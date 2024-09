Harrisová strašila Trumpem, ten se nedal. V debatě vytáhl jejího otce

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32904 lidí střetnutí na stanici CNN s Bidenem z konce června, které pro aktuálního amerického prezidenta znamenalo „začátek konce“ kampaně, jelikož zvedlo hlasy po jeho odstoupení ze snahy obhajovat mandát. Jen pár týdnů poté, co Biden zmatenými odpověďmi či chvilkovým „zamrznutím“ před kamerami zhrozil i mnohé své spolustraníky, nakonec totiž pod tlakem svou kandidaturu vzdal.



Duel Trumpa s Harrisovou ve filadelfském National Constitution Center odstartoval podáním ruky obou kandidátů, načež přišla otázka na ekonomiku, která je ústředním tématem pro mnoho amerických voličů.

Harrisová zmínila, že sama vyrostla ve střední střídě, která je pro ni prioritou a že by chtěla podpořit bydlení či daňové úlevy pro malé americké podniky. „Můj soupeř chce dělat opak, chce dělat, co už dělal dříve – daňové úlevy pro miliardáře a velké korporace, což vyústí v 5bilionový deficit,“ udeřila na Trumpa a dodala, že má mít v plánu také zatížit zboží každodenní spotřeby o daň z obratu.

Trump reagoval odmítnutím, že by zavedení takové daně zamýšlel. „Je to nesprávné prohlášení a ona to ví,“ řekl s tím, že je ve skutečnosti pro zavedení cel, což dle něj již dříve pomohlo Americe získat finanční příjmy například od Číny.



Harrisové též vyčetl, jak vypadá americká ekonomická situaci za Bidenovy administrativy, v níž je viceprezidentkou. „Máme inflaci jako málokdo. Pravděpodobně jednu z nejhorších v naší historii,“ zmínil s tím, že dle něj zdražování dosáhlo 21 % a některé věci měly za posledních pár let stát více o 50, 60, 70 až 80 %. „Je to pro mnoho lidí katastrofa,“ pokračoval ve zdůraznění, že za jeho úřadování taková inflace nebyla.

Zmínil též zároveň téma migrace. „Na vrcholu toho všeho je příchod milionů lidí, které do naší země lifrují z věznic a blázinců a zabírají pracovní místa Hispáncům a Afroameričanům a také odborům,“ jmenoval a od ekonomiky přešel také k varování před bezpečnostní hrozbou migrace.

„Zabírají si naše města… Přicházejí k nám násilím. Lidé, které ona (Harrisová) a Biden zavedli do naší země, ji ničí. Jsou nebezpeční a páchají největší možnou míru kriminality… Musíme je dostat ven. Musíme je rychle vyhodit,“ padlo.



Poté se slova opět chopila Harrisová a do exprezidenta se pustila s kritikou jeho prezidentského období. „Podívejte se, v čem nás Trump zanechal. Trump nás nechal ve stavu největší nezaměstnanosti od velké hospodářské krize, Donald Trump nás zanechal v nejhorší zdravotní epidemii za celé století. Donald Trump nás zanechal při nejhorším útoku na naši demokracii od občanské války,“ vyčetla svému soupeři.

Následně také diváky varovala, že od Trumpa během debaty uslyší kromě „spousty lží“ „nebezpečný“ plán opatření Project 2025, které chce implementovat v případě svého znovuzvolení. „Uslyšíte stále stejnou omšelou příručku, hromadu lží, stížností a nadávek. To, co uslyšíte, je nebezpečná a podrobná příručka nazvaná Projekt 2025,“ řekla s odkazem na plán konzervativního think tanku Heritage Foundation.

Tvrzení o podpoře tohoto plánu však následně Trump odmítl. „Jak víte a jak ví i ona, nemám s Projektem 2025 nic společného… Ani jsem ho nečetl. Záměrně to číst nechci. Nebudu to číst,“ pravil k plánu Heritage Foundation který popisuje, jak by republikánská vláda mohla provádět politiku v oblasti potratů, imigrace, klimatu, daňové politiky a vládních regulací. Trump se od návrhu snažil již dříve silně distancovat a v několika příspěvcích na sociálních sítích upozornil, že lidi, kteří za tímto projektem jsou, nezná a nemluví jeho jménem.



