Harrisovou vybučeli, úsměv nestačil. Problémy v klíčovém státě

Viceprezidentka Harrisová se v Texasu těšila podpoře, kterou jí přišly vyjádřit celebrity jako je zpěvačka Beyoncé, rocková legenda Bruce Springsteen či bavič Tyler Perry. Nechyběl ani bývalý americký prezident Barack Obama, uvedla CNN.

Když ale chtěla na stadionu promluvit ke svým fanouškům, zavládl v publiku veliký chaos. Dav lidí nepřestával na Harrisovou hučet a pískat – a její podporovatelé se je snažili překřičet skandováním jména Kamala, Kamala.

Rozrušená Harrisová se snažila situaci čelit s nepřirozeně ztuhlým úsměvem na tváří ve snaze situaci uklidnit, ale nedařilo se jí to. Svým odpůrcům doporučovala, aby se odebrali na menší shromáždění o ulici dál. Po chvíli rozvášněný dav komentovala bezradně slovy, že „je to v pořádku“.

Její vystoupení na stadionu v Houstonu, před asi 20 tisíci lidmi, komentovali lidé na sociálních sítích. U videí se objevily komentáře, že na shromáždění Harrisové zavládl chaos a že ona nezvládá dostat situaci pod kontrolu.

