Hloupý sprosťák, co pohrdá lidmi a naším národem. Před ním si můžete jenom uplivnout. Pehe řekl, že Češi jsou podprůměrný národ, a tohle mu vzkázali Babiš, Keller či Okamura

ANKETA Politolog Jiří Pehe na svém blogu rozebírá, proč u nás vítězí strany a hnutí, které „obchodují se strachem z migrantů, EU a vlastně všeho cizího“. Vysvětluje to „vše prostupující průměrností“ Čechů. Česká společnost se podle něj „ustrašeně krčí ve své kotlině“, je „podprůměrná“ a „provinciálně ponořená do sebe“.

„V národě, kde si většina lidí mimo vysmívanou ‚kavárnu‘ nedokáže přečíst nebo poslechnout nic v nějakém cizím jazyku, je tato cesta do ještě větší izolace poměrně snadná,“ píše Pehe. Chováme se prý jako zakomplexovaný teenager, který „rodičům“ ze Západu okopává kotníky a pohrdá jejich standardy.

Peheho článek je sebemrskačský a Čechy uráží

Anketa Odvádí Jiří Ovčáček dobrou práci pro prezidenta Zemana? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 2307 lidí

ParlamentníListy.cz oslovily politiky s dotazem, co si o slovech Jiřího Peheho myslí. Drtivá většina politiků slova Peheho ostře odmítá s tím, že Pehe uráží český národ a že jeho článek poukazuje na postoj arogantních havlistických intelektuálů.

„Hnutí ANO se žádným strachem z EU ani ze světa neobchoduje. Jsme proevropská strana, jsme pro prohloubení jednotného trhu i svobodného obchodu se světem. Odmítáme kvóty, protože to je od začátku nesmysl, který nefunguje. V EU budeme aktivní sebevědomý partner schopný prosazovat naše zájmy. Jazyky neuměli ministři za ČSSD, kde dělá pan Pehe poradce. Zakládající členské země EU nejsou naše rodiče a my jejich děti. Členství je oboustranně výhodné. Žádné dárky od rodičů nedostáváme, na Západ proudí ročně stamiliardy korun dividend. Peheho článek je sebemrskačský a Čechy uráží. Jak je například možné, že u nás vznikají globálně úspěšné softwarové firmy?“ řekl ParlamentnímListům.cz premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nemá smysl komentovat každý výkřik, který nemá hlavu ani patu. V Evropě jsou miliony muslimských migrantů, miliony z nich touží Evropu islamizovat a v podstatě pravidelně páchají teroristické útoky i kriminalitu. Je namístě mít obavy a je namístě pracovat na nějakém řešení. Tvářit se, že muslimské nebezpečí neexistuje, nemůžeme a nesmíme, protože výsledkem jsou vždy jen další mrtví. Ignorovat fakta může ‚intelektuál‘ v kavárně, ale určitě ne odpovědný politik,“ řekl nám předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Opáčil bych, že jde spíše o komplex pana Peheho, protože vytrvale bojuje proti pravdivým informacím, které se mu nehodí do jeho politologických úvah. Je jedním z těch, kteří nepochopili, že již došlo k výměně hegemona, že skončil jednopolární svět a nemůže pochopit, že jeho hlásané pravdy už neplatí. Jen mate lidi a uráží ty, kteří to pochopili,“ zlobí se předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg řekl, že se článkem politologa Peheho souhlasí jen částečně. Podle něho za úspěch euroskeptických a protiimigračních stran mohou především politici. „Hlava státu straší islámem, jako by Turci byli u Nových Zámků a mířili na Moravu. Realita je ale úplně jiná. Kvůli tomu pak nejsme připraveni přijmout skutečné uprchlíky, kteří naši pomoc potřebují,“ řekl redakci Schwarzenberg. Podle něj si i politici přivlasťnují zásluhy, které nám podle něho plynou ze členství v EU. „Mluví se o tom, jak roste naše ekonomika. Ale žádný politik neřekne, že je to díky EU, odkud k nám plyne 80 procent investic,“ dodal Schwarzenberg, podle něhož lidé uvěřili pololžím a strašení ze strany politiků.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ponižování a dehonestace našeho národa

