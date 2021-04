Hanba vám, vzkazuje skotský právník Kamary do ČR. Chce vydat Kúdelu, jenže to nepůjde

Skotská policie připravuje podklady pro obvinění slávistického fotbalisty Ondřeje Kúdely ze zločinného rasistického chování, za které by, bude-li uznán vinným, mohl dostat finanční trest nebo by si mohl posedět až půl roku ve vězení. Informuje o tom agentura Reuters. Jenže to má háček. Kúdela nemůže být vydán do Velké Británie bez svého souhlasu.

Při březnovém zápase mezi Slavii Praha a Glasgow Rangers to vřelo. Jeden ze skotských útočníků tvrdě nakopl do hlavy slávistického brankáře Ondřeje Koláře, způsobil mu zlomeninu v obličeji. A slávistický útočník Ondřej Kúdela měl skotského útočníka Glena Kamaru počastovat nevybíravými poznámkami. Kamara si stěžoval, že šlo o rasistické narážky. Kúdela ho údajně nazval „zasr*nou opicí“.

Kamarův právník Aamer Anwar agentuře Reuters sdělil, že skotská policie předala podklady prokurátorovi Fiscalovi a ten může Kúdelu obvinit z rasistického chování.

„Skotská policie potvrdila, že případ Ondřeje Kúdely ve věci zápasu mezi Rangers a Slavii Praha z 18. března byl předán prokurátorovi Fiscalovi,“ prohlásil právník v polovině dubna. Právník Anwar se také již v březnu rozčiloval, že Kúdela nebyl zatčen přímo na stadionu a vzat do vazby.

Novinářům si také postěžoval, že Kúdela podle jeho názoru nespolupracuje se skotskou policií. „Důrazně žádáme pana Kúdelu, aby spolupracoval s důstojníky, kteří vyšetřují jeho údajné trestné činy,“ prohlásil.

Jenže to má háček. Kúdela nemlže být vydán ke stíhání do Velké Británie, pokud s tím nevysloví souhlas. Takto je totiž postavena dohoda mezi EU a Velkou Británií po brexitu. Deníku Právo to sdělil mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR Vladimír Řepka.

„Obdobný postup neumožňuje předat občana ČR do Velké Británie k trestnímu stíhání či k výkonu trestu bez jeho souhlasu,“ řekl.

Kúdelův advokát Radek Pokorný navíc zdůraznil, že jeho klient s policií spolupracuje. Ta prý zatím k březnovému incidentu sbírá podklady.

Sám Kúdela přiznal, že se na adresu Glena Kamary vyjadřoval, jak neměl, ale důrazně odmítl, že by sáhl k nějakým rasistickým nadávkám.

„V současné době k podání obvinění nedošlo, ani nemáme informaci, že by se k tomu státní zástupce chystal. Tvrzení právního zástupce pana Kamary je třeba vnímat jako mediální vyjádření, které plně neodráží realitu věci,“ sdělil Právu Pokorný.

Druhý právník slávistického fotbalisty Ondřeje Kúdely René Cienciala má za to, že se s jeho klientem hraje politická hra. Vyjádřil se v tomto smyslu pro internetovou televizi DVTV.

Prozatím prý celá kauza stojí v rovině tvrzení proti tvrzení dvou hráčů z různých klubů.

Moderátor Michael Rozsypal se poté právníka zeptal, zda celý spor vnímá jako politickou hru, a Cienciala odpověděl jasně: „Je mi velmi líto, že to tak musím říct, ale ano.“

„Z našeho pohledu se chceme oprostit od těch emocí a děláme vše pro to, abychom se věnovali té substanci. Právní zástupce protistrany bohužel hraje tu hru více v médiích než u těch orgánů,“ posteskl si.



Zdůraznil, že Ondřej Kúdela rozhodně není rasista. Vždyť běžně jezdí s černochy, svými spoluhráči, na dovolenou. Navíc se ukázalo, že má Kúdela mizernou angličtinu, takže není příliš pravděpodobné, že by se vyjádřil tak, jak tvrdí Kamara.

Advokáti Jiří Matzner a Jaroslav Ortman vyjádřili názor, že Kúdela se nemusí obávat, že by byl ve Velké Británii vzat do vazby. Podle nich není příliš pravděpodobné ani to, že bude fotbalista shledán vinným a odsouzen k trestu odnětí svobody.

O to horlivěji se Aamer Anwar pustil do Vratislava Mynáře za jeho dopis na UEFA, ve kterém kancléř protestoval proti trestu pro Ondřeje Kúdelu. Právník mu věnoval celkem deset tweetů, ve kterých mimo jiné Mynáře nařkl, že „páchne rasismem“ a že jeho prohlášení vypadá jak od nějakého pravicového extremisty. „Tento dopis občas hraničí až se šílenstvím a důrazně žádám prezidenta České republiky, aby se od něj distancoval,“ tweetoval skotský jurista. Přimíchal do toho i romskou komunitu v ČR, která podle něj rovněž pociťuje atmosféru strachu a rasismu.

1/ 10????This ‘hysterical’ letter by HQ of President Czech Republic, claims Kudela’s UEFA’s tokenistic 10-game ban by @UEFA for racism against @GlenKamara4 was “just to fulfill the perverted expectations of a small group of activists.” Translation????https://t.co/Jmr5hkiLUf — Aamer Anwar?????#BlackLivesMatter (@AamerAnwar) April 15, 2021

„Hanba vám a vašemu popírání potřeby vykopat rasismus z fotbalu,“ rozloučil se s českými čtenáři.

Na tento výstup, zahrnující ostrý vzkaz do České republiky, přišlo panu Anwarovi několik rozčílených reakcí v češtině i angličtině. Ty první si přeložil a všechny pak poskládal dohromady a prezentoval své twitterové komunitě.

„Po mnoha letech jsem opět obětí rasistických útoků. Můj život je ohrožen extremisty jenom proto, že dělám svou práci. Zde je hrozivý výběr rasistických urážek za 24 hodin od nějakých fanoušků Slavie Praha.“

Over the years I’ve been a victim of racist attacks, life threatened by extremists & tried to live with it because of the job I do -This is a horrific snapshot of racist abuse I’ve received in 24hrs from some Slavia Prague fans but a fraction of what #GlenKamara had ??@UEFA pic.twitter.com/GVPXtp1Vwb — Aamer Anwar?????#BlackLivesMatter (@AamerAnwar) April 16, 2021

