Pobodali člena SPD poblíž Národní třídy. Byl pamětníkem listopadu 1989

18.11.2025 10:41 | Reportáž

Zatímco na Národní třídě v pondělí večer běžel program klasické akce Korzo Národní, o kus dál na Václavském náměstí se na Koncertu pro budoucnost zpívala Modlitba pro Martu a hovořil Václav Moravec, dole ve stanici metra se odehrál pokus o vraždu. Jak ParlamentnímListům.cz sdělil představitel SPD, šlo o dlouholetého člena nastupujícího vládního hnutí a pamětníka 17. listopadu 1989.

Pobodali člena SPD poblíž Národní třídy. Byl pamětníkem listopadu 1989
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Poslední předvolební Český jarmark SPD se odehrál v Berouně. Přišli i odpůrci

Obětí měl být osmdesátiletý Milan Košař, letošní sněmovní kandidát SPD na 36. místě pražské kandidátky. Ačkoliv jde o dlouholetého člena pražské organizace a poměrně známou postavu jejich akcí, o politiku zde podle všeho nešlo.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
98%
0%
hlasovalo: 4098 lidí

Pan Košař se podle informací ParlamentníchListů.cz účastnil programu 17. listopadu společně s dalšími politiky pražské SPD. „Jako každý rok jsme se odpoledne setkali v restauraci U Pinkasů, kde jsme se bavili o aktuální situaci a pak společně šli se svíčkami na Národní třídu,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jan Čížek z pražské organizace hnutí.

Vzpomněl si, že pan Milan si mimo jiné stěžoval, že mu právě 17. listopadu zrušili profil na facebooku, i když tam z politiky skoro nic nedával. „Mrzelo jej to, protože tím přišel o mnoho kontaktů na své známé, což je pro starého člověka dost nepříjemné a izolující,“ dodal.

Josef Nerušil, předseda pražské SPD, k tomu přidal, že pan Košař je přímým účastníkem listopadových událostí.

Na ostatní politiky z kandidátky SPD, kteří dorazili během dne, se na Národní třídě pokřikovalo, že jsou fašisti. Včetně Libora Vondráčka, předsedy Svobodných, který se snažil s lidmi diskutovat. Na mnoha fotkách se objevil transparent „nácek nám nebude krást svátek“, pravděpodobně adresovaný Filipu Turkovi. Za ním měl podle zdrojů ze sociálních sítí stát známý aktivista Otakar van Gemund.

Psali jsme:

Pan Košař měl opustit skupinu na Národní třídě po devatenácté hodině a společně s dalším z pražských espéďáků šel na metro. Právě tento jeho kolega pak informoval ostatní lidi z hnutí, co se stalo.

„Jak mi to říkal, tak při nastupování do metra se srazili se dvěma vystupujícími holkami. Jedna na něj začala křičet něco ve smyslu uhni, dědku smradlavá, na což pan Košař zareagoval, že to snad nemyslí vážně. Druhá, která v tu chvíli stála za ním, jej dvakrát bodla do zad, podle všeho nožem,“ popisuje Jan Čížek.

Senior si ale v první chvíli ničeho nevšiml, nastoupil do vozu a metro se rozjelo. „Pak mu najednou nějaká paní povídá, že mu teče ze zad krev. Pak zbledl, sesunul se k zemi a na následující zastávce Můstek jej už museli z vozu vynést,“ uvádí Jan Čížek. Muže v zastávce položili na lavičku, kde se jej poté ujali záchranáři.

„Měli v péči muže ve věku kolem 80 let, který utrpěl bodné poranění. Naštěstí byl po celou dobu ošetřování při vědomí. Záchranáři zajistili žilní vstupy, podali muži léky a tekutiny,“ sdělila deníku Blesk mluvčí pražské záchranky. Muže vynesli do sanitky na Jugmannově náměstí a odvezli do nemocnice, odkud v úterý ráno komunikoval. Kolegové z SPD se jej prý chystají navštívit.

Pachatelku měla policie zadržet. Podle informací od lidí z SPD měly obě dívky působit dojmem, že jsou ovlivněny alkoholem nebo drogami.

„Je to naprosto neuvěřitelný, že tu bezdůvodně pobodají člověka. Připomíná to ten případ z USA, kde černoch ubodal slečnu z Ukrajiny jenom proto, jak vypadala. Že to bylo 17. listopadu, to už je taková symbolická tečka,“ poznamenává k tomu Čížek.

Psali jsme:

Skutečně to začal Putin? V ČT koncem 17. listopadu málem bouchly kamery
„Vítají komunistického pohlavára, na mě pískají. Dělám to dobře,“ řekl Turek na Národní
„Kr*téni.“ Odveta za pískání na Babiše na Národní třídě
Okamura měl doma návštěvu. S ukrajinskými vlajkami

Zdroje:

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/826754/krvavy-incident-v-metru-utocnice-pobodala-osmdesatnika.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Čížek , kriminalita , metro , 17. listopad , SPD , Národní třída , Nerušil , Kosař

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Můžeme se v této zemi cítit bezpečně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Vosáhlo

Jak si vysvětlujete, že jste neměl protikandidáta?

Myslíte, že je to tím, že jste tak dobrý, nebo že se do toho nikomu nechtělo, protože a tom nejste dobře, o čemž svědčí i vaše oslabení ve volbách a celkové preference, podle níž byste ve sněmovně bez ODS vůbec nebyli?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 23 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pobodali člena SPD poblíž Národní třídy. Byl pamětníkem listopadu 1989

10:41 Pobodali člena SPD poblíž Národní třídy. Byl pamětníkem listopadu 1989

Zatímco na Národní třídě v pondělí večer běžel program klasické akce Korzo Národní, o kus dál na Vác…