„Odmítám nálepkování, ponižování a dehonestaci našeho národa tímto způsobem. Je to stále o tom samém – elitáři, zejména z řad nové levice, respektive levicových liberálů, jsou přesvědčeni o své výjimečnosti, nadprůměrnosti, vyšší inteligenci oproti zbytku společnosti, kterou považují za plebs. Jsou pak zděšeni, že jejich ‚geniální‘ názory, politické recepty a představy, které bez špetky pokory považují za mimořádné, pravidelně odmítá drtivá část té pro ně hloupější veřejnosti. S tím se nemohou smířit, nejsou ochotni si připustit, že je jejich vidění světa často chybné, pomýlené, nebezpečné, a tak svoje chyby a selhání raději přehodí na většinu zbylé společnosti, o které nafoukaně prohlásí, jak je zaostalá, že jejich genialitu není schopna prozřít,“ zlobí se místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

„Není to pravda, naše společnost není jakkoli zaostalá, hloupá, přízemní oproti vzývanému Západu. Jsme zemí šikovných a inteligentních lidí. Procento méně pracovitých, méně inteligentnějších, méně charakterních a můžeme dodat jakoukoli další charakteristiku, nemáme určitě vyšší, než je tomu jinde ve světě. Jsem přesvědčen spíše o opaku. Já si vážím jistého selského rozumu, který je v naší společnosti zakořeněn, schopnosti kriticky přistupovat a hned nenaskakovat na nové levicové ideologie a progresivistickou politiku. V tomto důvěřuji většinové společnosti a jejímu zdravému rozumu neskonale více než intelektuálům typu pana Peheho. Odmítám jeho urážení našich spoluobčanů, je to neuvěřitelné a neomluvitelné,“ dodal Skopeček.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Co k tomu dodat… Že Pehe má v podstatě pravdu, a je mi z toho smutno. Jsem z Karlovarského kraje a tady je to utrpení ještě větší,“ uvedl místopředseda STAN a senátor Jan Horník.

Ing. Jan Horník STAN



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je-li pan Jiří Pehe přesvědčen, že to hlavní, co naší zemi chybí, jsou ‚no go zóny‘, jako tvor nadaný bezmeznou tolerantností to prostě beru na vědomí. Je-li snad přitom i demokrat, pak jistě vyvodí adekvátní závěry z faktu, že velká většina Čechů to vidí jinak. A odpustí si na jejich adresu poznámky, které je vydávají za hejno zakomplexovaných hlupáků. Lidí, co politiku sledují i v cizích jazycích – a nepatří do ‚pražské kavárny‘ –, je nepoměrně víc než těch, kdo se k ní hlásí. Jsem jedním z nich. A v názoru, že no go zóny jsou to poslední, co by nám scházelo, mne utvrzují právě západoevropské news and views,“ uvedl místopředseda KSČM Josef Skála.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a místopředseda ÚV KSČM

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Před takovým člověkem si můžete jenom uplivnout…

„Je vidět, že se každým dnem blíží prezidentské volby a „pražská kavárna“ začíná panikařit. Představa, že by Miloš Zeman byl zvolen podruhé prezidentem České republiky, je jistě pro samozvanou elitu děsivá. Strávit dalších pět let okopáváním kotníků z pozic různých zahraničních Institutů pro demokracii či nadací Fórum 2000 a podobných institucí financovaných oněmi ‚rodiči‘ a neprosadit jejich hodnoty, tak uznejte, to je velmi mrzuté, žádná kloudná perspektiva. Ale abych řekl svůj názor. Pan Pehe, povoláním politolog, jehož Alma mater je Kolumbijská univerzita, by měl její diplom vrátit anebo si doplnit vzdělání a znovu ho obhájit. Doporučuji mu prolistovat třeba jenom novinové titulky za minulý rok, aby se seznámil, co se stalo v USA, co se valí Evropou a decimuje ony dekadentní standardy a hodnoty, které pan Pehe vzývá (pravděpodobně ne z čisté lásky k demokracii) a přestane se otírat o český národ, respektive většinu jeho občanů, kteří mají svůj rozum a svůj úsudek. Před takovým člověkem si můžete jenom uplivnout…,“ uvedl předseda SPO a senátor Jan Veleba.

„S některými tezemi pana Peheho bych souhlasil, některé problémy bych pojmenoval trochu jinak. Ale hlavně si myslím, že to není jen český fenomén, nýbrž celosvětový,“ uvedl poslanec Pirátů František Kopřiva.

