. I vysoké školy, které se cítí extrémně podfinancované, hospodaří s rozpočty, které jsou téměř dvojnásobné s tou situací před šestnácti lety. Ta televize za těch šestnáct let otevřela další dva nové kanály. A kde myslíte, že se ty peníze vzaly? No na vnitřních úsporách. Protože 92 procent rozpočtu České televize tvoří příjem z televizních poplatků a ten je šestnáct let pořád stejný,“ řekl také k Souček ke schválení vládní novely o navýšení koncesionářských poplatků.

Česká televize pak podle jeho slov prochází dvěma audity: auditem statutárním a auditem hospodaření. „Předkládáme výroční zprávu, spolu tedy s Radou ČT, a tu schvaluje Sněmovna a dnes už i Senát. My jsme pod permanentní kontrolou a každý má možnost se do toho podívat,“ dodal Souček.