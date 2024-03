Habeck se rozpálil v USA před studenty. Mezitím u něho doma zle

V rámci své cesty po USA německý ministr hospodářství Robert Habeck promluvil ke studentům Kolumbijské univerzity v New Yorku. Neváhal použít i slovo jako „f*ck“ a šokovaným studentům sdělil, že pokud se něco nezmění, bude to s demokracií velmi nahnuté. Jenže zatímco Habeck v New Yorku nadával Američanům, doma nejen on, ale celá německá kolice dostala slovní výprask od jednoho z vládních poslanců. O slovo se přihlásila také šéfka německých odborů.

reklama

Ministr hospodářství Německa Robert Habeck (Zelení) je na cestě po Spojených státech. V rámci své cesty dorazil na Business School na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, aby se studenty pohovořil o globální klimatické krizi. A svými slovy tu zašel opravdu velmi daleko, když před studenty bez váhání použil i vulgární výraz „f*ck“, jenž by se dal česky přeložit např. jako „zas*ané“, a to je jen jedna varianta překladu. Čeština jich nabízí víc a jedna je vulgárnější než druhá.

Američtí studenti se zdáli být projevem ministra šokovaní, protože slovo „f*ck“ se běžně ve veřejných projevech opravdu nepoužívá a server listu Handelsblatt, který na ministrův projev v New Yorku upozornil, konstatoval, že když už takové slovo ve veřejném projevu padne, Američané ho chápou jako „F-bombu“.

Psali jsme: „Řešte ty zasr*ný problémy.“ Německý ministr se neudržel na americké univerzitě

„Politika není o tom, dělat to, co jste před 30 lety považovali za správné,“ řekl vicekancléř. „Vyřešte ty zas**né problémy, které teď máme. A nenechávejte to na jiných v příští generaci. Pokud stávající politický obchodní model spočívá pouze v neustálém obviňování jiných lidí, demokracie nebude mít příliš velkou naději (na přežití)."

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 6% Nemá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 38458 lidí

Ekonomické podmínky nejsou „vůbec v pořádku. Koalice v Berlíně nenaplňuje svou ekonomickou odpovědnost!“ „Tato situace je pro naše vlastní voliče a příznivce téměř neúnosná. Protože FDP je součástí této federální vlády, nese také odpovědnost za ekonomickou situaci v naší zemi – ať se nám to líbí, nebo ne,“ řekl. Na poslancova slova upozornil server nejčtenějšího německého listu Bild.

Podle Kuhleho Německo potřebuje projít obratem v ekonomice a z pohledu jmenovaného zákonodárce je úkolem právě FDP, aby ho v koalici prosazovala.

Vedle ekonomického obratu prý semaforová koalice musí zlepšit i komunikaci s veřejností. Kuhle má za to, že kancléř Scholz a jeho kolegové a kolegyně měli více vážit slova, když se vyjadřovali k protestům zemědělců, ale i k válce na Ukrajině, nebo k migrační krizi. „Mnoho lidí v Německu, včetně mnoha osob s rozhodovací pravomocí, nemá chuť diskutovat o těchto otázkách," zlobil se Kuhle.

Nakonec uhodil i na Ursulu von der Leyenovou, která usiluje o své znovuzvolení do pozice předsedkyně Evropské komise. Podle Kuhleho je to na jednu stranu pochopitelné, protože při jejím případném výběru bude zachována jistá kontinuita jednání Evropské komise, ale podle Kuhleho je tu ještě jeden problém. A totiž ten, že voliči nemají možnost ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat o Leyenové. Na volebním lístku její jméno nebude a voliči tak nebudou moci říct, jak hodnotí dosavadní práci Leyenové. „Vždy jsem chápal demokracii tak, že volby slouží k tomu, aby voliči u volební urny odměňovali, nebo trestali kandidáta za jeho myšlenky a názory,“ podotkl.

Ve zpravodajském pořadu Tagesschau německé veřejnoprávní televize ARD však padla otázka, zda FDP neničí sama sebe, neboť průzkumy ukazují, že podle jedné části voličů nejmenší vládní strana jsou liberálové vůči sociálním demokratů a Zeleným až příliš málo kritičtí, zatímco podle druhé části voličů FDP strana až příliš blokuje práci celé koalice.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 39458 lidí

Podle Tagesschau jsou pryč časy, kdy politici FDP vnímali semaforovou koalici jako prostor k realizaci myšlenek. Dnes už hovoří jen o již zmíněném ekonomickém obratu, který chtějí prosazovat ze všech sil. A počkají si, kde se pro to najdou partneři.

O slovo se přihlásila také šéfka Německé odborové konfederace (DGB) Yasmin Fahimi, jinak také členka německé sociální demokracie. Ta liberálům z FDP v rozhovoru pro Bild oponovala, že německý sociální systém je jeden z nejstabilnějších na celém světě a bylo by totálně nerozumné ohrozit ho nějakými škrty.

„V těchto časech krize nemůžeme vytvořit větší bezpečnost prostřednictvím škrtů a úsporných rozpočtů a rozbití sociálního státu. Lidé v této zemi si jistotu zaslouží,“ zdůraznila Fahimi s tím, že pokud se mají sociální výdaje měnit, pak jen směrem nahoru. A stejně jako čeští levicově orientovaní politici volala po stabilizaci prvního pilíře německého důchodového systému, pilíře průběžně financovaného celou společností. Naproti tomu do dalších pilířů si mohou soukromě přispívat jen ti, kteří mají dost peněz. Lidé s nízkými příjmy mají smůlu.

V obecné rovině konstatovala, že německá ekonomika potřebuje více zaměstnanců. Má jich nedostatek. Vedle toho je prý problémem Německa i sociální propast. Konstatovala, že jedno procento populace drží v rukou 30 procent celkového bohatství. „Zdá se mi, že je tam spousta rezerv, které by se daly mobilizovat,“ podotkla.

Volala také po tom, že se Německo musí více zadlužit.

„Každý, kdo věří, že dokážeme financovat úkoly transformace, klimatickou neutralitu, nedořešenou inflaci za posledních 20 let, úkoly, které se vyskytly jednou za století, a kdokoli, kdo byť jen vzdáleně věří, že dokážeme financovat to vše z běžného rozpočtu, se samozřejmě strašně mýlí,“ prohlásila nekompromisně. „Protože nehovoříme jen o tom, že procházíme hospodářským poklesem, ale nyní mluvíme o situaci, kdy obecné podmínky již nejsou pro ekonomiku vhodné. Ceny energií jsou příliš vysoké, infrastruktura není dostatečně rozvinutá a nyní je potřeba rychleji stimulovat soukromé investice,“ pokračovala.

Fahimi je přesvědčena, že právě investice mohou pomoci churavějícímu německému průmyslu. „Jde mi o to, že máme obrovské nevyřízené veřejné investice. Jde o to, jak zorganizovat kapitál, který bude investovat nyní do budoucnosti,“ zdůraznila s tím, že toto se zatím v německé ekonomice neděje, ale Německo si podle ní v této věci nemůže dovolit stát na místě.

Psali jsme: „Řešte ty zasr*ný problémy.“ Německý ministr se neudržel na americké univerzitě Německý ministr zasažen „jedovatým šípem“. Zelené zdroje? Kritická analýza Ostrovy se nepotápějí. Naopak. Další díra v zeleném dogmatu Když to takhle půjde dál, přijde jich 200 000. Scholz má problém

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama