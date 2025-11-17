Veřejný ochránce práv: Boj s bakterií legionela je nyní efektivnější

Zjistil, že neexistují účinné nástroje na další systematické sledování rizikového objektu. Inicioval proto změnu postupu, díky kterému se nyní místa s nadlimitní mírou legionel dostanou pod větší kontrolu hygieniků.
Zvýšeným výskytem bakterie legionela na vysokoškolských kolejích a postupem Krajské hygienické stanice Liberec se před časem zabýval ombudsman Stanislav Křeček. Přes počáteční obtíže se v tomto případě hygienikům podařilo nastavit vhodná opatření, jak legionelu monitorovat. Z šetření však vyplynulo, že šlo o systémový problém. „Hygienické stanice neměly stanovené jasné kroky, které by měly následovat, pokud během kontroly zjistily nadlimitní přítomnost legionel ve vodovodních rozvodech. Chyběl jim nástroj, jak situaci v daném zařízení dále účinně sledovat. Ukázalo se však, že zkušenosti liberecké hygienické stanice by mohly inspirovat i další problémová místa,“ vysvětlil Stanislav Křeček.
Se svým zjištěním se ombudsman obrátil se na hlavní hygieničku Barboru Mackovou a apeloval na změnu. Tu se mu skutečně podařilo prosadit. Dobrá praxe, se kterou přišla liberecká hygienická stanice, se stala základem úpravy metodického doporučení. To nově předpokládá, že provozovatel, v jehož zařízení kontrola hygieniků zachytila zvýšenou přítomnost legionely, upraví svůj provozní řád. Především v něm stanoví, jak často bude vyhodnocovat vzorky vody. Výsledky by měl předávat krajským hygienickým stanicím. Ty pak budou schopny lépe vyhodnocovat a řídit případná rizika.
„Postup Krajské hygienická stanice Liberec se ukázal být nejen účinný, ale také přenositelný do dalších obdobných situací. Velmi si vážím spolupráce libereckých hygieniků a zástupců Státního zdravotního ústavu stejně jako Ministerstva zdravotnictví, díky kterým se podařilo vyřešit nedostatky metodiky,“ ocenil zapojení jednotlivých úřadů Stanislav Křeček.
Bakterii legionela můžeme v malém množství nalézt v řekách, jezerech či nádržích. Daří se jí především v teplých vodách či dalších zásobárnách vody. Ideálním prostředím pro množení legionel je teplota vody v rozmezí 20-45 °C.
Vhodným prostředím pro výskyt legionel bývá okolí vodních prvků se vznikem vodního aerosolu, např. vířivek a vodotrysků, sprch, páry nebo sauny a místností vybavených klimatizací (nikoliv domácí klimatizace nebo autoklimatizace) a zvlhčovači vzduchu.
Člověk se nakazí vdechnutím kontaminovaného vodního aerosolu, respektive vodní tříště, která vznikne z teplé vody obsahující legionely. Více vnímaví k rozvoji infekce jsou jedinci s porušenou či oslabenou imunitou, senioři, osoby trpící chronickou plicní chorobou a také kuřáci.
Legionely způsobují 2 formy onemocnění, Pontiackou horečku vyznačující se lehkým až bezpříznakovým průběhem a Legionelovou pneumonii, kterou charakterizuje těžší průběh nemoci s postižením plic.
autor: Tisková zpráva