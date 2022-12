Haló, tady prezidentský kandidát... Babiš s Juchelkou roztleskali Opavu

„Vláda by si mohla vzít příklad z Francie, která vyplatila soukromé akcionáře v jaderné energetice, u ČEZu bychom to přece mohli udělat také. A světoví lídři by se měli zasadit o mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, Moskva ale musí odejít z obsazených území,“ konstatoval ve své talkshow v Opavě předseda hnutí ANO.

Andrej Babiš, nedávný český premiér a snad nejkontroverznější prezidentský kandidát, který má stejně velkou základnu svých skalních příznivců jako i odpůrců, vsadil ve své kampani, s níž jezdí po celé republice, na zábavnou talkshow. Ve středu 7. prosince s ní zavítal i do slezské metropole Opavy, konkrétně do Kulturního domu Na Rybníčku. V průběhu programu akce se nediskutovalo jen o politice, ale show byla prokládána i vystoupeními zpěváků či různých zajímavých hostů. V promítaných videoklipech byl pak předseda hnutí ANO prezentován jako politik, který miluje lidi, rád se s nimi setkává přímo v regionech a také jako úspěšný státník, jež má dobrý kredit u známých politických špiček ve světě. Celou akci moderoval poslanec za hnutí ANO Aleš Juchelka, kterého si střední generace pamatuje i jako spíkra z televizního hudebního pořadu Medúza.

Hned při prvním vstupu Andreje Babiše zazněla kritika médií za to, že podivně komentuje jeho současnou road movie po republice a také proto, že je pasován do role outsidera v prezidentských volbách. To ale nyní moc nekoresponduje se skutečností, protože většina zpravodajských webů uveřejnila v minulých dnech grafy podpory prezidentských kandidátů, v nichž bývalý premiér vede a předstihl i dva své největší soupeře – generála Pavla a Danuši Nerudovou.

„Měli jsme v hnutí ANO pět kandidátů na prezidenta – Babiše, Havlíčka, Schillerovou, Stropnického a Vondráčka. Hledali jsme vhodnou osobu a volba klubu nakonec padla na mne,“ odpověděl bývalý premiér na dotaz moderátora Juchelky, jak se k prezidentské kandidatuře vůbec dostal. Na průběh volby v hnutí ANO padla i otázka z publika, kdy tázající připomněl, že s ní nebyl spokojený místopředseda hnutí a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, který se v médiích vyjádřil v tom smyslu, že o kandidátovi nerozhodovalo předsednictvo, jako v jiných stranách, ale jen úzký kruh Babišových spolupracovníků.

„My jsme to rozhodli v klubu, kde Ivo Vondrák tehdy nebyl, on je hejtmanem a má plno práce,“ vysvětlil svým způsobem Vondrákovou reakci Andrej Babiš.

Babiš: „Musí se jednat o míru, Rusko ale musí z okupovaných území odejít

Babišova talkshow, se kterou objíždí republiku, se nazývá Řeknu vám úplně všechno, nicméně hned na první dotaz z publika bývalý premiér odpověděl naprosto vyhýbavě. Jeden z návštěvníků akce se totiž zeptal, co říká na chování Viktora Orbána, který se staví proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, a zda by podobný postoj zastával i on sám, pokud by vyhrál prezidentské volby. Babiš ale v odpovědi hovořil jen o své spolupráci s Orbánem ve Visegrádské čtyřce a připomněl, že právě maďarský premiér zastavil při migrační krizi tisíce běženců na hranicích. V dalších odpovědích publiku ale už pak byl předseda hnutí ANO více konkrétnější.

„Světoví lídři by měli jednat o míru, válku přece nikdo z nás nechce. Rusko však musí odejít z obsazených území, na tom se shodneme i s premiérem Fialou. O ekonomických otázkách se ale premiér s námi už bavit nechce. Do voleb jsem šel také proto, abych věci změnil. Proč v České republice platíme za elektřinu nejvíc v Evropě, když ji vyrábíme nejlevněji? Vláda by si mohla vzít příklad z Francie, která vyplatila soukromé akcionáře v jaderné energetice. U ČEZu bychom to přece mohli udělat také. Jestliže bych ve volbách uspěl, budu působit na vládu tak, abychom se zas měli všichni líp. Když jsem zastával ve vládě post premiéra, tak jsme v životní úrovni předběhli i Itálii,“ prohlásil prezidentský kandidát Babiš, který zároveň podotkl, že v současné době Česká republika předsedá Evropské unii a mohla by se proto i více zasadit o mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Andrej Babiš také odmítl tvrzení opozice, že za vysokou inflaci může jeho bývalá vláda, která zvedla příjmy jak státním zaměstnancům, tak i seniorům.

„Nejednalo se o poptávkovou inflaci, protože lidé si uložili v bankách až 900 miliard korun,“ tvrdil předseda Hnutí ANO, jež potom kritizoval i ČNB za to, že stanovila sedmiprocentní úrok z úvěrů, čímž zkomplikovala situaci jak zájemcům o vlastní bydlení, tak i různým firmám a společnostem.

S Čínou by se prý obchodní bilance dala zlepšit

Zajímavý názor prezentoval Andrej Babiš i co se týká spolupráce s Čínou, na což se lidé na besedě také ptali. Bývalý premiér uvedl, že v současné době desetkrát více dovážíme, než do Číny exportujeme na rozdíl od Německa, ale i od Francie, kteří mají obchodní bilanci na rozdíl od České republiky daleko příznivější. A o lepší byznys s Pekingem by se chtěl on sám v případě úspěchu ve volbách také zasadit. V kuloárech opavského kulturního domu tak padla potom poznámka mezi dvěma mladými návštěvníky, že Babišovo prezidentování by se asi v tomto ohledu mnoho nelišilo od toho Zemanova.

Na kandidátské talkshow padaly také občas na adresu předsedy hnutí ANO i humorné, provokativní dotazy. Jeden mladší účastník besedy se tak zeptal, zda Andrej Babiš nezná nějakou humornou historku za svého působení co by agent STB.

„Nikdy jsem se žádným udavačem nestal, byl jsem jen registrován na kartě. Naopak estébáci nás, zaměstnance v zahraničním obchodě, často hlídali. Soud ohledně nespravedlivého nařčení jsem už třikrát vyhrál,“ tvrdil nedávný premiér.

Je nutno říci, že zábavná politická show byla v rámci současné prezidentské kampaně zvolená promyšleně a skalní příznivci Andreje Babiše z ní jistě odcházeli spokojení. Jestli ale přesvědčila i ty zatím nerozhodnuté voliče, zůstává otázkou.



