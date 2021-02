Hamáček může zamknout okresy. V Chebu je to zlé, něco se musí změnit

reklama

řekl Hamáček o pravděpodobném vlivu zákeřnější mutace viru, jak informuje server iDNES.cz.

Největší problémy momentálně řeší Karlovarský a Královéhradecký kraj. „To má dopady i na dostupnost jiné péče než té covidové,“ uvedl ministr vnitra s tím, že v těchto krajích se bude muset přistoupit na cílená opatření, o kterých by se mělo rozhodovat ve čtvrtek. „Mohu vás ujistit, že hermetické uzavření žádné části Česka se nechystá,“ ubezpečil ale Hamáček.

S přísnějším režimem podle svých slov počítá i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Mělo by jít o přísnější kontroly nošení roušek a dodržování opatření, ale nelze vyloučit ani omezení pohybu obyvatel okresů Cheb a Sokolov. Situaci by podle něj mohly spasit vakcíny, které ale nabírají zpoždění.

„Jediné, co můžeme dělat, je, že Ministerstvo zdravotnictví jedná s dodavateli a věřím, že ta situace se zlepší,“ prohlásil Hamáček.

Královéhradecký hejtman Martin Červíček omezení pohybu vyloučil. V oblasti je na tom nejhůře Trutnovsko, ale podle Červíčka by uzávěra nic neřešila, protože situace tam nekontrolovaně eskaluje již několik týdnů.

Ústřední krizový štáb se zabýval také návratem dětí do škol, který je pro vládu v současnosti prioritou. „Chceme neinvazivní testování. V Rakousku nasadili testy, které se odebírají z kraje nosu,“ uvedl Hamáček, že podmínkou návratu dětí do škol budou pravidelné testy žáků a učitelů.

„Spotřeba bude ve stovkách tisíc týdně, největším úkolem je zajistit požadovaný počet testů,“ varoval Hamáček s tím, že by se Česká republika mohla přidat k rakouské objednávce testů. „Pokud by zde testy do 1. března nebyly, muselo by se hledat záložní řešení, třeba PCR testy,“ uvedl ministr vnitra.

Hamáček na tiskové konferenci znovu zopakoval, že je nutností, aby poslanci schválili další prodloužení nouzového stavu, který platí do 14. února. Kdyby se tak nestalo, byla by to podle něj naprostá katastrofa, a proto je prý na stole i možnost, že vláda nouzový stav po jednodenní přestávce opět vyhlásí.

„Tak jak já mám stanoviska ústavních právníků, tak by to bylo možné chápat jako obcházení ústavy. Otázka je, zda by to v té situaci nefungovalo jako poslední záchranná brzda před nějakou katastrofou,“ uvedl nejednoznačně Hamáček. „Pořád lepší čelit následkům než umřít,“ dodal k této možnosti ministr vnitra s tím, že bez nouzového stavu by bylo velmi obtížné prosadit třeba právě cílená opatření v nejvíce postižených krajích.

Spekulace o takovém obcházení ústavy se ale nelíbí opozici. „Věřím, že to dobře zváží. Měl by spolu s panem premiérem řešit konkrétní oblasti a problémy lidí, ne redukovat vše na varianty, kdy má volnou ruku pro cokoliv v nouzovém stavu, byť je to opatření nefunkční,“ reagoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Obejití ústavy to rozhodně je, od toho je jasně nastaveno, že o prodloužení nouzového stavu musí hlasovat Sněmovna,“ dodal předseda SPD Tomio Okamura. „Pokud by vláda porušovala ústavu, neměla by mít ani legitimitu,“ má jasno Okamura, který místo toho nabízí novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví nebo zjednodušení výběrového řízení na zdravotnické pomůcky.

Právě zákon o ochraně veřejného zdraví bude podle Hamáčka jedinou pákou, jak vymáhat některá opatření, pokud nouzový stav skončí. „To řešení je takové, že co půjde, tak se přepíše podle tohoto zákona. Mohu vám garantovat, že jedno každé takové zařízení bude předmětem soudního sporu a že řada z nich bude řešena,“ dodal Hamáček, že to přinese jen další problémy.

