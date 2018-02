Hamáček a Zimola jednají, ale vláda s Babišem se může nakonec „podělat“. I kvůli Sobotkovi, Chovancovi a Zaorálkovi

Zda půjde sociální demokracie do vlády s hnutím ANO, ještě není jasné. O účasti strany totiž budou rozhodovat sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu, píše deník Právo s tím, že výsledek takovéhoto referenda je nejistý.

Z regionů se navíc nyní ozývá, že v případě, že ANO neustoupí z nominace Andreje Babiše (ANO), jenž je obviněn v kauze Čapí hnízdo, budou členové ČSSD hlasovat proti vládní spolupráci. Proti takovéto vládní spolupráci je i senátorský klub ČSSD. Poslanci pak jednotní nejsou – proti jsou například Bohuslav Sobotka, Lubomír Zaorálek a Milan Chovanec; předseda ČSSD Jan Hamáček takto striktní není.

Prozatím chce totiž řešit jen program, nikoliv personální otázky. „Nejprve projedeme program do detailů. Minimálně 14 dní na to budeme potřebovat,“ zmínil jasně Hamáček.

Proti tomu, aby se kvůli naplnění programových priorit ustoupilo z podmínky strany, že ve vládě nemá sedět trestně stíhaný člověk, je velmi razantně však například i hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, starostka České Lípy Romana Žatecká i plzeňský hejtman Josef Bernard. Své řekl i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Pokud jednou legitimizujeme, že premiérem může být osoba trestně stíhaná, tak všechny další vlády budou poukazovat na tento precedens. Mnohem menší kauzy vedly k ukončení členství ve vládě,“ uvedl Netolický Právu.

Oproti tomu poslanec Jan Birke vnímá smíření se s Babišem jako možné v případě, že ANO vyjde ČSSD výrazně vstříc v programových otázkách. „Těžko se to hodnotí, těžko na to něco říci,“ poznamenal Birke s tím, že ANO by tak muselo překopat celý program vlády.

Smířlivý je i poslanec Jaroslav Foldyna. Důležité podle něj je, aby došlo ke shodě se členy ČSSD.

autor: vef