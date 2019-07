Herec Jiří Štěpnička kritizuje kritika Národního divadla. Ten vrací úder

Situace v Národním divadle je podle několika našich zdrojů napjatá. Svědčí o tom především stav v Opeře, který ovšem podle herce a dabéra Jiřího Štěpničky vrhá špatné světlo na celý umělecký soubor. Alespoň to sdělil v krátkém rozhovoru pro veřejnoprávní Rozhlas.

Ke zmíněnému pěvci Hrubému pak dodal, že je to člověk, který umí dost zručně hovořit a dovede oblbnout lidi. „Situace je taková, že operní sbor prostě netvoří tu hodnotu představení. A on má pocit, že chce to divadlo řídit," míní herec.

Na jeho slova následně Jakub Hrubý reagoval. Znění jeho otevřeného dopisu mají ParlamentníListy.cz k dispozici.

„Pravděpodobně očekáváte mé asertivní vymezení se vůči Vašim názorům na mou osobu z Vašich úst, ať již jde o pěvecké kvality či umělecký dojem na jevišti," stojí v úvodu Hrubého reakce. Jako popud k ní prý nebyla uražená ješitnost a účelem není dosažení satisfakce, omluvy či hercova rozrušení.

„Nenechte se zneužívat osobami, které Vás nabádají k mediálním výstupům vždy ve stejný moment, tedy když dojdou či nepřijdou argumenty a věcná diskuze je zahozena a nahrazena personifikovanými invektivami vůči údajným strůjcům problému, krize, boje či jak to chcete nazvat," reaguje zástupce odborů Národního divadla s tím, že jej mrzí, „jak úzká skupina lidí, kterým jde o Národní divadlo až v poslední radě, využívá Vašeho jména v zájmu politikaření, pletichařeni a udržení se na svých postech."

Tématu Národního divadla se redakce věnuje již několik týdnů a některé z materiálů naleznete níže.

Jiří Štěpnička působí v souboru činohry ND od roku 1975. Od té doby ztvárnil téměř stovku postav. Z posledních let jmenujme jeho Náčelníka chóru v Sofoklově Oidipu vladaři, Nikolaje Stavrogina v dramatizaci Dostojevského Běsů či Ferdinanda II. v adaptaci Durychova Bloudění.

autor: tan