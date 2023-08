Hladík trvá na dotaci na dům po babičce. V koalici vládne rozčarování

V červenci ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) překvapil všechny koaliční partnery, když na tiskové konferenci oznámil spuštění programu Oprav dům po babičce, v jehož rámci by lidé mohli dostat až milion korun na zateplení, fotovoltaiku a další úpravy starého domu nebo chalupy. Program by měl běžet od září, ani pár dnů před možným spuštěním ale na něm nepanuje shoda v rámci koalice.

reklama

Koaliční partneři lidovců nejsou nadšeni z nynější podoby programu Oprav dům po babičce. Podle nich je příliš velkorysý a v rámci aktuálních podmínek by mohli o peníze žádat i ti nejbohatší.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) na programu kritizuje fakt, že pracuje s vysokou mírou podpory, na kterou navíc dosáhnou i ti nejbohatší. Bartoš navíc preferuje v oblasti bydlení půjčky právě před dotacemi.

Hnutí STAN a TOP 09 také nejvíce kritizují příliš uvolněné podmínky pro přijetí až milionové dotace. Navrhují proto majetkové testy pro žadatele, aby se předešlo tomu, že o dotaci zažádá člověk s velkým jměním.

Ing. Lukáš Vlček, DiS. STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Majetkové testování žadatelů je principiální věc, která by se měla propsat do všech vládních politik,“ uvedl první místopředseda STAN Lukáš Vlček. „Veškeré připomínky jsou ale pořád předmětem jednání uvnitř koalice,“ dodala podle informací serveru Novinky.cz mluvčí TOP 09 Markéta Volfová.

Hladík podle svých slov s koaličními partnery debatuje, ale zásadní změny odmítá. Program přesto nebude spuštěn 1. září, jak se původně očekávalo. „Asi to nespustíme rovnou v pátek. Neřekl jsem, že to bude od 1. září. Bude to v průběhu září, ale jenom z technických důvodů, protože se přenastavují softwary, nastavují se všechny administrace, aby to fungovalo efektivně,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz Hladík, že spuštění není otázkou koaliční dohody, ale nastavení softwaru.

„Ministr řeší všechny připomínky v širším kontextu nastavení všech ostatních podtitulů celého programu Nová zelená úsporám,“ prohlásila Hladíkova mluvčí Lucie Ješátková s tím, že tento program pomůže domácnostem, které nemají naspořeno a pro které bylo nedosažitelné dosavadní nastavení programu NZU. „Ministr Hladík proto žádné zásadní změny v programu Oprav dům po babičce nepředpokládá,“ dodala Ješátková.

Mgr. Petr Hladík KDU-ČSL



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Návrhy koaličních partnerů odmítá i lidovecký předseda, vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka. „Když se podíváme na dlouholeté podmínky Nové zelené úsporám, kam nová dotace patří, tak tam nikdy příjmový nebo majetkový test nebyl,“ uvedl Jurečka, podle nějž ani nehrozí, že by dotaci zneužívali movití vlastníci domů a bytů. „Vždycky to bylo vázáno na nemovitost, ve které žadatel bydlí a má tam trvalý pobyt,“ dodal Jurečka. Program podle něj cílí naopak na nemovité obyvatelstvo, které bylo z dosavadních programů kvůli nedostatečným úsporám vyčleněno.

V rámci programu Oprav dům po babičce by žadatelé mohli získat až milion korun na zateplení, nový kotel nebo tepelné čerpadlo. Dále na solární panely na střechu a pod zem nádrž na dešťovou vodu. Program je součástí dotačního programu Nová zelená úsporám. Podpora se vztahuje na výdaje vynaložené po 1. lednu 2021. Žádat je tedy možné o finance na budoucí výdaje a v omezené míře i zpětně na úpravy, které už lidé na domě uskutečnili.

Psali jsme: „Finance v rozvratu, musíme šetřit,“ tvrdí vláda. Jenže teď čára přes rozpočet Pětidemolice a dovoz bídy. Agrární konference o zničeném venkově. Bruselské moresy... Nové dotace opět zaplatí nejchudší. Skoncujme s tímto šílenstvím, apelují Svobodní Ministr Hladík: Snížíme domácnostem ceny za energie. Tím, že si opraví dům po babičce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE