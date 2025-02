Hloupá politika EU! Jen způsob, jak vytáhnout z kapes lidí další peníze. Přestaňte nařizovat, v čem máme jezdit! Podnikatel se neubrzdil

S jakými nejvýznamnějšími plány vkročila skupina AUTO UH do nového roku 2025?

Také v letošním roce plánujeme další expanzi. Na přelomu letošního a příštího roku uvažujeme o významné akvizici, o které bych však v tuto chvíli ještě nechtěl příliš podrobně mluvit. Pokud se však tento záměr naplní, bude to opět pro naši skupinu další významný impuls. Kromě toho plánujeme v letošním roce uvést na trh jednu čínskou značku, od které si hodně slibujeme. Věřím, že naši zákazníci na Moravě se mají opravdu na co těšit, pokud tedy všechna ta jednání dotáhneme do zdárného konce.

Když se ohlédnete za rokem minulým, byl pro vás opět rokem rekordním? Máte např. už sečteno, kolik jste vloni prodali aut?

Bohužel v tuto chvíli ještě nemáme kompletně uzavřena čísla za prosinec minulého roku. V každém případě je však již v tuto chvíli zřejmé, že naše skupina rostla ve všech parametrech. Je sice pravda, že konsolidovaný zisk za loňský rok stále nebude podle mých představ, nicméně je to právě proto, že významně investujeme do posílení a modernizace celé naší skupiny. Tyto investice se nám vrátí v budoucnosti, jde totiž jak o zvyšování servisních kapacit, tak třeba o snižování energetické náročnosti, například pomocí nákupu dalších kogeneračních jednotek, fotovoltaických systémů a baterií, nebo zateplováním našich budov. Jsem přesvědčený o tom, že všechny tyto investice se nám v budoucnosti násobně vrátí.

Když ještě zůstaneme v minulosti, které momenty z roku 2024 vnímáte jako klíčové z pohledu vašeho podnikání?

V roce 2024 jsme zahájili rekonstrukci nově pořízeného areálu ve Zlíně, kde nutně potřebujeme rozšířit prodejní plochu značky Hyundai. Kromě toho v krajském městě musíme posílit servisní kapacity značek Hyundai, Ford a nákladních vozidel MAN, která nám vlastně nákupem nového zlínského areálu spadla do klína. A pochopitelně s nákladními vozidly MAN počítám i do budoucna, protože ctím zásadu, že ve společnostech, které kupujeme, chci navázat na to, co dělaly v minulosti. Už třeba jen kvůli zaměstnancům… Nikdy žádný provoz jen tak bez důvodu neukončíme. Říkám to proto, že řeči o tom, že servis MANu ukončíme, nejsou pravda. Je tam tým lidí, srdcařů, kteří touto značkou žijí a rozumí své práci. Zavřít nákladní servis jsem nikdy nechtěl a bylo by to i neuctivé k lidem, k tomu týmu lidí i ke značce MAN. Taky by to byla velká škoda. V této souvislosti musím poděkovat za práci panu Paštěkovi, který má zásluhu a lví podíl na zlínských značkách, jež působí v tom areálu. Před tím dělal vedoucího prodeje Fordu ve VIKI Zlín a své nové role se zhostil více než dobře.

Dále se nám v roce 2024 podařila významná akvizice společnosti SQS v Brně. Jde o neautorizovaný servis a největší autorizovaný pneuservis v Brně, který se navíc nachází z mého úhlu pohledu na moc zajímavém místě, kousek od dálniční křižovatky D1 na Bratislavu. Je jasné, že opět navážeme na to, co společnost SQS dělala, ale můžu prozradit, že v roce 2025 přestěhujeme značku Lexus do nových prostor vybudovaných právě v prostorech společnosti SQS. Takže příznivci této luxusní značky se mohou těšit na novou větší prodejnu, a hlavně násobně zvětšené servisní zázemí. Navíc to vše na dobře přístupném místě v Brně. A abych nezapomněl, samozřejmě se také v tom areálu právě instaluje kogenerační jednotka, fotovoltaická elektrárna, dobíjecí stanice pro elektroauta apod.

