Hamáček a Prymula byli velmi vážní. Nárůst je dnes enormní

reklama

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 17623 lidí



Hamáček tak stejně jako premiér Andrej Babiš či ministr zdravotnictví Roman Prymula připustil, že by mohlo dojít k úplnému zastavení ekonomických aktivit i společenského života na území republiky.



Babiš přitom včera v Rádiu Impuls řekl, že plán pro kompletní uzavření ekonomiky a společnosti, tedy „lockdownu“, na jeho zavedení prý neexistuje. „Plán na lockdown nemáme a nechceme ho. Ani já ho nechci. My už jsme ho jednou měli a stálo nás to 200 miliard korun, které jsme napumpovali do lidí a ekonomiky. I proto máme ten deficit,“ pravil. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kdo naopak již jakýsi plán na lockdown nastínil, je ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Ten totiž naznačil, že v takovém případě by se lidé mohli pohybovat jen poblíž bydliště a do práce. „V té katastrofické vizi, že nikdo neopouští dům a nechodí ani do práce... – s tím my nepočítáme. Pokud by došlo k variantě lockdownu, znamenalo by to omezení opouštění bydliště na určitou vzdálenost a v počtu osob, ale nebylo by to tak, že by lidé nemohli chodit do práce,“ vyjádřil se v pátek Prymula.



Dnes pak pro ČT ministr zdravotnictví avizoval, že by nová opatření mohla přijít již brzy. „Dnešní nárůst je enormní a jasně dokladuje exponenciální charakter současného vývoje. Z jedné hodnoty není možné usuzovat na další vývoj, ale hodnota reprodukčního čísla se zvýšila na 1,4. To indikuje nutnost zpřísnění opatření,“ uvedl. Není jasné, zdali tímto „zpřísněním“ myslel opatření již platící od pátku a od nadcházejícího pondělí, či by chtěl přistoupit k nějaké silnější variantě včetně uzávěru země.



Ani Babišův a Prymulův plán pro toto uzavření zatím nepočítá s kompletním zákazem vycházení, jelikož by se lidé mohli pohybovat v určitém území kolem svého bydliště a mohli by chodit do svých zaměstnání. Hamáčkův plán po vzoru Izraele, kde k celoplošnému uzavření života došlo před třemi týdny, by pak mohl znamenat i omezení v rámci pracovních činností. plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pozitivní test u 8 618 lidí je největší číslo za jediný den od začátku epidemie. Denní rekord padl v tomto týdnu počtvrté za sebou. V nemocnicích je podle údajů Ministerstva zdravotnictví 1 893 pacientů s koronavirem, z toho 412 je ve vážném stavu. Podlehlo již 905. Od začátku března se pak podle statistik nakazilo 110 000 lidí, aktuálně je nakažených přes 55 000. Psali jsme: Osm a půl tisíce nakažených za den. Pátek zboural všechny rekordy Prezident Klaus se neudržel po Babišově tiskovce. Neznáte matematiku. Přestaňte vyhrožovat Opozice se pustila do Babiše: Selhal jste a pokoušíte se to hodit na občany Ani „chřipečka“, ani se výrazně bát. Profesorka Vašáková pro PL: Vysvětlete kroky proti covidu lépe

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.