Hamplová završila Václavák: Pokud si politici našich vlajek nevšimnou tady, můžeme jim je donést až pod nos

„Je mi tady lépe než v Senátu. Ale je dobře, že mě tam Kroměřížsko vyslalo. Být přímo ‚v‘ je něco jiného. Jako příprava na to, co bude, je to velmi důležité. Proč tu jsem? Říkali mi mnozí, už bys mohla mít klid. Říkala jsem starostům na svých přednáškách: Nenechte si od státu všechno líbit. Stát bude dělat jen to, co mu dovolíte. Stát je tu pro nás, ne my pro ně,“ řekla senátorka Zwyrtek Hamplová. „Mí předřečníci už skoro všechno řekli, vám je zima, i když vás hřeje láska k tomu, o co nám tady jde,“ sdělila dále Zwyrtek Hamplová a hovořila o tom, že se hlásí k právnímu státu .

Velký potlesk pak získala, když prohlásila, že už se v Senátu necítí tak osamocena, ale že je tam s 12-13 kolegy, s nimiž si rozumí. „Musíme trvat na tom, že právní stát má určité hodnoty. Nás občany nelze ignorovat. Nelze nám namlouvat, že je tady jen jedna pravda. Mnozí to pamatujeme, a bylo to šílené. Chtěla jsem vás poprosit o jednu věc: Stůjte při nás. My nemůžeme být sami, ať se budeme snažit o cokoliv,“ sdělila Zwyrtek Hamplová.

„Potřebujeme to, cítit vás za námi, cítit vás v zádech. Už jste tady, a je třeba, aby si toho všimli. Dnešní den je jenom začátek,“ dodala Zwyrtek Hamplová.

„Mám pocit, že naši politici si toho nevšimli, ale česká země nepatří politikům, ale nám občanům. I politici, i ti nejvyšší, i šéfové Sněmovny, Senátu, ministři, týká se jich platný právní řád, nemohou jej porušovat. I pro ně platí pravidla, oni nejsou nad právem. Ale hlavně, co bych jim chtěla zdůraznit. Hlavním městem není Washington, Brusel, Moskva ani Kyjev. Naším hlavním městem je Praha. A naše vlast se jmenuje Česká republika. A pokud si tady nevšimnou našich vlajek, můžeme dojít k nim až pod nos, aby si jich všimli,“ zakončila.

