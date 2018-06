Hlas ze Slovenska: V Praze vládnou kolaboranti s komunisty a fašisty

„Jako se nemluví s fašisty, jako se nepodporují nápady fašistů ani se s nimi neleze do postele, zcela stejně se do postele nelehá s komunisty. Přesněji, problémem nejsou filozofové, problémem jsou praktičtí dědicové toho nejhoršího, co tato nelidská diktatura napáchala (nejen) v našem prostoru,“ uvedl list.

Podle Sme ačkoli se někteří komunisté naučili nosit obleky a neplánují v pětiletkách, stále jsou to stejní dědicové hnusu, který desetiletí ničil zemi a životy v ní.

„Je to země Karla IV., země, na kterou jsme léta pohlíželi jako na vzor. Země, která položila počátky slovenského vysokého školství a dodnes netrpí méněcenností při pohledu na společnou minulost. Proto je trochu trapné dnes přihlížet a poučovat Česko, co se má, a co již nikoli,“ poznamenal list.

Deník napsal, že stejně jako zloději nemají nárok na to, aby byli považováni za podnikatele, a podvodníci nemají nárok na obdiv, tak rovněž fašisté a komunisté nemají nárok, aby byli třeba jen na vteřinu považováni za partnery a za součást řádné veřejné diskuse.

autor: mp