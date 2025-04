Hašek: Trump obdivuje diktátory a zločince. Spousta ruských hokejistů chce porážku Ukrajiny

Bývalý hokejový brankář Dominik Hašek dlouhodobě patří mezi nejhlasitější kritiky účasti ruských sportovců na mezinárodních soutěžích, pokud neodsoudili válku proti Ukrajině. Tvrdí, že NHL se stala „nejlepší reklamou na ruskou agresi“ – a ruského útočníka Alexandera Ovečkina označuje za „tvář Putinovy propagandy“.

Napětí vyvrcholilo v momentě, kdy Ovečkin 6. dubna překonal legendární střelecký rekord Wayna Gretzkyho v NHL. Na to reagoval bývalý ruský prezident a místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv v příspěvku na Telegramu, kde napsal: „895 – výsledek skvělého ruského hokejisty. Čekáme na sebevraždu bláznivého Čecha Haška.“

Lidský život je víc než jakýkoli rekord, říká Hašek

V rozhovoru Hašek vysvětluje, proč tak důsledně a veřejně vystupuje proti účasti ruských sportovců, kteří se otevřeně nevymezili vůči agresi na Ukrajině. „Když se bavíme o ruských sportovcích, tak nebudu srovnávat žádný rekord na světě – ať už ho vytvořil průměrný nebo nadprůměrný Rus, který neodsoudil válku na Ukrajině – s lidskými životy. To, že někdo takový může vyjíždět na led, nebudu nikdy srovnávat s životy, o které lidé dnes v ruské imperialistické válce na Ukrajině přicházejí. Z toho důvodu vystupuji tak, jak vystupuji,“ vysvětloval někdejší gólman v době, kdy ruský střelec Alexandr Ovečkin v zámořské lize zrovna překonal rekord v počtu vstřelených gólů.

Dále Hašek upozorňuje, že každý veřejně činný člověk – včetně sportovců – nese odpovědnost za to, koho svým vystupováním nepřímo reprezentuje. Právě v tomto duchu odmítá, aby ruští hokejisté, kteří neodsoudili válku, byli vnímáni jako neutrální. „Každý ten reprezentant reprezentuje i činy své země. V tuto chvíli Ruská federace vede imperialistickou válku proti svobodně Ukrajině, to znamená, že Rusko využívá jejich úspěchu k reklamě na tyto činy.“

„Mě mrzí, když všichni tady v Čechách, spousta lidí, má červené oči, že Alexandr Ovečkin. Ano, je to tak. Kvůli tomu, že Ovečkin překonal rekord Gretzkyho... bohužel, kvůli tomu zabito mnohem víc lidí. Ano, byl dlouhodobým propagátorem Putina – i když zabrali Krym. Ale třeba říct, že se nejedná pouze o vynikajícího hokejistu Ovečkina. Jedná se o každého ruského sportovce,“ zopakoval Dominik Hašek.

Nejen sportovci. Odpovědnost má i NHL a země, kde se hraje

V rozhovoru rozšiřuje svůj pohled na odpovědnost za to, že ruský sportovec jako Alexander Ovečkin může působit jako nástroj propagandy. Přestože kritizuje i samotné hráče, přímý cíl jeho výtek míří jinam – na samotnou NHL a na státy, které tuto soutěž hostí.

„Já z toho neviním v první řadě toho ruského občana, ruského hokejistu – ať už je to Ovečkin, nebo jiný sportovec. Jsou za to zodpovědní, mají na tom svůj podíl. Ale já – zopakuji – z toho v první řadě viním NHL. Protože to je soutěž, která poskytla Ovečkinovi tu možnost, aby dělal reklamu na ruskou válku. Tam mu to dali na podnose. Nevytvořili pravidla, aby nebyl tou reklamou. A samozřejmě v druhé řadě je to ta země, na jejímž území se ta soutěž koná. Pokud se jedná o NHL, tak jsou to dvě země – je to USA a Kanada. Je potřeba odsoudit to, jak se chovají,“ uvedl bývalý hokejový brankář.

Pokud Trump dohodne zápas s Ruskem, hráče by motivoval strach a peníze

Hašek reagoval i na možnost, že prezident USA Donald Trump v rámci snahy o narovnání vztahů s Ruskem domluví přátelský zápas mezi americkou a ruskou hokejovou reprezentací. Hašek se zamýšlí nad tím, co by mohlo být motivací amerických a ruských hráčů k účasti na takovém utkání. „Já vám řeknu, co je obrovská motivace. Jsou tam dvě motivace. Je tu finanční motivace – Trump je schopný dát každému americkému hráči milion, dva, pět v dolarech. Největší motivace ruských hráčů je strach. Obrovský strach, co přijde, kdyby náhodou ten hráč do Ruska tam nejel. To je ta negativní motivace,“ míní Hašek.

Podle Haška by navíc neměla být přehlížena ani možnost, že někteří hokejisté sympatizují s ruskou politikou. „V Americe mohou být tedy motivace peníze. Ale věřím, že mezi těmi stovkami hokejistů, kteří hrají NHL, je několik kluků, kteří prostě chtějí nebo fandí té ruské válce a chtějí, aby Ukrajina byla poražena, aby tam bylo případně zabito co nejvíc lidí. Nedělejme si iluze, že nejsou takoví lidé mezi hráči v Americe,“ pokračoval exbrankář Hašek. A že taková motivace, vedle strachu, může být i na straně ruských sportovců: „Na druhou stranu je tam i spousta ruských hráčů, kteří chtějí, aby Ukrajina byla poražena. I když jen slyšíme ruské lidi na ulicích, tak říkají, že je chtějí pozabíjet a aby Ukrajina padla a oni ji zabrali,“ vyjádřil se Dominik Hašek.“

„Na takový zápas by se díval celý svět. Já bych se určitě nedíval na tuhle kašpařinu. Byla by to zase fantastická, neskutečná reklama – pro Rusko. Proto to Putin chce. Proto má takovou radost, že ti Rusové mohou nastupovat. Pro Ameriku by to nebyla žádná reklama, naopak by si uškodila. Americe to v očích světové veřejnosti uškodí,“ řekl. „Pakliže NHL nechá hrát ruský hráče, co neodsoudili Ruskou válku, tak NHL bude stále reklama!“ zmínil Hašek.

A že nezná ani postoj českých hráčů – a že je zarážející, jak málo jich veřejně vystoupilo. „Teď neznáme ani názory českých hráčů. Já jsem nikde neslyšel, jasně a veřejně od českých hokejistů, jestli souhlasí, nebo nesouhlasí s ruskou válkou. A že odsoudí to, co dělá Rusko. Já ty jejich názory neznám,“ doznal Hašek.

Na adresu prezidenta Trumpa pak Hašek dodává ostrou osobní kritiku. „Trump tím jde Putinovi na ruku, protože obdivuje diktátory. Obdivuje zločince, kteří si dělají, co chtějí a nemusí uznávat zákony. Jemu to imponuje. Obdivuje daleko více zločince nebo diktátory než demokraty. Ať už říkal krásná slova o prezidentovi Kim Čong-unovi, o Putinovi, nebo o Orbánovi. O všech těch lidech, kteří se snaží maximálně potlačit demokracii. Pro něj jsou to ti největší borci. Takže mě to nepřekvapuje,“ sdělil Dominik Hašek.