Grolich předsedou lidovců nebude. Chce zůstat na Moravě

„My jsme udělali tak dobrý výsledek, že to prostě má nadregionální význam,“ hovořil o výsledcích krajských voleb Jan Grolich na svém účtu sociální sítě X. Hejtman připomněl, že dosažený úspěch nebyl náhodný, ale vyžadoval čtyři roky intenzivní práce a budování důvěry voličů. „To, že se nám podařilo teď takhle skvěle vyhrát volby, znamenalo, že před tím jsou čtyři roky práce. A nám se podařilo získat důvěru lidí. A ta důvěra se buduje strašně dlouho,“ řekl Grolich.

Jihomoravský hejtman dodal, že jeho cílem proto není stát se předsedou politické strany nebo ministrem, ale vykonávat práci, která má smysl, a udržet si důvěru lidí. „No a proto jsem se teď rozhodl úplně jinak, než by všichni čekali. Já nebudu kandidovat na předsedu lidovců. Moje práce je tady na jižní Moravě, a tak tady zůstanu,“ vysvětlil Grolich, proč se rozhodl nekandidovat na předsedu KDU-ČSL, i když by to mnozí očekávali.

Rozhodl jsem se, jak to bude s kandidaturou na předsedu. pic.twitter.com/HNWulAMVUW — Jan Grolich (@JanGrolich) September 30, 2024

Možná očekávání podpořil i Grolich samotný už v srpnu, kdy v krátkém skeči na Instagramu uvedl, že o předsednictví strany KDU-ČSL bude možno uvažovat právě až po výsledcích krajských voleb, pokud by se stal hejtmanem. „Nejsem o tom nijak rozhodnutý a nevím, jak dopadnou krajské volby na podzim. Když budu opoziční zastupitel, tak nemá smysl o tom uvažovat, když obhájím hejtmana, no tak možná…,“ řekl tehdy Grolich.

Nyní ovšem změnil svůj postoj, předsedou by podle jeho názoru měl být někdo, kdo je v Praze. „Vláda je v turbulentní době a myslím, že by předsedou měl být ministr nebo minimálně někdo v Praze. Já si ale nemůžu dovolit být zvolený v půli října a odejít do vlády,“ cituje Jana Grolicha server CNN Prima NEWS.

Uvedl také, že by v roli předsedy nemusel dostát všem očekáváním. Klidnější období si navíc zaslouží i jeho rodina. „Je něco jiného udělat výborný výsledek poté, co si to čtyři roky odpracujete a komunikujete to. Teď bych byl v jiné roli. Měl bych maximálně půl roku na to ve vládě něco udělat. Kromě toho i rodina si zaslouží klidnější období, můj syn má také jen jedno dětství,“ podotkl.

Jihomoravský krajský výbor KDU-ČSL nominoval na post předsedy ministra zemědělství Marka Výborného, který již v minulosti stranu vedl. Na post prvního místopředsedy podpořil krajský výbor ministra životního prostředí Petra Hladíka. Výborný oznámil, že se ještě rozhodne, zda nominaci přijme, a to během několika dní. Současný předseda KDU-ČSL Marian Jurečka také ještě neoznámil, zda bude znovu kandidovat na předsedu. Volební sjezd KDU-ČSL se bude konat 18. a 19. října v Olomouci.

