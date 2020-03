Hlásit! Sledovat! Koronavirus: Babišovi se vymstil rázný výstup v ČT

reklama

Z Průhonic Babiš národu oznámil, že hodlá navrhnout více opatření. „Zaprvé budu chtít zastavit veškeré lety z Milána a z Benátek. Celý problém je v Itálii. Ten nárůst nakažených je dramatický. Posledné číslo mám tady 1 700, takže vlastně za jeden den 566 nárůst, 34 mrtvých, teda nárůst o pět. Takže problém je v Itálii a od Itálie to jde všude,“ zaznělo z úst šéfa hnutí ANO.

Není to přitom tak dlouho, co občany uklidňoval, že si nemusí dělat zásoby jídla a že je Česko připraveno na případné objevení koronaviru v republice. Takto k národu promlouval v pátek. Z Průhonic už mluvil zcela v jiném duchu.

„Za druhé chci vyzvat, prosím vás všechny hoteliéry, ubytovny Airbnb, aby skutečně prověřovali, kdo u nich bydlí. Ten případ té studentky, ona byla Airbnb,“ odkázal Babiš na novou formu sdíleného ubytování. „A taky se vydala sama do nemocnice a to určitě my nechcem,“ pokračoval. Zdůraznil, že všechny odběry vzorků se budou dělat na místě, kde je pacient. „V hotelích něch zůstanou na pokojích. Pokud naši lidi mají takové příznaky, mají volat lékaři, lékař volá na dané číslo (hygienické stanice) a my chceme, abysme chodili za nima, aby zkrátka nedošlo k dalšímu kontaktu,“ vysvětloval premiér.

Poté se obrátil na rodiče a učitele.

„Zítra jdou děti do školy. Bylo by dobré, aby se učitelé nebo spolužáci zeptali, jestli někdo nebyl v těch oblastech, které jsou vlastně nakaženy,“ prohlásil premiér. U dětí se však zatím koronavirus neprojevil.

„A samozřejmě, ten virus se šíří z Itálie, v Německu mají už víc než sto případů, už 120, ve Francii 100, ale zkrátka v Itálii to nezvládli a my zkrátka musíme udělat tyto opatření. A je potřeba si říct zítra na Bezpečnostní radě státu, jestli my taky asi nezakážeme nějaké ty akce většího rozsahu. Já nedoporučuju našim lidem, aby cestovali,“ zaznělo z úst předsedy vlády.

„Zítra bude Bezpečnostní rada státu a já budu navrhovat, aby se zastavily lety, aby se změnil systém odběru vzorků, a hlavně aby hygienici už dopředu zjistili, odkud přišel ten člověk, abysme nečekali delší čas na to, kde vlastně ten člověk byl.

„Všichni říkali, že to k nám přijde, bohužel je to tady, pozitivní zpráva je, že to nejsou nějaké těžké případy, ale zkrátka my musíme zabránit tomu, aby to nepřicházelo k nám jinými kanály,“ uzavřel své vystoupení předseda vlády.

Tomáš Cikrt na sociální síti Facebook konstatoval, že se po výskytu koronaviru v Česku ukázalo hned několik věcí. V prvé řadě to, že premiér je „hysterka“.

„Co ukázaly první tři případy (samozřejmě koronaviru) – můj subjektivní pohled:

1. Premiér je hysterka.

2. Ministr zdravotnictví komunikuje skutečně dobře, klobouk dolů.

3. Hlavní hygienička je upozaděna, dříve, třeba za doktora Víta, měl hlavní hygienik hlavní slovo a taky autoritu.

4. Naši hygienici a nemocnice postupují profesionálně, žijeme v tomto směru ve šťastné zemi.

5. Šíření nemoci je stále jen cestovatelské, ne komunitní.

6. Včera jsme byli ve stejné situaci jako budeme zítra, na to, že se z Itálie vrátily tisíce lidí, je situace zatím příznivá,“ napsal Cikrt.

Psychiatr Tomáš Rektor také okomentoval Babišovo vystoupení s nádechem sarkasmu.

„Mně se strašně líbí, jak nás všechny pan premiér angažuje v boji s koronavirem. I ty nejmladší.

Třeba teď říkal v televizi, že se mají děti ptát spolužáků, kde byli na prázdninách,“ napsal Rektor.

