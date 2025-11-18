Holec: Takový hnus, včerejší Národní třída. Ani všechna vodní děla by ho nesmyla

18.11.2025 10:20 | Monitoring

„Hnus, kanál.“ Komentátor Petr Holec je mírně řečeno rozčarován z toho, co včera zaznělo na Národní třídě. Zejména od prezidenta Petra Pavla ohledně nejmenování Andreje Babiše premiérem. Považuje to za ústavní puč.

Petr Holec hned v úvodu svého komentáře na Opinio uvádí, že se ze 17. listopadu už před nějakou dobou stal kanál všech osobních frustrací. Ovšem letos byl podle něho ještě obludnější, protože si ho „uzurpovali poražení z voleb“ k vlastní terapii. A k tomu patřila i „oslava totality jménem agenta Pávka“, tedy prezidenta Petra Pavla.

Holec uznává, že Petr Pavel 17. listopadu neřídil vodní děla. „Měl k nim ale nebezpečně blízko,“ argumentuje a zdůrazňuje Pavlovo tehdejší postavení, tedy že byl šéfem místní KSČ, kádrový posudek měl skvělý, navštěvoval leninský kroužek a „hrdě hájil okupaci své vlastní země“.

„Byl absolventem Akademie Antonína Zápotockého a coby rozvědčíka vojenské obdoby StB ho totalitní režim chystal vysadit do týlu nepřítele z NATO, aby tam trochu zaškodil. A taky aby bránil průniku demokracie do své vlastní země, jak jinak?! Agent Pávek proto nosil falešnou občanku a ukrýval se v konspiračním bytě. Byl prominent,“ připomíná komentátor.

Stejně jako to, že se prezident zjevil na Národní třídě, aby oslavil „svátek demokracie“. Některými byl hlasitě vítán. „Pavel to rád oslavil s nimi, sám jistě nevěří vlastním očím, jak dokázal popřít sám sebe,“ kopl si Holec.

Upozornil na prezidentova slova ohledně jmenování či nejmenování Andreje Babiše premiérem. Což dle Petra Holce není nic jiného než ústavní puč a obracení zákonů naruby. „Řekl, že vítěze voleb Andreje Babiše prostě nejmenuje premiérem, dokud veřejnosti nevysvětlí, jak vyřeší střet zájmů, přestože zákon říká, že to má udělat až po svém jmenování,“ podotýká komentátor s tím, že se jednalo o smutnou podívanou, protože Pavel tak pošlapal odkaz 17. listopadu a trumfl všechno, co se kdy na Národní třídě odehrálo.

Podle Holce právě na Národní třídě vytekly nejhorší frustrace z porážky ve volbách. „Ani všechna vodní děla totalitního režimu by ten letošní hnus nesmyla, a že si je pořád dobře pamatuju!“ odsuzuje je. Nebezpečné je pak prý to, že se ukazuje, že po demokracii je možné šlapat, když jste na „správné straně“. „Stejně jako komunisti obracejí zákony naruby, aby se udrželi u moci,“ prohlašuje o Pavlovi a dalších a ještě dodává: „Oslavujeme ústavního pučistu, co se po demokracii prochází stejně jako kdysi po buzerplace!“

autor: Karel Šebesta

