Hamáček: Lidi mi píšou. Bojí se promořování. K uvolňování opatření nevidím důvod

Hamáček v rozhovoru mimo jiné také uvedl, že není namístě si myslet, že Česko nad virem zvítězilo. A právě proto je pro nouzový stav. „Očekávám, že v něm zůstaneme, dokud krizi neporazíme,“ uvedl. Co se týče ekonomických důsledků, jsou podle Hamáčka náklady, které lze vyčíslit okamžitě – například ty ve zdravotnictví, nákupy pomůcek a v rámci bezpečnostních složek. „A pak jsou nepřímé náklady, tedy co to udělá s ekonomikou. Toto se nyní přesně vyčíslit nedá,“ sdělil Hamáček.

Opatření dle jeho slov jsou nastavená správně. „Nyní máme čekat, jak zaberou. Vidíme, že zabírají, ale rozhodně nemáme vyhráno. Z mého pohledu není důvod cokoli měnit. Je potřeba vydržet a počkat, jak zaberou,“ uvedl jasně. Plán pak podle něj nemá nkdo na světě. „Jediný, kdo má plán, je samotný virus a my musíme jednat podle toho, jak se situace vyvíjí. Samozřejmě máme matematické modely a postupy pro některé případy, ale je to pro nás všechny nová situace a zkouška. Rozhodně ale žádná vláda v moderní historii České republiky nečelila takové bezpečnostní výzvě,“ dodal s tím, že republika bude potřebovat něco, jako byl Marshallův plán nebo Rooseveltův New Deal. To se nedá dle jeho slov vymyslet za odpoledne.

Své pak Hamáček řekl také k promoření obyvatelstva, o němž hovořil v minulých dnech epidemiolog Roman Prymula. „Dostávám od veřejnosti tisíce reakcí, která tu diskusi sleduje. Ptá se, co to znamená, vyjadřuje obrovské obavy. Nemůžeme tuto debatu, která se týká naprosto zlomového rozhodnutí, řešit v médiích. Je potřeba se o tom bavit na odborné úrovni. Až si to vyjasníme, můžeme předstoupit před lidi a říci, jaký postup navrhujeme,“ uvedl.