František Kopřiva Piráti

Pirátský poslanec za Středočeský kraj

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Z Peheho tu dost čiší skepse z provinčně zapšklých poměrů. Nevidím to ale tak fatálně – jen je třeba intenzivněji vysvětlovat, že všechny podstatné strategické reakce vyžadují nadnárodní úroveň a postavit nacionálnímu atavismu šířenému populisty pozitivní alternativu. Lidé jsou schopni pochopit, že společná pravidla pro Evropu jsou víc v českém zájmu než nacionální řevnivosti jako z minulých století. Jen se před těmi atavismy šířené obchodníky se strachem nehrbit,“ říká místopředseda KSČM a poslanec Jiří Dolejš.

„Pan Pehe má patrně svoje instrukce, co má psát, a já bych se deklasoval, pokud bych tu jeho snůšku hloupostí, falešných stereotypů a pivních řečí bral vážně. Pokud ho za to někdo platí, je mi toho mecenáše líto. Jsou to vyhozené peníze,“ reagoval europoslanec Jan Keller.

Psali jsme: Pane Pehe, radši nečtěte. Andrej Babiš Vás na PL takto velmi ostře setřel za to, jak urážíte český národ Pehe napsal hnusné věci o „hloupém“ českém národě. A už je tu odpověď... Pehe účtuje: V národě, kde si většina lidí mimo vysmívanou ‚kavárnu‘ nedokáže přečíst nebo poslechnout nic v nějakém cizím jazyku... Karel Šindelář: Poblouzněný socialista Pehe se definitivně zbláznil. Pustil se do Václava Klause

Pan Pehe jako správný neomarxista pohrdá lidmi a nenávidí vlastní národ

„Pan Pehe jako správný neomarxista pohrdá lidmi. Jako správný neomarxista trpí pocitem vlastní nadřazenosti, nadřazenosti elit. Jako správný neomarxista je tak statečný, že kdykoli bude rád riskovat životy ostatních. Jako správný neomarxista nenávidí vlastní zemi, jeji tradice a její historii. Výsledek voleb není výsledkem obchodu se strachem, ale výrazem vzdoru občanů, kterým se už zajedlo poučování a peskování od osob, jakou je například pan Pehe. Je to výsledek nikoli strachu z neznámého, ale jde o racionální rozhodnutí neopakovat cizí chyby. Pan Pehe tuto skutečnost nedokáže strávit a cítí potřebu veřejně ventilovat svoji nenávist k národu, který opakovaně prokázal (na rozdíl od pana Peheho) svou statečnost a svým vzdorem vůči mocnějším ji prokazuje i dnes. Jsem (na rozdíl od pana Peheho) hrdý, že jsem příslušníkem tohoto národa,“ uvedl poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

„Zjišťoval jsem na Facebooku, jak mám rozumět pojmu Kavárna, a dozvěděl jsem se, že to jsou: ‚Bohémové, intelektuálové, buď odtržení od skutečnosti, nebo morálně padlí převlékači kabátů, zaprodávající zájmy naší země, a pokud mají možnost ze svých míst nepravdivě informují do médií, za prachy jdou proti lidem...‘ Ze druhé strany slyším, že lidi jsou lůza. Ti, kdo to říkají, mají pak často potíže se žaludkem a chce se jim neustále zvracet nebo rovnou emigrovat. Podle toho, jak o lidech v ČR píše pan Pehe, řekl bych, že ho asi lidé vnímají jako typického představitele kavárny. Pro mě je jeho pohled na svět naprosto nepřijatelný,“ uvedl poslanec ODS Karel Krejza.

„Pan Pehe je svými komentáři mimo realitu, ostatně jako vždy. Český národ patřil a stále patří k nejvzdělanějším na světě. Pokud by se Západ choval stejně racionálně jako Češi, mohlo být v historii méně válek a konfliktů,“ míní poslanec SPD Jan Hrnčíř.

