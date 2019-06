Havel byl agent Rusů. Kalousek má pravdu, Klaus je v KGB, kontroloval jsem to. Petr Cibulka málem zavařil siderické kyvadlo

„Pojďme začít agentama!“ zahájil rozhovor youtuber Standa. V České republice je podle Petra Cibulky 270 tisíc agentů KGB. Jedná se především o ruské důchodce, kteří však neustále verbují nové, mladé členy. „Odhaduji, že z toho je 10 procent aktivní, zbytek je v záloze. StBáků je tady třeba 200 tisíc.“

Jak získávat informace z jemnohmotného světa, kniha ruského autora Alexandra Grigorjeviče Svijaše, je podle Cibulky nejjednodušší manuál, jak rychle poznat agenty. Právě díky ní prý během pár vteřin pozná, do čeho je zapletený Babiš, Klaus i Zeman. Do studia s sebou Cibulka přinesl podivný drobný předmět. „Toto je kyvadélko, které děsí všechny ruské fízly, naučte se s ním prosím zacházet.“ vyzval posluchače. „S jeho pomocí je možné kontaktovat jiné bytosti nebo své vyšší já a pokládat otázky. Nikdo neví, jak to funguje, ale výsledky to má, stačí věřit.“ K práci s kyvadélkem Cibulku přivedla bývalá manželka, která podle jeho slov fízluje, kde se dá.

„Než jsem poprvé zveřejnil, že Václav Klaus, jako prezident, je agentem KGB, tak jsem to stokrát zkontroloval,“ obhajoval svůj výrok a dodal, že s vědomím, co mu hrozí, by nic takového nezveřejňoval, pokud by si nebyl jistý. Youtuber Standa neváhal připomenout facebookový příspěvek Miroslava Kalouska, ve kterém psal, že je přesvědčen o tom, že Václav Klaus byl a je ruský agent znovu aktivovaný po roce 2010. Petr Cibulka s úsměvem přitakával a dodal, že v české politice jsou agenti všichni, jeden vedle druhého. „Fízlujou jak pro KGB, tak pro GRU, ačkoli to jsou konkurenční služby. Jsou však zajedno v tom, že Západ musí být zničen a Rusko má vládnout světu. Neshodnou se jen v tom, kdo má vládnout Rusku.“

Neúspěch ve volbách v roce 2002 byl pro Cibulku velkým zklamáním. Následně se rozhodl hledat mezi politiky spojence, aby byl do dalších voleb silnější, testoval všechny politiky. Zjistil však, že jsou to všichni fízlové.

Když došla řeč na předsedu České pirátské strany, Cibulka s hrůzou v očích řekl: „Bartoš je teda tvrdej fízl, pozor na něho. To, co on dělá, je doslova satanské dílo! Vždyť on podporuje homosexualitu a islamizaci Evropy. Je to lidská zrůda, kterou by měli zavřít na doživotí za vlastizradu!“

„Není to náhodou tak, že lidi, kteří mají jiný názor než vy, nazýváte ruskýma agentama?“ zeptal se Standa. „To je dobrá otázka, ale špatně jste poslouchal,“ vysvětlil Cibulka a znovu odkázal na knihu ruského autora. „Dívejte se, vždyť přeci Klaus v poslední době... on je to sice vlastizrádce, agent KGB... ale velice kritizuje Evropskou unii za to, že otevřela dveře islámské imigraci. To je zase jen ruská zpravodajská hra,“ pravil Cibulka. Pak dodal, že ačkoli s takovými výroky souhlasí, názor na Klause nezmění, jelikož mu podle kyvadlového testu vyšlo, že je agentem KGB.

Už v roce 1992 byly zveřejněny tzv. Cibulkovy seznamy, obsahující jména agentů. Jakým způsobem se jména na seznam dostala, to však komentovat nechtěl. „V politice to sice není běžné, ale moje slovo platí,“ zapřísáhnul se již dříve, že nikdy neprozradí, na jakém základě byla jména do seznamu vybírána.

„Václav Havel byl agent GRU, proto s tím měl problém. Většina jeho kamarádů je na seznamu, neměl se o koho opřít.“ ohradil se Cibulka a přesvědčoval youtubera Standu, že všichni na seznamu tam byli oprávněně.

Standa se nebál položit otázku na tělo a zeptal se, proč v Cibulkově seznamu nenajdeme Věru Cibulkovou, matku Petra Cibulky, jejíž jméno se na oficiálních seznamech vyskytuje hned několikrát. „Já jsem o vás hodně slyšel, že jste fízl GRU a BIS, nevěřil jsem tomu.“ bránil svou matku, politickou vězeňkyni, která ho celý život podporovala a nikdy ho nezradila. „Kdyby každá matka bojovala proti komunismu a okupaci tak jako moje matka, nebyl by tady jediný fízl.“

„Na seznamu nejsou desítky tisíc, možná stovky tisíc lidí. Proč se neptáte na ostatní, proč tam nejsou?“ bránil se Cibulka a stál za tím, že matku ze seznamu neodstraňoval. „Lidé by si teď měli zjistit, kdo z nás dvou je, a kdo není ruský fízl!“ řekl Cibulka držící v ruce ono magické kyvadélko. Jak může dojít k tomu, že někteří na oficiálních seznamech jsou, zatímco na jeho seznamu chybějí, nechtěl Cibulka dále komentovat.

Řeč přišla i na české školství. O tom, co se dělo v minulosti, se prý mládež nikdy nedozví, jelikož je učí staré komunistické učitelky. Alespoň to si Petr Cibulka, který byl několikrát vězněn, myslí. Dnes se však Cibulkovi žije v porovnání s lety strávenými za mřížemi lépe, ale nedělá si iluze a domnívá se, že žijeme pořád v totalitě.