Následně se debata opět vrátila k ekonomice a Harrisová opět kritizovala Trumpa za jeho ekonomické priority, které dle ní nemají běžným Američanům co nabídnout a naopak akorát zhorší schodek rozpočtu či rozproudí inflaci. „Donald Trump ve skutečnosti pro vás žádný plán nemá, jelikož je víc zainteresovaný v obraně sebe, nežli v tom, aby se staral o vás,“ řekla. „Ona nemá žádný plán! Ona jen okopírovala plán Bidena,“ oponoval na tato slova Trump.

Znovu poté odmítl, že by cla měla vliv na zvyšování cen a opakoval slova o vysoké inflaci během administrativy Bidena a Harrisové. „Lidé si nemohou jít nakoupit cereálie, pečivo nebo vajíčka… Zničili naši ekonomiku,“ padlo.

Moderátor David Muir poté Harrisovou konfrontoval s tím, že Bidenova administrativa ve skutečnosti i přes současnou kritiku mnohá cla zavedená Trumpem nezrušila. Harrisová na to přímo neodpověděla a začala Trumpovi vyčítat, že měl prodat americké čipy Číně, což jí mělo pomoci modernizovat armádu. Trump na to reagoval s tím, že Čína získává čipy namísto od USA z Tchaj-wanu, jelikož Amerika čipy vyrábí již jen těžko kvůli myšlení a politikám jako ‚mají oni‘. „Neříkám ona, protože ona žádné politiky nemá,“ dodal. Harrisová dle něj otočila a má zcela jiné priority než před 3, 4 lety a přebírá je od něj. „Vlastně jsem ji chtěl poslat svoji MAGA kšiltovku,“ glosoval, což přimělo Harrisovou ke smíchu.



Později pronesl, že pokud bude Harrisová zvolena „bude to konec“ pro USA. „Je to marxistka. Všichni to vědí. Její otec, který je profesorem ekonomie, je marxista. Dobře ji to naučil,“ obořil se do protikandidátky a doplnil, že Harrisová Spojené státy „zničila“ skrze nekontrolovatelnou migraci, která dle Trumpa se stavem ekonomiky též úzce souvisí.



U téma potratů Harrisová vyřkla, že „Donald Trump by ženám neměl říkat, co mají dělat se svým tělem“, přičemž Trump odmítl, že podporuje zákaz potratů, ale je pro to, aby o potratové legislativě rozhodovaly jednotlivé státy. „Ne, nejsem podporovatel zákazu potratů,“ deklaroval. Fotogalerie: - Odhalení Trumpa

U tématu ochrany hranic se Harrisová obořila na Trumpa za to, že dle ní blokoval dohodu týkající se americké hranice, načež Trump demokratické kandidátce vyčetl politiku současné administrativy. „Podívejte se, co se děje s městy v naší zemi…“ líčil Trump a tvrdil, že migranti ve Springfieldu v Ohiu například lidem „žerou“ psy a kočky. „Ti lidé, kteří sem přišli, žerou domácí mazlíčky lidem, co tam bydlí,“ vypravoval, což u Kamaly Harrisové spustilo salvy smíchu. Ilegální migranti by se dle republikánského kandidáta měli deportovat.







Harrisová při tématu vytáhla také obvinění, kterým Trump čelí, což exprezident okomentoval s tím, že jde o procesy zahájené jeho politickými oponenty. Připomenul též, že vyšetřování kolem jeho údajné podpory z Ruska „nikam nevedlo“ a hovořil o tom, že Harrisová měla chtít brát peníze policii.



Za útok na Kapitol z roku 2021 se dle vlastních slov necítí zodpovědný. Zodpovědnost za událost dle něj nese Nancy Pelosiová, jelikož nedokázala posílit bezpečnostní opatření. „Nebyl jsem zodpovědný za bezpečnost, Pelosiová byla,“ vyjádřil se. Harrisová pak podotkla, že se má Trump vyjadřovat již nyní, že pokud aktuální volby nedopadnou, jak si on přeje, bude to „krvavá lázeň“.

