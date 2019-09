Greta svým útočným projevem na summitu OSN zvedla ze židle Macrona. A pak to dorazil Trump na síti

Greta Thunbergová na půdě OSN obvinila světové lídry, že jí ukradli dětství a prakticky jí znemožnili chodit do školy, protože nedělají dost pro záchranu klimatu. Kdyby dělali dost, mohla by prý teď sedět ve škole a vzdělávat se. Politici však místo činů předvádějí jen prázdná slova. Thunbergová však politikům hrozila, že je mladí lidé pozorně sledují a nedovolí, aby podobný stav přetrvával. Mladí lidé, kterým jde o záchranu planety, se aktivizovali a určitá změna přijde, ať se nám to líbí, nebo ne. Anketa Líbí se vám projevy Grety Thunbergové? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 8139 lidí

Většina světových lídrů za tato slova Gretě Thunbergovvé zatleskala.

Francouzský prezident Emmanuel Macron však mladou švédskou studentku kritizoval. „Existuje mnoho občanských akcí, které jsou užitečné. Ale tady jde o velmi radikální pozici, která pravděpodobně bude rozdělovat naši společnost,“ obul se Macron do Thunbergové ve vyjádření pro rádio Europe 1. Prezidentovo vyjádření převzala např. francouzská verze serveru The Huffington Post.

Doporučil mladé aktivistce, aby svá slova adresovala zemím, které blokují potřebná opatření v boji proti klimatickým změnám, což se prý o Německu nebo Francii říct nedá.

Francouzská ministryě pro životní prostředí Brune Poirsonová se postavila na stranu prezidenta Macrona. Uznala, že mladá aktivistka má pravdu, ale ihned dodala, že nestačí jen varovně pozvedat hlas, je třeba si také sednout k jednomu stolu a hledat potřebná řešení problémů, které nás trápí.

„Řekla bych jí: ‚Pojď Gréto, teď si vyhrneme rukávy, sedneme si k jednomu stolu a budeme hledat řešení,“ uvedla ministryně s tím, že nebude jednoduché shodnout se na detailech jednotlivých opatření.

Pětačtyřicátý prezident USA Donald Trump na sociální síti Twitter k vystoupení rozzlobené Thunbergové v OSN s nádechem ironie poznamenal, že se tato mladá dívka zřejmě těší na šťastnou budoucnost.

„Vypadá jako velmi šťastná mladá dívka, která se těší na zářivou a nádhernou budoucnost. To je tak pěkné, vidět to,“ napsal Trump.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO