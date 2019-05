Hamáčkův „ministr kultury“: Kamarád Sobotky, píší. Darebáci, padlo... A další silné věci

Zemanovi zřejmě vadí Šmardovo dlouholeté přátelství s expremiérem Bohuslavem Sobotkou. Tomu totiž Zeman nemůže přijít na jméno. „Sobotka je pryč a z pohledu Hradu není žádoucí, aby se ozvuky jeho politiky vracely ve Šmardově osobě,“ píší Lidové noviny.

Šmarda je totiž Sobotkovým skutečným kamarádem, vyrážejí spolu i na dovolené. Například Šmarda vzpomíná na společný pobyt v Peru. „Slávek nemohl uvěřit, že máme pod postelí nočníky. Zdráhaje se ho před kamarády v noci použít, vydal se raději věc vyřešit ven. No, jenže byla tma a on se ztratil,“ vyprávěl Šmarda, jenž byl výrazně proti tomu, aby ČSSD nyní šla do vlády s hnutím ANO, chtěl raději do opozice.

„Šmarda ministrem kultury… Nám ta necelá 4 % nestačila...“ okomentoval pak jméno Michala Šmardy komunální funkcionář ČSSD Jiří Bodenlos na svém facebookovém profilu.

„Šup, kopnout veřejně svého kandidáta do kotníku, ještě než ho někdo jmenuje. A pak se máme divit, že máme necelá 4 %,“ uvedl v diskusi publicista Miroslav Langer. „Jasně, koukat, držet hubu a krok,“ odvětil Bodenlos.

„O držení huby a kroku jsem nenapsal ani slovo. Mezi tím a mezi okopáváním kotníků na veřejnosti během několika hodin po oznámení zprávy je totiž fakt hodně široké pásmo, spousta dalších různých možností. Důvodů, proč je ČSSD volebně tak dole, je mnoho. Jedním z nich je i personální politika. Ale jedním z nich je i to, že působí jako rozhádaná strana, kde jedni rozhodují a druzí je veřejně kritizují, často hlasitěji než členové cizích stran. A tak nakonec to odradí voliče těch prvních, i těch druhých. Dokonce se na tom, že to ve volbách škodí, v zásadě obě skupiny shodnou – ale přesto to furt zhusta dělají. Třeba právě tady,“ dodal Langer.

Do diskuze se následně zapojil i mediální analytik Štěpán Kotrba. „Já nevím, čemu rozumíte vy, ale Šmarda nikdy s kulturou neměl cokoliv společného, neumí to věcně, ani legislativně (od památek po digitalizaci médií) a ztrapnil by se v první minutě,“ uvedl.

„Já taky nevím, čemu rozumíte vy, ale asi nerozumíte tomu, že já jsem o Michalu Šmardovi nenapsal ani jedno slovo. Jestli je na tom tak špatně, nevím, proč bych to měl zrovna já vykřikovat do světa, on se mezi oponenty ČSSD objeví bez problémů někdo, kdo to vykřičí za mne. Prostě myslím, že členové ČSSD by měli svému kandidátovi spíš pomáhat, nebo aspoň mlčet, nevidím důvod, proč mají přede všemi ukazovat, jak mu (a těm, kteří ho nominovali a podpořili) nevěří. Jinými slovy: Ukažte mi jinou stranu, jejíž členové ve větší míře veřejně kritizují své kandidáty na ministry/hejtmany apod. A to dokonce ještě předtím, než vůbec nastoupí do funkce. Já si nepamatuji nic, co by mi vyvrátilo dojem, že jde o specialitu ČSSD,“ odvětil Langer.

„Komentování estetických sportů v televizi vede u vás zajisté k vytříbenému smyslu pro fair play a plat k loajalitě vůči ČT, ale prosté členy ČSSD už dlouho nebaví vylizovat evidentní pochybení šéfů – Grossem počínaje, Hamáčkem konče. Stávají se totiž na veřejnosti směšnými, pokud by takovou blbost vteřinu hájili,“ sdělil dále Kotrba.

„Hlavně škoda Šmardy. Je to perverze. Jako starosta skvělý – a chtějí ho zničit. Darebáci,“ sdělil také člen ČSSD Radim Valenčík.

