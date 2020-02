Hádka manžela Witowské s Hanou Marvanovou: Vy naznačujete, že krademe? Poškozujete mé dobré jméno! Padla výhrůžka soudem

reklama

Ředitel dopravního podniku hl. města Prahy Petr Witowski zdůrazňuje, že je ředitelem firmy a musí se starat o to, aby metro a další dopravní prostředky v Praze fungovaly. Není tu od toho, aby se věnoval politice. Na konci ledna se však do křížku s politiky dostal, a to kvůli zakázce na server linek metra, která byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění a může se teoreticky vyšplhat až na 22 miliard.

Pražská ODS kvůli zakázce požadovala dokonce odvolání Witowského a k hlasité kritice pana ředitele se pro mnohé trochu překvapivě přidali i člen dnes vládnoucí koalice v hlavním městě Jiří Pospíšil (TOP 09) a Hana Marvanová (STAN).

Witowski však na svůj možný pád z rozhodnutí politiků nemyslí. „Opozice skutečně tento požadavek vznesla. My se ale od začátku snažíme zůstat ve věcné rovině, nikoliv v té politické. Protože jsem manažer, který byl najatý, aby řídil firmu, nikoliv aby dělal politiku,“ uvedl v rozhovoru pro server iDNES.cz Witowski.

„Jakoukoliv netransparentnost odmítám, stejně jako slova korupce, šlendrián nebo dělání něčeho někomu za zády. K ničemu takovému nedošlo. Na jednání zastupitelstva jsem dostával dotazy na mikrofon a podařilo se nám situaci věcně vysvětlit. A dokonce kolem jedné hodiny ráno jsem se dočkal i omluvy od zástupců opozice, konkrétně od pana starosty Davida Vodrážky i od bývalého primátora Bohuslava Svobody (oba ODS). Za to jsem byl velmi rád,“ zdůraznil ředitel.

V rozhovoru dal také jasně najevo, že se nechtěl dostat do křížku se žádným politikem, ani s Hanou Marvanou. Ve skutečnosti se ale s nimi do křížku pustil, konkrétně s Hanou Kordovou Marvanovou.

Hana Kordová Marvanová připomněla, že slavné heslo T. G. Masaryka – „nebát se a nekrást“ – zaznělo v roce 1913, a to právě kvůli pražské komunální politice. Nijak zvlášť ji proto nepřekvapuje, že i po více než sto letech se na zastupitelstvu řeší netransparentní zakázky.

„Poslední kroky vedení dopravního podniku vzbuzují velké pochybnosti. Zakázka z ruky na 20 let, která se může vyšplhat až na 22 mld. Kč, jednoznačně měla být schválena v dozorčí radě DPP, a to se nestalo. Proč? Je to jen šlendrián, nebo se někdo bál takového schvalování? Jak to, že o zakázce ještě před podpisem smlouvy nebyla informována rada města? Proto jsme požadovali odvolání generálního ředitele DPP, který je za tento netransparentní postup zodpovědný. Není to navíc jediná záležitost, která se chystá v DPP za zády vedení města. Přitom DPP hospodaří ročně s miliardovým rozpočtem a vlastní obrovské nemovité majetky v Praze. Bohužel jsme pro vyvození osobní odpovědnosti nezískali podporu u našich partnerů, což považuji za chybu. Právě vyvozování osobní odpovědnosti je důležitou prevencí před opakováním,“ napsala Kordová Marvanová na sociální síti Facebook.

Witowski si to však nenechal líbit a v diskusi pod jejím příspěvkem se důrazně ohradil. Celý život si prý buduje pověst profesionálního manažera a nechce si ji takto nechat pošlapat.

„Vážená paní radní, ostře se ohrazuji proti Vašemu obvinění ohledně zakázky na servis vozů metra, kterou bez uvedení důkazů označujete za netransparentní. Svým dnešním statusem na Facebooku naznačujete, že vedení DPP krade. Vaše poznámky o korupci, šlendriánu a netransparentnostech jsou za hranou. Z mého pohledu jste tím překročila meze slušnosti a korektnosti. Vyzývám Vás tímto, abyste se zdržela dalších podobných urážek a invektiv vůči mně i dalšími členům představenstva DPP a svá obvinění doložila konkrétními důkazy o porušení zákona. Své jméno jsem si budoval celý život a odmítám si ho nechat kazit Vašimi nesmyslnými a nepodloženými obviněními. Považuji to za nejen nehorázné a nepřípustné, ale vzhledem k tomu, že jste politička a právnička, taky za neodpustitelné. Pokud budete nadále svými výroky poškozovat moje dobré jméno a dobré jméno DPP, budu věc řešit právní cestou,“ zdůraznil. Pak už se jen podepsal: Petr Witowski, DPP.

Witowski si přesto trval na tom, že s nikým nechtěl vstoupit do konfliktu. Jen považoval za důležité bránit se. „Pokud tomu dám lidský rozměr, tak mám rodiče a také děti, které umějí číst, stejně jako jejich spolužáci. Když někdo vytváří zkratkovitý obrázek o tom, jak se krade v dopravním podniku, tak jsou i moje děti konfrontovány s tím, že jejich tatínek krade. Proto nepřipustím, aby někdo špinil moje jméno,“ uvedl Witowski.

Ale v tuto chvíli prý nevidí důvod pouštět se s Hanou Kordovou Marvanovou do soudní bitvy o ochranu svého jména.

Pokud jde o zmíněnou zakázku, podle Witowského je třeba mít na paměti, že v tuto chvíli jde o částku 14,6 miliardy, a je to suma rozpočítaná na 15 let. Za přibližně miliardu ročně bude zařízen servis u téměř sta souprav metra.