Trump reagoval, že termín, že přijde „krvavá lázeň“ v případě jeho prohry použil ve vztahu k energetice a nikoliv jako výhružku.

Migranty chce dle něj současná americká administrativa přitáhnout kvůli volbám. „Chtějí, aby ilegální migranti mohli volit. Neumějí ani anglicky a prakticky ani nevědí, v jaké jsou zemi, a oni se snaží je sem dostat a umožnit jim volit,“ varoval.



U zahraniční politiky Trump zkritizoval stahování z Afghánistánu. „Oni to podělali… Byl to tak trapný moment a byl to také jeden z důvodů, proč Putin zaútočil na Ukrajinu,“ vyjádřil se. K válce na Ukrajině Trump zopakoval svůj dřívější slib, že ji v případě zvolení ukončí ještě dříve, nežli vůbec usedne do prezidentského křesla. „Znám Putina a Zelenského velmi dobře… Respektují mě,“ zdůraznil s tím, že je třeba konflikt ukončit.

Harrisová na to mínila, že si ruský prezident Putin Trumpa „dá k obědu“ a tvrdila, že si spojenci oddechli, že není v úřadu. „Naši spojenci v NATO jsou vám vděční, že už nejste prezidentem,“ vyřkla s dodatkem, že: „Jinak by Putin seděl v Kyjevě a sledoval by zbytek Evropy.“



Trump naopak Harrisovou označil za „nejhorší viceprezidentku v historii“ a zmínil, že nedokázala zabránit válce tím, že před invazí vyjednávala mezi Ukrajinou a Ruskem. Shodl se však v tom, že jej v NATO zřejmě mnozí spojenci moc nemuseli, jelikož po nich požadoval, aby přispívali na vlastní obranu.

„Zahráváme si se třetí světovou válkou a máme prezidenta, o němž ani nevíme, že nějaký je… Nevíme, jestli je ještě vůbec naživu,“ ostře spustil Trump též směrem k Bidenovi. Uvedl, že Harrisovou poslali vyjednávat se Zelenským a Putinem, aby zabránila konfliktu, načež 3 dny poté začala válka. „Je hrozná vyjednavačka,“ dodal.

Na téma operace Izraele v Pásmu Gazy Harrisová pronesla, že po útoku Hamásu a zabíjení civilistů měl Izrael právo na obranu, avšak zároveň byli během konfliktu zabiti i nevinní Palestinci a je dle ní tak třeba směřovat k ukončení války. „Tahle válka musí skončit. Musí skončit okamžitě,“ uvedla, přičemž se vyjádřila, že musí dojít k příměří a propuštění rukojmích.



Spor by se dle ní měl řešit dvoustátním uspořádáním, které by zahrnovalo bezpečností záruky pro Izraelce a ve stejné míře i pro Palestince. „Ujišťuji vás, že Izraeli zaručím schopnost se bránit… Ale musíme mít dvoustátní řešení,“ vyslovila se.





„Nenávidí Izrael, vždyť ani nešla na velmi důležitou řeč (izraelského premiéra, pozn. red.) Netahjahua v Kongresu,“ udeřil Trump na Harrisovou. „Pokud bude prezidentkou, predikuji, že za 2 roky od teď už Izrael nebude existovat,“ varoval. „Nenávidí také arabské obyvatelstvo, protože to celé místo bude vyhozeno do vzduchu. Izraelci, Arabové, Izrael – všichni budou pryč,“ burcoval.

Harrisová Trumpa rovněž kritizovala za rozdělování společnosti na rasových otázkách a uvedla například, že o „prvním americkém černošském prezidentovi USA šířil lži, kde se narodil“.

V závěrečné řeči Harrisová zdůraznila, že chce být prezidentkou pro všechny Američany a odmítla návrat Trumpových politik. „Nevrátíme se zpátky… Můžeme vytyčit novou cestu vpřed,“ pronesla s tím, že Trump hledí do minulosti, kdežto ona do budoucnosti. Trump poté dodal otázku, proč Harrisová své politiky neplnila, když již nyní byla téměř čtyři roky u moci coby viceprezidentka. „Proč to neudělala?“ musí se podle něj ptát voliči. „Nemůžeme obětovat naši zemi kvůli špatné vizi,“ vyzdvihl.

