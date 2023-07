Hasiči: Požár na Rhodosu byl žhářství

Řecký ostrov Rhodos ve Středozemním moři je již druhým týdnem decimován nekontrolovaně se šířícím požárem. Tamní úřady kvůli ničivé katastrofě spustily největší evakuaci v dějinách Řecka, v rámci níž bylo přemístěno do bezpečí 20 tisíc místních obyvatel a turistů. Lidé před šlehajícími plameny utíkají jakkoliv mohou: v evakuačních letadlech, na lodích i pěšky. Cestovní kanceláře ruší zájezdy do postižených oblastí. Na ostrově zasahuje přes 200 hasičů.

Netrvalo dlouho a ve veřejném prostoru se začalo řešit, kdo za toto ničivé inferno vlastně může. Bojovníci proti globálnímu oteplování měli hned jasno: Na vině je klimatická změna, kvůli které hoří planeta. Aktivistická skupina Extinction Rebellion zaštiťující se ideologií tzv. „nerůstu“ a bojem proti autům se spalovacími motory, která se v médiích pravidelně zviditelňuje blokádami silnic a další politicky motivovanou nelegální činností, na twitteru sdílela fotografii tří malých chlapců prchajících na evakuační lodi z hořícího ostrova. Klimaaktivisté k fotce přidali popisek: „Tyto děti, stejně jako všechny ostatní děti, čeká děsivá budoucnost. Do konce tohoto století nás čeká oteplení o 2–3 °C. Hrozí jim katastrofální požáry a záplavy, vlny veder a hladomor.“

These children, like all children, face a terrifying future.



We're on track for 2-3c of warming by the end of this century.



They face catastrophic fires & floods, heatwaves & famine



Meanwhile @RishiSunak @michaelgove @grantshapps say #NetZero isn't "cost effective" https://t.co/FXTYL0kOBx