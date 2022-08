Havlíček v Partii poslouchal Jurečku a nevěřil: Vy jste úplně mimo realitu

V první hodině nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Pima News se střetli ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a dvojnásobný exministr Karel Havlíček (ANO). A ten Jurečku nešetřil. „Sledujeme volný pád Česka, vláda se na to dívá. Já už nevím, co mám říkat víc,“ kroutil hlavou. Jurečka ujišťoval, že Česko situaci zvládne, a to i díky tomu, že se najde řešení na celoevropské úrovni. Kdyby se celoevropské řešení nenašlo, podle Jurečky bude zle. „Kdyby se nepodařilo najít, tak se rozpadne Evropská unie,“ hrozil se ministr.

Elektřina stojí 17× více než před pěti lety. „Společnost se bez nadsázky třese strachy,“ odstartovala debatu Terezie Tománková. Premiér Petr Fiala chce situaci řešit na celoevropské úrovni.

Jurečka si podle svých vlastních slov uvědomuje, že situace je vážná, ale vláda ji řeší a ministr práce a sociálních věcí věří, že se vše zvládne. „Nestane se, že by se netopilo ve školách, že by se netopilo ve zdravotnických zřízeních,“ ujišťoval diváky ministr. Osobně prý byl u toho, když předseda vlády Fiala volal předsedkyni Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a debatovali spolu, jak situaci celoevropsky řešit.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS

předseda vlády





Když dostal slovo Havlíček, nešetřil ostrými slovy.

„Sledujeme volný pád Česka, vláda se na to dívá. Já už nevím, co mám říkat víc. My na to upozorňujeme od března. Lidé nepochopí to, že když tu elektřinu vyrábíme, tak že si ji nemůžeme dovolit zastropovat na úrovni, jaká byla před pět lety. Nebude to sedmnáctinásobek, ale ty společnosti na tom i tak vydělají. Ale když to vláda řeší až teď, tak 80 procent společností už má nastaveny zálohy a většina lidí už je v tom bohužel ponořena,“ zlobil se Havlíček.

Jurečka kontroval, že jako exministr průmyslu a obchodu Havlíček musí vědět, že evropský trh je propojen a je třeba najít celoevropské řešení. „Ta situace se mění dramaticky v posledních třech týdnech. A i ti premiéři, s nimiž komunikuji já, tak říkají, že ta situace se změnila tak, že to společné evropské řešení se musí najít. A já znovu říkám, že se to řešení musí najít. Kdyby se nepodařilo najít, tak se rozpadne Evropská unie. Ale kdyby se to nepodařilo najít, tak jsem připraven přijmout opatření. My v tom ty nemocnice ani školy nenecháme,“ ujišťoval diváky Jurečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL





A Havlíček vyrazil k další argumentaci.

„Ti lidé budou spořit. A budou spořit ne proto, že jim to doporučuje ministr Síkela plakátky na toaletách. Lidé budou šetřit, protože na to prostě nemají. A to nemluvím o tom, že vy jste hodili přes palubu firmy,“ rozčiloval se dál Havlíček, který má za to, že vláda už dávno měla vymyslet, jak firmám pomůže. „Celý slavný energetický tarif, to je dneska už jen ovívání mrtvé pokojské,“ pokračoval nekompromisně Havlíček.

Poté konstatoval, že s exministrem financí Miroslavem Kalouskem (TOP 09) často nesouhlasí, ale v energetické oblasti se prý Havlíčkovi zdá rozumný Kalouskův návrh zastropovat zisky na určité úrovni a cokoli přesáhne tento strop, tak má být podle Kalouska zdaněno třeba 95 procenty. Tak by vláda získala další finanční prostředky, které může použít pro pomoc lidem.

Ale Jurečka si to nenechal líbit a Havlíčkovi slovní levý hák vrátil.

