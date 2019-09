Herečka Nesvačilová, která se pustila do Zemana kvůli jeho dětství: Je to náš prezident, Havel už není. Musíme se s tím naučit žít

Každého Čecha ovlivňuje to, jaké měl současný prezident Miloš Zeman dětství, protože dětství každého člověka formuje. V tomto duchu se nedávno vyjádřila herečka a režisérka Petra Nesvačilová. Za to si prý vyslechla řadu negativních reakcí a vulgarit. Teď dodala, že Miloš Zeman je i její prezident, ale je to prezident, který umí rozdělovat společnost, a my se s ním musíme učit žít. Musíme se naučit žít i s tím, že Václav Havel už je minulostí.

Petra Nesvačilová se podle svých vlastních slov nevěnuje jen herectví, ale sleduje i veřejné dění. A v rozhovoru pro Reflex.cz prozradila, že už nějaký čas je zklamána z toho, co vidí. Řekla to v rozhovoru pro časopis Respekt. Poznamenala, že čeští občané dnes trpí za to, jaké měl Miloš Zeman v dětství, protože už v dětství se formují naše představy dobra a zla a ovlivňují naše chování.

„Už tím, co se odehrávalo během prázdnin, ale celkově dlouho nejsem schopna jako souhlasit s kroky prezidenta Miloše Zemana,“ poznamenala dáma. Když naznačila, že český národ to teď odnáší za Zemanovo dětství, dostala se k ní přes internet řada pozitivních, ale také velké množství negativních, až vulgárních reakcí. Podle jejího názoru to ukazuje, jakou mocí disponuje prezident Zeman,

„Já jsem neurážela prezidenta Zemana, já jsem konstatovala nějakou situaci, dojem. A to bylo celý,“ poznamenala herečka. Některých lidí se však dotkla. Podle jejího názoru jde často o lidi, kteří prezidenta Zemana, ale i předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) vnímají jako tatínka a vůdce.

Současně se domnívá, že lidé dnes mají svobodu, ale svoboda s sebou nese velkou odpovědnost, takže ve svobodě není jednoduché žít. Pro ni osobně je prý jedním ze symbolů svobody první český prezident Václav Havel. „Pro mě je to člověk, který je důležitý, ale je to člověk, který je už v minulosti. V této době se na něm nedá už stavět, on je minulost, on je zkušenost. Nedá se na něm už stavět v té současnosti,“ poznamenala herečka.

„Mě nebaví to rozdělování společnosti, mě nebaví, že mi někdo píše sprosté zprávy, kvůli tomu, že jsem řekla větu, která nebyla proti prezidentovi Miloši Zemanovi a nebyla proti tomuhle státu. Já používám věty, které jsou k zamyšlení. Já sama se nad nimi zamýšlím. Jediný, co jsem schopná asi říct, že mám ten pocit, že rozdělení společnosti je a nějakým způsobem ji rozdělujeme všichni. Pan prezident Miloš Zeman je tvůrce toho rozdělování, ale je to i můj prezident. Je to i náš prezident a musíme se s ním naučit žít,“ podotkla režisérka a herečka.