Vaše skupina je největším prodejcem osobních a užitkových aut na Moravě, takže máte asi největší přehled o tom, jak se posouvají trendy v této oblasti. Zaznamenali jste v minulém roce např. nějaké prudké výkyvy v preferencích vašich zákazníků či oblíbenosti některých značek či typů aut?

Narážíte zřejmě na elektrická auta. Musím konstatovat, že zájem o ně se mírně zvedl, čemuž pomohla dosavadní „dotace“. Výraznější zájem lidé projevují o plug-in hybridy, nicméně pořád je největší zájem o klasická auta. A já se tomu nedivím. Podívejte, když dostanete dotaci na elektrické auto, která je podmíněná tím, že si to auto musíte koupit na úvěr, tak se ptám, komu ta dotace byla určena. Firmám zčásti a obyčejným lidem vůbec. Evropská komise nebo naše vláda by měla přestat nařizovat, v čem má kdo jezdit. Ty instituce by měly zajistit stabilní prostředí, které se nemění každý rok. Celá situace kolem elektrických aut, povolenek a zelené politiky je jen způsob, jak vytáhnout z lidí a firem peníze. Ideálně tak, aby se to za něco chytrého schovalo, třeba za snižování CO2, aby si lidé tohoto dalšího zdanění nevšimli. Tuhle politiku dělají nekompetentní lidé, kteří tímto zničí Evropu jako průmyslovou velmoc.

Jen pro doplnění… Elektrická auta za to nemůžou. Ta myšlenka není špatná, jen způsob, jakým se prosazují a mají prosazovat, je scestný a hloupý. Uvedu vám jeden příklad. Evropská komise zakázala žárovky. A důvodů si našla spoustu, dokonce se daly pochopit. A výsledek? Dnes si žárovku pořád koupíte, jen se označuje tím, že je určena k topení místo svícení. Já sám nepotřebuji, aby mi nějaký ouřada přikazoval, co mám a co nemám kupovat. Mám svůj rozum. A ten ouřada by měl jít normálně pracovat a nevymýšlet hlouposti, aby měl co dělat a o čem rozhodovat, aby zase bylo o čem mudrovat. Těch úředníků a nařízení je tolik, že nás to všechny utopí.

V minulých měsících zástupci vaší skupiny navštívili jak Japonsko, tak také Čínu. S jakými pocity, ale také obchodními plány jste se z těchto cest vraceli?

Z Japonska jsem se vrátil s tím, že tam je svět ještě normální. A pochopitelně také se spoustou zážitků, je to přece jen jiná kultura… Byl jsem tam na pozvání značky Toyota a myslím si, že zákazníci, kteří preferují Toyotu nebo Lexus, budou z toho, co se pro ně chystá, nadšeni. V Číně jsem nebyl osobně, byl tam náš tým lidí v čele s panem Sedláčkem. Tato cesta souvisela s naší snahou prodávat tu jednu čínskou značku. A co říkali naši lidé po návratu? Asi to popíšou tato slova: Obdiv z jedné strany a zděšení z druhé strany. Nutno uznat, že Čína jako taková a samozřejmě i čínská auta jsou skutečně technologicky hodně daleko.

Bude podle vás nástup čínských automobilek na český trh znamenat něco zásadního pro rozvoj elektromobility u nás?

Ano. Když náš trh nebude pokřiven politiky a úředníky, tak odhaduji, že do budoucna může polovina prodaných aut být elektrická. Když bude Evropa pokračovat v přehnaném regulování, tak nás převálcuje nejen Čína, ale celý svět. Ujede nám vlak a naši mocní tomu tleskají. Bohužel. Bojím se toho. Já bych chtěl prodávat evropská auta, ta ale musí obstát v konkurenci těch ostatních výrobců.

Rozvoj elektromobility však podle mnohých stále brzdí nedostatečná technická infrastruktura a třeba možnost nabíjet auta na sídlištích apod. Je to podle vás to, co především brzdí rychlejší nástup elektroaut na českých trh?

