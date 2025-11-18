Pobodali člena SPD poblíž Národní třídy. Byl pamětníkem listopadu 1989

Obětí měl být osmdesátiletý Milan Košař, letošní sněmovní kandidát SPD na 36. místě pražské kandidátky. Ačkoliv jde o dlouholetého člena pražské organizace a poměrně známou postavu jejich akcí, o politiku zde podle všeho nešlo.
Pan Košař se podle informací ParlamentníchListů.cz účastnil programu 17. listopadu společně s dalšími politiky pražské SPD. „Jako každý rok jsme se odpoledne setkali v restauraci U Pinkasů, kde jsme se bavili o aktuální situaci a pak společně šli se svíčkami na Národní třídu,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jan Čížek z pražské organizace hnutí.
Vzpomněl si, že pan Milan si mimo jiné stěžoval, že mu právě 17. listopadu zrušili profil na facebooku, i když tam z politiky skoro nic nedával. „Mrzelo jej to, protože tím přišel o mnoho kontaktů na své známé, což je pro starého člověka dost nepříjemné a izolující,“ dodal.
Josef Nerušil, předseda pražské SPD, k tomu přidal, že pan Košař je přímým účastníkem listopadových událostí.
Na ostatní politiky z kandidátky SPD, kteří dorazili během dne, se na Národní třídě pokřikovalo, že jsou fašisti. Včetně Libora Vondráčka, předsedy Svobodných, který se snažil s lidmi diskutovat. Na mnoha fotkách se objevil transparent „nácek nám nebude krást svátek“, pravděpodobně adresovaný Filipu Turkovi. Za ním měl podle zdrojů ze sociálních sítí stát známý aktivista Otakar van Gemund.
Pan Košař měl opustit skupinu na Národní třídě po devatenácté hodině a společně s dalším z pražských espéďáků šel na metro. Právě tento jeho kolega pak informoval ostatní lidi z hnutí, co se stalo.
„Jak mi to říkal, tak při nastupování do metra se srazili se dvěma vystupujícími holkami. Jedna na něj začala křičet něco ve smyslu uhni, dědku smradlavá, na což pan Košař zareagoval, že to snad nemyslí vážně. Druhá, která v tu chvíli stála za ním, jej dvakrát bodla do zad, podle všeho nožem,“ popisuje Jan Čížek.
Senior si ale v první chvíli ničeho nevšiml, nastoupil do vozu a metro se rozjelo. „Pak mu najednou nějaká paní povídá, že mu teče ze zad krev. Pak zbledl, sesunul se k zemi a na následující zastávce Můstek jej už museli z vozu vynést,“ uvádí Jan Čížek. Muže v zastávce položili na lavičku, kde se jej poté ujali záchranáři.
„Měli v péči muže ve věku kolem 80 let, který utrpěl bodné poranění. Naštěstí byl po celou dobu ošetřování při vědomí. Záchranáři zajistili žilní vstupy, podali muži léky a tekutiny,“ sdělila deníku Blesk mluvčí pražské záchranky. Muže vynesli do sanitky na Jugmannově náměstí a odvezli do nemocnice, odkud v úterý ráno komunikoval. Kolegové z SPD se jej prý chystají navštívit.
Pachatelku měla policie zadržet. Podle informací od lidí z SPD měly obě dívky působit dojmem, že jsou ovlivněny alkoholem nebo drogami.
„Je to naprosto neuvěřitelný, že tu bezdůvodně pobodají člověka. Připomíná to ten případ z USA, kde černoch ubodal slečnu z Ukrajiny jenom proto, jak vypadala. Že to bylo 17. listopadu, to už je taková symbolická tečka,“ poznamenává k tomu Čížek.
autor: Jakub Vosáhlo