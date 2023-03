Gruzie: Protesty uspěly, zákon padá. Neziskovky a podobní se budou moci vměšovat dál

reklama

V Gruzii to v posledních několika dnech vřelo. Kvůli návrhu zákona o tzv. zahraničních agentech.

„Podle návrhu zákona by se nevládní skupiny a média staly terčem útoků, pokud by přijímaly více než 20 % finančních prostředků ze zahraničí,“ napsala k zákonu BBC.

Gruzie požádala o status kandidátské země Evropské unie a usiluje o vstup do NATO. Představitelé EU odsoudili návrh zákona jako neslučitelný s hodnotami EU.

Delegace EU v Gruzii ve svém prohlášení uvedla, že krok ke zrušení zákona je „vítaným oznámením", a vyzvala politické představitele, aby pokračovali v „proevropských reformách".

BBC upozornila, že obrat vlády následoval po druhé noci střetů mezi pořádkovou policií a demonstranty před parlamentem. K rozehnání demonstrantů, kteří skandovali „ne ruskému zákonu", byl použit slzný plyn a vodní děla.

Protestující, kteří byli během demonstrací zatčeni, byli podle ministerstva vnitra propuštěni.

Zástupkyně regionálního ředitele pro Východní partnerství a Balkán v organizaci Člověk v tísni Jana Bok Toužimská v podcastu Seznam Zpráv 5:59 uvedla, že směřování Gruzie do EU ještě není ztraceno, ale naznačila, že to nebude lehké. Už kvůli gruzínským oligarchům s vazbami na Rusko.

„Gruzínská společnost se opravdu chce obrátit evropským směrem a směrem k Evropské unii, ale vládní strany si to zjevně nemyslí a to napojení na Rusko je tam zjevné,“ uvedla v podcastu Seznam Zpráv s tím, že tento zákon vyžadoval předání informací o všech zaměstnancích a všech spolupracovnících přímo v Gruzii. Bok Toužimská uvedla, že zákon byl formulován natolik obecně, že by ho úřady mohly teoreticky využít téměř libovolně. A ten, kdo zákon nenaplní, by mohl dostat až 5 let vězení nebo nemalou finanční pokutu. Přitom podle Bok Toužimské není jasně definováno, jak vysoká by taková pokuta mohla být.

S podobnými překážkami se prý Člověk v tísni setkává např. v africké Etiopii.

Zákon měl údajně napomoct transparentnosti fungování neziskových organizací, ale podle Bok Toužimské bylo cílem zákona vyvinout tlak na neziskové organizace. Ale nemalá část občanů se postavila proti záměru kabinetu.

„Ta občanská společnost je opravdu silná a ti mladí lidé, kteří vyrůstali v posledních třiceti letech, chtějí být na tom Západě, mají ty hodnoty v sobě,“ uvedla Bok Toužimská.

Ale to, že vláda se rozhodla jít jinou cestou, ukazuje podle Bok Toužimské, že si Rusko chce zachovat svůj vliv i v Gruzii a nepustit tuto zemi do EU. „A vypadá to, že ta vládní strana si nechce udržet proevropský směr, ale chce se vrátit do Ruska a udržet si tam tu silnou vazbu na Rusko,“ pokračovala.

Konstatovala, že velký vliv tu hrají oligarchové navázaní na Rusko. Tito oligarchové podle Bok Toužimské mají vliv i v parlamentních stranách. Ale je toho názoru, že tu stále existuje možnost, že si Gruzie udrží proevropské směřování.