Rozvoj elektromobility brzdí Evropská komise svou hloupou politikou a mluvením do všeho. Energetický obor je, byl a bude vždy jeden z nejziskovějších, je to přirozený monopol a je v jeho zájmu prodávat elektřinu. A to znamená dovést dostatečně silný „drát“ tam, kde tu elektřinu prodá. Teď není, a zřejmě nikdy nebude elektrické auto vhodné pro obyvatele sídliště. Na těch přeplněných parkovištích nebo třeba v centrech měst se tato auta prostě nedají nabíjet. Co na tom chcete změnit? Elektrické auto si koupí ten, pro koho je vhodné. Má ho kde nabíjet, nevadí mu třeba omezený dojezd a tak dál.

Podívejte, když se teď bude pod záštitou elektromobility dotovat budování infrastruktury energetických společností, což se nakonec děje, a zároveň se zakážou klasická auta, tak to dopadne tak, že všichni budeme vazalové těch, co prodávají elektriku a jejich zisky zase porostou. Stát pak přijde o spotřební daně, aby pak začal vymýšlet nové, třeba za ujetý kilometr.

Jsem přesvědčený o tom, že rychlejší nástup elektromobility brzdí cena dobíjení na klasických dobíjecích stanicích. Tam by se měla auta dobíjet, jenže nikoliv za 12 Kč, ale za 3 nebo 4 Kč. Další brzdou je cena aut, ale ta bude postupně klesat. Samozřejmě, když do toho nebude mudrovat ouřada nebo politik. Těžko se mi to říká, ale většinou si stejně pravidla nastaví „ti velcí“. Podívejte, třeba dotaci na zbudování dobíjecího místa dostanete jen tehdy, když tam postavíte minimálně dvanáct dobíjecích stojanů o minimální kapacitě 600 kW. To má význam jen pro takové podniky, jako je ČEZ, EON nebo Pražská energetika. A já se ptám, proč se tyto bohaté firmy vůbec dotují? Je přece v jejich zájmu prodávat elektřinu. Kdyby stát dodací podpořil nevím třeba nějaký motorest třeba s jedním hubem, tak by to mělo význam.

Když chce stát podpořit třeba prodej elektrických aut fyzickým osobám, z nichž mnohé jezdí ve vracích, tak ať jim odpustí z nákupu takového auta DPH nebo ekvivalent té částky. Tak jednoduché by to bylo. Firmy, banky nebo úřady pobídky a dotace nepotřebují. Tyto organizace si ta auta stejně koupí. Proč se proboha dotuje flotila takových aut třeba pojišťovně, jež vykazuje velké zisky? U nás na jediné podpoře, co stát vyhlásil, vydělaly hlavně finanční instituce, které byly touto státní dotací podpořeny, protože každé takto podpořené auto muselo být financováno úvěrem. Proč? Nechci, aby ten rozhovor vyzněl negativně, ale opravdu se bojím toho, co se u nás, a hlavně v Evropě děje. Jsme v zajetí úředníků a velkých korporátů.

Na co byste mě jako potenciálního zákazníka, který letos uvažuje o koupi nového firemního či rodinného auta, nalákal? Očekávají se nějaké zásadní novinky u značek, které vaše skupina zastupuje?

Rodinné auto... No já bych doporučil Škodu Kodiaq 2,0 TDI 110 kW. No a kdyby rodina měla odvahu jít do elektrického auta, tak bych jim klidně doporučil třeba VW ID 7 v kombi provedení, to nejlepší, co je na trhu. Ale každý má jiné preference, finanční možnosti nebo třeba bydlí ve městě atd. Těch aut, která jsou teď na trhu a jsou dobrá, je celá řada. Co se týká novinek, těch bude spousta u všech značek, lákat na jedno konkrétní auto nejde. To by chtělo několik samostatných článků pro každou značku.

Vaše skupina často zdůrazňuje důležitost zákaznické spokojenosti. Jsou nějaké novinky, které chystáte pro vaše klienty v letošním roce?

To, co vždy. Když nám zákazníci dají důvěru nákupem vozu, budeme se snažit udělat vše pro to, aby o ně bylo postaráno za férovou cenu a k jejich plné spokojenosti po celou dobu životnosti toho auta. To je hlavně o servisu, a ten budeme neustále rozšiřovat a zkvalitňovat, aby se nám pokud možno spokojení zákazníci vraceli.