„Já třeba nechápou, proč vaše vláda připustila prodej Počerad soukromému vlastníkovi. Já jsem jako ministr Sobotkovy vlády ten prodej odmítl, a vy jste ten prodej v tichosti nechali projít. To je dneska nevýhodné pro daňového poplatníka. Proč já se musím dneska dávat, že Slovensko přistupuje k propojení (plynu) s Polskem,. ... Proč jste toto všechno vy ignorovali a proč jste toto všechno vy dávno nepodporoval? Možná jste to nevěděl, jak jste pobíhal mezi těmi dvěma ministerstvy a Hradem, kde jste lobboval za zájmy Číny a Ruska,“ vmetl Havlíčkovi Jurečka.

Havlíček okamžitě kontroval, že Babišova vláda počítala s těžbou uhlí až do roku 2038 a s dalšími věcmi, které mají českou energetickou soustavu udržet v chodu.

Jurečka poté znovu ujišťoval, že vláda situaci řeší, ale musí řešit i inflační spirálu. Proto tady je i sociální systém, který lidé mohou využít. Ministr konstatoval, že opozice tady jen přikládá pod kotel, místo aby lidem poradila, aby se nebáli si požádat si o pomoc. „A k tomu ještě váš pan kolega z opozice Tomio Okamura dokáže naprosto nehorázně lhát,“ rozčílil se Jurečka.

„Platí to, že vláda nenechá ani města, ani nemocnice, ani školy padnout. Vláda to řešení hledá,“ ujišťoval dál člen vlády.

„Já vím, že nechcete nechat nikoho padnout, to jsme od vás slyšeli již od února. Ale proč pro to teda něco neděláte?“ ptal se Havlíček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP





Jurečka ujišťoval, že vláda dlouhodobě situaci řeší.

„Je to vláda, která je postavená na jediné platformě, a tou je nenávist. Nenávist proti panu Babišovi. My chceme, aby byli ve vládě kompetentní lidé. Ve vládě jsou samí nekompetentní ministři. Není tam téměř žádný ekonom. Jediný ekonom, který tam je, je pan ministr Síkela, jehož kroky už radši ani nekomentuji. Vy jste prostě nekompetentní vláda, která svou nekompetenci zakrývá arogancí. Vy jste elitářská vláda,“ vypěnil v jednu chvíli Havlíček.

Ale Jurečka si to nenechal líbit. „Jak vy tady můžete mluvit o nenávisti, když pan Babiš nazývá některé občany za fašisty a nacisty,“ rozčílil se Jurečka.

Zdůraznil také, že on jako soukromý podnikatel tvrdě pracoval, živil se i rukama a rozhodně se nechoval jako elitář. „Jak vy si toto vůbec dovolujete?“ ptal se Jurečka.

Ale Havlíček vyrazil k dalšímu útoku. Zmínil billboardy vládní koalice, na kterých vedle sebe stojí ruský prezident a válečný agresor Vladimir Putin a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

„Víte sami velmi dobře, že je to totální podraz a že je to absolutní lež. A místo toho, abyste vyzvali své příznivce ke klidu, tak když vezmu tu paní s dítětem, tak místo toho, abyste vyzvali lidi ke klidu, tak předseda místní organizace KDU-ČSL tu paní ještě pochválil,“ rozčiloval se Havlíček.

A po chvíli vyrazil k dalšímu úderu. Vláda podle něj přehlíží těžkosti českých seniorů. V Ostravě prý potkal seniorku, která přežívá s odřenýma ušima se stokorunou na den.

„Vy jste úplně mimo realitu. Ta podpora nefunguje. A my jsme od počátku říkali, že se to obrátí proti Ukrajincům. Ale není to jejich chyba, to je vaše chyba, protože ta vaše pomoc nefunguje,“ rozčiloval se Havlíček.

Poté znovu zopakoval, že vláda hodila přes palubu firmy.

A tady Jurečka ujišťoval, že bude-li třeba, vláda zaktivuje tzv. kurzarbeit. „Znovu opakuji, že nenecháme nikoho padnout,“ řekl.

