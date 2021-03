Hamáček na Primě: Poslouchám ty notorické rozvolňovače z ODS. Hřib se posmíval za Prymulu a Hniličku

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Už je líp,“ hlásil do kamer Hamáček. Jenže jedním dechem dodal, že lidé musí v přísném režimu vydržet ještě 2 týdny. Teď jsme v cílové rovince, tak se přece nestřelíme do hlavy,“ apeloval Hamáček na diváky. Hřib konstatoval, že lidé už ve vládu ztratili důvěru. Lidé podle něj vidí, jak se chovali Roman Prymula a Milan Hnilička a už ničemu nevěří.

Hamáček si hned v úvodu pořadu pochvaloval, že opatření přijatá vládou fungují.

„Čísla klesají, což je důkaz toho, že vládní opatření fungují. A mě mrzí, že se v médiích objevují komentáře, že nefungují. Kdyby nefungovala, tak budeme na 25 tisících nových pozitivních za den. Já už nevím, kde jinde bychom ještě měli zasahovat. Teď je třeba ještě vydržet. Já vím, že to říkám pořád, ale teď je potřeba to vydržet. Už nám nehrozí kolaps zdravotnictví, ale ještě je potřeba ty špitály vyprázdnit,“ pravil Hamáček do kamer.

Hřib oponoval, že vláda slibovala, že je nutno ještě vydržet tu 2 týdny, poté ještě 3 týdny a tak dále. A lidé už podle něj ztratili důvěru v to, že vláda ví, co dělá. Je přesvědčen, že lidem mělo být povoleno navštěvovat dětská hřiště, dát tím lidem jistou důvěru, což by podle něj občané nepochybně ocenili.

V tu chvíli se znovu ozval Hamáček.

„Ale ono už lépe je. Kdybychom nic nedělali, tak už dneska máme zkolabované špitály. A to nejhorší, co teď můžeme udělat, je říct, ono nám to nefunguje, tak to všechno rozvolníme. Ale pak nám to zase vystřelí. To bychom vyhodili do vzduchu to, co už jsme obětovali,“ rozčiloval se. „Pokud tady někdo říká, ať o všechno uvolníme, což říkají zástupci ODS, to jsem zíral, no tak se vrátíme k těm 25 tisícům (nakažených),“ zlobil se dál ministr vnitra.

„A já když jsem chtěl slyšet od pana primátora nějaká opatření, tak jsem nečekal, že vytáhne dětská hřiště, protože ta to nevytrhnou,“ pravil Hamáček.

Nezdá se mu, že by byl problém mít nasazený respirátor i na prázdné ulici. „Já když vyjdu ven, tak si nasadím respirátor a když přijdu domů, tak si ho sundám. Vždyť to přece nikomu neublíží, když si ten resporátor nasadí,“ vyjádřil své mínění ministr vnitra.

Poté ještě jednou rýpl do ODS. „Já poslouchám ty notorické rozvolňovače z ODS. jak by všechno rozvolnili. To samé nám říkali na jaře, to samé nám říkali na podzim, tak já bych měl pocit, že už jim to došlo,“ kroutil hlavou Hamáček.

Teď bychom podle ministra vnitra měli vydržet ještě další dva týdny navrch a počkat, až se vyprázdní ty nemocnice.

Hřib však okamžitě zopakoval, že vláda původně slibovala 3 týdny zákazů a teď říká, že potřebujeme ještě 2 týdny navíc. Lidi tak nemají jistotu, jestli po 14 dnech přijdou další dva týdny nařízení. A to je podle Hřiba zkrátka a dobře problém.

Lidé podle něj navíc vidí, jak Roman Prymula vyrazil na fotbal, jak šéf Národní sportovní agentury za hnutí ANO Milan Hnilička vyrazil na nepovolenou oslavu narozenin do hotelu a téměř nic se mu nestalo... A lidé pak sami nemají chuť dodržovat opatření.

„Ta data jsou jasná, jsou neúprosná. Ty mrtvé prostě neokecáte,“ nešetřil Hamáčka Hřib.Poukázal i na to, jak premiér Andrej Babiš napadal opozici, mladé lidi, občany, kteří odjeli na dovolenou do Chorvatska a tak dále. Zkrátka a dobře, hledal viníky dnešní katastrofické situace všude jinde, ne jen v sobě.

Hamáček prohlásil, že on se jako politik chová jinak a nemůže mluvit za hnutí ANO nebo přímo za Andreje Babiše. Zvláště ne, když má ČSSD ve vládě jen 5 ministrů.

Pár slov pronesl i na adresu ministra zdravotnictví za hnutí ANO Jana Blatného. Hamáčkovi se prý s Blatným spolupracuje dobře, ale to, jestli ho Andrej Babiš ponechá v pozici ministra, je jen a čistě na něm jako na premiérovi. „ČSSD nevypisuje inzeráty na ministry. Ať si z toho každý vezme, co uzná za vhodné,“ poznamenal k tomu Hamáček.

Hřib naznačil, že Babiš rozhazuje sítě a pravděpodobně hledá nového ministra zdravotnictví. „Pan premiér není dostatečně inspirující leader, aby se mu ty lidi hlásili sami,“ rýpl do premiéra a šéfa hnutí ANO.

