Hanba nám! Chvilkaři sondují český národ. Kvůli Gretě

Gretu Thunbergovou chválí například na skupině Milion chvilek pro demokacii. Bránil ji její člen Michal Vlasák. „Po včerejším projevu slečny Grety Thunbergové nedokážu pochopit jednu věc. Všichni řeší, jak vypadala, jak mluvila, ale nikdo už neřeší, co říkala. Setkává se s řadou negativních reakcí, ale co vlastně řekla špatného? Že dáváme přednost bohatství před záchranou planety? Vždyť je to pravda. Jsem ze severních Čech (původně, teď už bydlím jinde), ale tam se v jistou dobu začaly z lesa ztrácet pruhy stromů a začaly se devastovat lesy. Pak se nemáme divit, že v krajině chybí voda. Dále nám tato aktivistka sdělila, že stále stoupají limity plynů v atmosféře, země je nemocná, otepluje se a ledovce tají. To je přece také fakt! A několika lety dokazovaný. To je další věc, kterou jsme mohli z jejích úst slyšet. O tomto problému víme už desítky let a nic s ním neděláme. A jednou velkou pravdou je, že nějakou dobu to naše planeta ještě zvládne, ale velice rychle se blížíme k bodu, ve kterém už se stavem přírodního prostředí nebude možné nic dělat. Proto tyto reakce a možná proto i ten hysterický projev. Ono, přiznejme si, lidem, kterým je 70, se to mluví. Ale této švédské aktivistce je pouhých 16. Má předpoklad tu být ještě nějakých 70 let, a tak se nedivím, že takto reaguje, když ji současná generace svým konáním, teď už můžeme říct, zcela vědomě, ničí,“ tvrdí. Anketa Líbí se vám projevy Grety Thunbergové? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 12432 lidí

„Objevují se i názory typu, že té dívce je pouhých 16, že je loutkou někoho a že neví, o čem mluví. Proč je tak těžké připustit si, že by mohla mít svůj vlastní názor? Proč podle někoho musí být každý názor zmanipulovaný? A pokud už problémy naší planety vidí 16letá dívka, není opravdu něco špatně?“ polemizuje Vlasák s názory, že Greta je naprogramována od svých rodičů.

A na závěr Vlasák odsuzuje ty, kdo na Gretu útočí: „Nechápu, jak na ni může někdo útočit. Mně je 35 a považuji se za relativně mladého. Ale přijde mi velice smutné a frustrující, že 16letá dívka přijde a řekne, že ji naše generace zklamala. Z toho důvodu, že o problému stále jen hovoří a nedělá nic. Jak by vám bylo, kdyby za vámi vaše dítě přišlo a řeklo: ‚Mami, tati, zklamali jste mě. Ničíte planetu, na které budu muset já dál žít, a neděláte proti tomu vůbec nic!‘ A co my? Místo toho, abychom přiznali pravdu, tohoto posla svědomí, jak byla Greta oceněna organizací Amnesty International, ponižujeme, posmíváme se mu a znevažujeme její poselství. V čem jsme se názorově posunuli od listopadu 1989? Téměř v ničem, akorát již těmto ekologickým aktivistům nevyhrožujeme obušky. Jen je označujeme za ekoteroristy nebo i horšími výrazy. Hanba nám.“

Greta se také dočkala podpory od kolínské TOP09. „Také jste si všimli, že když se objeví někdo, kdo chce změny k lepšímu a dokáže pro to nadchnout miliony nejen vrstevníků a po celém světě, tak se mu snese na hlavu kritika? Nejenže jí začnou vytýkat záškoláctví, autismus a poukazovat na tušené zákulisní machinace, ale vadí jim i emotivní projev. Vrcholem hrubosti a nedostatku empatie je pak prohlášení v titulku článku ‚šílená nemocná aktivistka‘. Závěrem a vrcholem všeho je, že ‚takhle se to nedělá‘,“ rozčilují se kolínští topkaři.

A ptají se: „Mohl by nám tedy někdo říct, jak se to má tedy dělat, když většina politiků na varovné signály nijak nereaguje? Zářným příkladem jsou u nás vyjádření představitelů ODS nejen současných, ale i minulých. Např. výroky Klause staršího o tom, že globální oteplování neexistuje. Jako fraška pak působí vystoupení premiéra Babiše, který nás na Klimatologické konferenci údajně zastupuje, ale nedovedl si ani prosadit, aby mohl přednést svůj příspěvek. Není se čemu divit, když právě on je jedním z těch, který životní prostředí úspěšně devastuje a za ochranu pak je schopen považovat i vysazování syslů.“

Na závěr prohlašují: „A právě proto, že Greta poukázala na to, co by mělo obyvatele této planety tížit, a dokázala probudit tolik lidí, má naši plnou podporu.“

Psali jsme: Proplesknu vás, když napíšete ošklivě o Gretě, píše režisérka Elšíková-Le Fay Mladá aktivistka: Greta pláče, protože ví, že nás čeká kolaps Greta? Divadlo! Zesměšňujete ji! Klausovec a ten, který odešel z Českého rozhlasu, se pohádali Petr Fiala o Gretě Thunbergové: Překročila hranici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas