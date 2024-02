Hampl: Hroucení moci USA. Následky pro ČR. Máme dvě možnosti

Americká moc se nezadržitelně hroutí, uvedl sociolog Petr Hampl. „Nečekejme teď nějaký obrovský zlom, ale čekejme, že každý rok to bude horší a horší. My budeme chudší a chudší, oni budou bohatší a bohatší,“ soudí. A jaké možnosti má dle Hampla ČR? Buď budeme předstírat, že stále žijeme v roce 1994, nebo...

reklama

„Americká moc zcela jistě pokrývá Českou republiku a možná ještě velmi dlouho bude. Ale přestala pokrývat jiné části světa. Čína už se chová naprosto samostatně, soběstačně, dokonce fakticky její měkká moc a diplomatický vliv a koneckoneců hospodářská moc už je dneska větší než moc Ameriky. Je to dokonce tak, že když chce americký prezident mluvit s čínským císařem, tak musí několik měsíců čekat, než si na něj čínský císař udělá čas. To jsme zažili v loňském roce, že bylo několik žádostí o telefonát a nakonec tedy čínský císař svolil. To by bylo před pěti lety naprosto nemyslitelné. A dějou se další věci,“ popsal Hampl.

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 277 lidí

„Když chtěli další zbraně pro Ukrajinu, udělali turné po Latinské Americe, všude byli vyhozeni a já jsem si říkal, tak to se do týdne budou měnit vlády. Nic. Viděli jsme v Africe, jak se tam mění poměry. Když Mexiko oznámilo vstup do BRICSu, tak jsem si říkal: To není možné, to za dva dny tam musí dojít ke změně vlády. Ne, nedošlo. Prostě ta americká moc se hroutí. A to je ta možná pro nás lepší stránka, ale jsou tam žel i horší stránky, a sice to, že ona se hroutí moc Západu jako celku a my jsme součástí toho Západu. To znamená, že jestliže jsme brali za samozřejmé, že různé africké země dodávají suroviny k nám a že je budeme mít levně nebo přes nějakého prostředníka... Tak už nebudeme. Když jsme měli za samozřejmé, že budeme dostávat z indických a čínských továren antibiotika a všechno možné přednostně, tak už nebudeme,“ podotkl Hampl.

„Nečekejme teď nějaký obrovský zlom, ale čekejme, že každý rok to bude horší a horší. My budeme chudší a chudší, oni budou bohatší a bohatší. Budou nás respektovat méně a méně a my si musíme zvyknout vystřízlivět z toho pocitu, že jsme centrum světa, že jsme součástí toho amerického světa a společně s těmi Američany můžeme něco rozkazovat. Nemůžeme,“ dodal.

Fotogalerie: - Jak zabásli Popelku

„Když dneska někdo říká: Patříme na Západ, tak je za tím pořád ta představa o světě, kdy v Číně nemají splachovací záchody a dělají tam velice jednoduché napodobeniny nějakých evropských věcí, které jsou tak jako zpatlané a nešikovné. A technologicky vůbec s námi nemohou soupeřit. Kdy se můžeme rozhodnout vybrat si kterékoliv město na světě a naši američtí přátelé tam mohou poslat bomby a nikdo jim v tom nemůže zabránit. Kdy američtí výsadkáři si mohou dojít na kterékoliv místo na světě a tam někoho vyzvednout a udělat, co chtějí. Kdy dolar je bezproblémově akceptován po celém světě a samozřejmě, pokud jde o tento svět, tak by bylo poměrně racionální, kdybychom si řekli, tak se tady připojíme k Západu, budeme dělat takovou servisní organizaci, nebo služebnictvo pro ty Američany, protože oni jsou nejbohatší. A když to budeme dělat šikovně, tak třeba to bude docela fajn,“ uvedl Hampl.

„A já tvrdím, že tento svět skončil, to byl ten americký svět. My už dneska fakticky jsme ve světě, který je jiný, ale na tom právě vidíme ten rozdíl. Některé evropské vlády si to uvědomují, nejvíc se mluví o Maďarsku, ale není to zdaleka jen Maďarsko. Třeba Rakousko velmi nápadně v podstatě dělá totéž. A pak jsou státy, které mají pocit, nebo jejichž vedení má pocit, že pořád ještě žijeme v roce 1994, a chovají se podle toho. To je třeba Česká republika, ale i některé další,“ dodal.

Fotogalerie: - Jurečka zatím nepadl

A jaké jsou podle něj možné reakce vlád zemí, jako je Česká republika, na rozcestí, na němž stojíme? „Ono je tam těch variant více, ale v podstatě tam jsou taková dvě základní směřování. Nechci teď mluvit o Maďarsku, protože si myslím, že každý národ, každá země si to udělá po svém. Ale za prvé: Znamená to, že si připustíme, že svět už není, jako byl v roce 1994; druhá věc: že budeme rovnoměrně navazovat vztahy po celém světě s každým, kde to je pro nás výhodné. A naopak nebudeme příliš investovat do vztahů, které pro nás výhodné nejsou. Ať už si o té které zemi myslíme cokoliv. Vzdáme se toho, že desetimilionová země bude rozhodovat o tom, jaký má být v jaké zemi režim a jaká tam má být kultura a jestli jejich pojetí lidských práv odpovídá tomu, co chceme, nebo nechceme. Prostě se smíříme s tím, že Česká republika, jak je velká a silná, tohle rozhodovat nemůže,“ zakončil.

Psali jsme: Do 2040 bez tabáku! Brusel vás vychová. Tvrdé zdanění To je vláda: Další úder STANu do ODS. „Nepochopím, nepochopím...“ Aby toho nebylo málo. Aktivista, který chtěl odvolat Zemana, taky založil stranu. A chce hlasy „Kvůli tomu mi říkají prodavačka mobilů.“ Pekarová se rozpovídala o minulosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE