Greta? Divadlo! Zesměšňujete ji! Klausovec a ten, který odešel z Českého rozhlasu, se pohádali

V pondělí v newyorském sídle OSN začal klimatický summit, se svým projevem tam vystoupila i švédská aktivistka Greta Thunbergová a divákům v sále sdělila, že jsou zlí lidé. Pohrozila také, že je „bude sledovat“ a v případě, že selžou, mladá generace jim to nikdy neodpustí.

„Mé poselství je: budeme vás sledovat,“ zahájila Thunbergová bez pozdravu či jakýchkoliv úvodů své vystoupení na klimatické konferenci OSN. „Tohle všechno je špatně,“ pokračovala poté, co si za svou první větu vysloužila potlesk. Vůbec by tu prý neměla být. Měla by být na druhé straně oceánu ve škole.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a máchala pravicí na pokraji pláče. A opět se tleskalo.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé.“ Uvedla také to, že jí byly ukradeny sny a dětství.

„Nebyli jsme svědkem ničeho převratného, ničeho zvláštního, já bych řekl, že jsme viděli takové ochotnické představení na zájezdu ochotníků a Greta Thunbergová je jejich součástí,“ míní Strejček. Fischer se naopak domnívá, že konečně někdo řekl světovým politikům, jak se má situace kolem klimatu. „Světoví státníci se dozvěděli, co si myslí 16letá dívka o tom, co dělají a co nedělají v otázce klimatu,“ poznamenal Fischer. Greta Thunbergová podle jeho slov upozorňuje na to, že růst, na který jsme si zvykli, není samozřejmostí.

„Greta Thunbergová nám předvedla nezajímavé divadelní představení,“ trval na svém Strejček. Podle jeho slov Thunbergové neukradli sny a dětství politici, ale rodiče a zelený byznys. „Nejde o autentický postoj 16leté dívky, jde o nástroj PR akce,“ míní. „Nepodléhal bych spikleneckým teoriím, že někdo Gretu využívá k získávání peněz,“ odvětil Fischer. Projev Thunbergové je dle jeho slov zprávou o názoru mladé generace.

Strejček pak také poznamenal, že jestli zvítězí gretismus, bojí se o budoucnost svých dětí. Projev Thunbergové jej dle jeho slov ale nezajímá, protože Thunbergová není autentický hlasatel, ale je nástroj. „Nástroj někoho, kdo si umí spočítat, že tady visí miliardy peněz, které je možné rozdělit. Greta je zneužívána,“ míní. „Nepřeme se o to, jestli klimatické změny probíhají nebo neprobíhají, ale přeme se o to, zda za nimi stojí člověk,“ dodal.

„Debata se hysterizuje z obou stran. Hysterické reakce, které zesměšňují Gretu, si myslím, mají odvádět pozornost na něco, co se pak dlouhodobě řeší,“ poznamenal pak závěrem ke slovům mladé aktivistky Fischer.

autor: vef