Ideový guru povalečů a pseudoumělců Havel jazykovými znalostmi také neoslňoval

„I mne tento antivlastenecký a bohužel i obsahově prázdný příspěvek pana Peheho ‚zaujal‘. Je z něj patrno, že autor má obrovské problémy rozlišit podstatné od nepodstatného, což v tomto případě hraničí snad až s klinickou diagnózou. Znalost cizích jazyků je sice nesporným plusem člověka, ale nikdy nedokáže nahradit či alespoň vyvážit hendikepy v osobnostní struktuře, jakými jsou nepříklad egoismus, tendence k elitářství a klientelismu (typicky pražská kavárna), asocialita či neschopnost objektivního pohledu na svět. Pehe by také mohl v této souvislosti vědět, že ideový guru povalečů, pseudoumělců a některých dalších z takzvané pražské kavárny Václav Havel jazykovými znalostmi také neoslňoval, přesto jeho souvěrci systematicky posilovali, a to i na úkor celé země, jeho obludný kult osobnosti. A dnes jim vadí, že každý občan neumí cizí jazyky, přičemž fakt, že někteří z nich samotných neumějí ani pořádně česky, někteří dokonce neznají ani slova národní hymny, je nezajímá. Lidé jako pan Pehe podle mého názoru směřují svými aktivitami k zániku českého národa jako takového, eventuálně ke ztrátě národní identity, suverenity a odklonu od dědictví našich otců. Je mi z lidí jako pan Pehe smutno, ale na druhé straně již cítím, že jejich vliv upadá, lidé začínají realizovat i jiné modely uvažování a je tomu tak dobře. Je nesporné, že budou kolem sebe ještě v poslední chvíli kopat,“ upozorňuje poslanec KSČM Jiří Valenta.

„S názory pana Peheho dlouhodobě nesouhlasím. V Evropě posilují nové a vlastenecké politické subjekty dlouhodobě. Je to zejména důsledek zklamání z levicové a liberální politiky tradičních politických stran, u nás potom v kombinaci se zklamáním s polistopadovým vývojem všech tradičních proevropských stran bez rozdílu. Lidé nejsou hloupí a nezapomínají. Havlisté a pravdoláskaři jsou oprávněně spojováni s korupcí, klientelismem a výprodejem národního bohatství, a to na úkor směšných mezd, důchodů, podfinancované armády, školství a zdravotnictví. Zklamání je i z politiků EU typu Junckera, Merkelové a Macrona a řešení agendy EU včetně migrace. Všechny naše nové politické subjekty nejsou nenávistné. Třeba SPD svůj politický program staví na upřednostňování a prosazování vlasteneckých zájmů na úkor nadnárodních, které nejsou v zájmu většiny našich nespokojených občanů. A slova jako strach a nesnášenlivost je potřeba nahrazovat slovy jako předvídavost a prozřetelnost,“ říká poslanec SPD Radovan Vích.

Ing. Radovan Vích SPD

Předseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Neřekl bych, že něco takového, o čem pan Pehe hovoří, u nás vítězí. Tomio Okamura pracuje s voliči, kteří tady byli a budou (jak v ČR, tak v Evropě). U našich ostatních politických uskupení nevidím nic zvláštního ve srovnání s Evropou,“ reagoval senátor ODS Jaroslav Zeman.

„Kdo je kdo, se pozná až v době, kdy se jedinec musí projevit sám za sebe. Mimochodem, i od toho je odvozeno rčení, že krysy opouštějí palubu jako první. Takovou dobou si právě procházíme. Společnost se již několik let výrazně polarizuje a tvoří se dvě a více nesmiřitelných a (zatím) verbálně bojujících skupin. Díky tomu rostou nové osobnosti, které si rozebírají takzvané pěšáky, kteří se dále dělí na užitečné a nepotřebné. (Pod)průměrný politolog Pehe se viditelně nechal zverbovat do týmu (pražské) kavárny. Zřejmě se mu líbilo, že kavárenští povaleči ovládají média a on díky tomu dostal tu a tam prostor být viděn. V lesku reflektorů, a možná i na objednávku chlebodárce, zapomněl na objektivitu, ale hlavně na profesionalitu. Nyní si zřejmě sám uvědomuje, že i on patří jen do skupiny nepotřebných pěšáků. Udělá proto cokoli, aby se stal alespoň užitečným. Proto se tak vymezuje proti současnému prezidentu Zemanovi, a i proto napadá ostatní pěšáky, které označuje za (pod)průměrné, a dokonce se jim povýšenecky vysmívá. Bohužel si ve své slepotě neuvědomuje, že ten pěšák, který sice nemluví cizími jazyky, jej a celou jeho kavárnu živí svojí každodenní poctivou a podprůměrně placenou prací. Politolog Pehe by si měl připomenout, že pýše předchází pád,“ říká poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Nesouhlasím s takovým zobecněním. Byly to většinou pravicové vlády a bohužel poslední prezidenti, kteří se skutečně nedokázali v Evropě chovat dospěle. Je také pravda, že když člověk nemá srovnání a vlastní zkušenosti, snadno podlehne manipulaci. I demokracii je třeba učit. A je třeba rozlišovat. Vlády sociální demokracie vždycky dokázaly, že dobré a na sociálním dialogu založené vládnutí je schopno zajistit hospodářský růst, důstojné partnerství na mezinárodní scéně i v oblasti rozvoje vědy, kultury i občanské společnosti. Zprávu o skutečné úrovni společnosti bude prezidentská volba, proto volím profesora Drahoše,“ uvedla poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.

PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD

Vždy na Vaší straně!

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pehe a elitářští intelektuálové zapomněli vysvětlit nám prostému lidu českému přínosy migrace…

„Pan Pehe je národností Čech? Člověk, který takto smýšlí o svém národu, si nezaslouží ani komentář. A to, co píše, je pohled do jemu vlastních intelektuálských řad. Protože kdo jiný než pan Pehe a spol., ti elitářští intelektuálové zapomněli vysvětlit nám prostému lidu českému přínosy migrace? Ono zatajování pravdy a nucená objektivizace nepříjemných projevů masové neřízené migrace posledních let se bude projevovat ještě dlouho. Import cizího náboženství a sociálně-kulturních projevů změní Evropu k nepoznání. Je to cílem pana Peheho? Moje babička říkávala ‚poturčenec horší Turka‘. Moudrá to žena,“ upozornil poslanec KSČM Leo Luzar.

„Názory pana Peheho bohužel již dlouho postrádají objektivitu a jsou dost vzdáleny realitě. Myslím, že by se daly dobře chápat prizmatem ‚přání otcem myšlenky‘. Ohánět se xenofobií společnosti, ve které žijí desetitisíce cizinců (například Slováků, Řeků, Srbů, Ukrajinců, Číňanů a Vietnamců) v naprostém poklidu je tohoto odtržení od reality důkazem. Vidíme ale, jak muslimské komunity imigrantů v západní Evropě jasně předvádějí, co přinášejí tam, kde jich je dostatečný počet. To v plném rozsahu a odůvodněně odmítáme. Ne ze strachu, ale proto, že známe fakta. Jeho teze o obchodu se strachem je proto naprosto mylná. Strašit můžeme čertem a Mikulášem, ale varovat před skutečným nebezpečím je povinností každého občana. Přibývající betonové zátarasy na našich náměstích jsou dost hmatatelným důkazem smutné reality dnešních dnů, že se o žádné plané strašení nejedná. Bagatelizovat skutečné nebezpečí islámského terorismu proto považuji až za hraničící se spoluvinou,“ zlobí se poslanec SPD Jiří Kobza.

„Možná by si pan Pehe měl promluvit například s manželem Nadi Čižmárové, zavražděné islámským teroristou vloni v Berlíně, jak on vnímá jeho ‚strašení‘. Mohlo by ho to vrátit do reality. Bohužel stejně tak panu Pehemu uniká i to, jak hluboko již EU zařízla do samostatnosti ČR a jak stále méně občanů je ochotno nečinně přihlížet, jak se z naší země stává bezvýznamná a bezprávná provincie a montovna EU. Oprávněná obava z islamizace a odpor proti neskrývanému a nenasytnému hladu Evropské komise po stále větší moci jde napříč Evropou, jak dokazuje vývoj v okolních zemích. Není to tedy žádné české specifikum. Češi nejsou ustrašený národ, který se krčí ve své kotlině. Češi zde žijí již zhruba 1 400 let, tuto kotlinu museli mnohokrát bránit, a jsou zde tedy doma a jsou na svoji samostatnou zemi i bouřlivou historii hrdí. Jsem přesvědčen, že chtějí, aby to tak zůstalo i nadále. Proto označovat Čechy za nevzdělané ustrašence považuji za arogantní, povýšenecké a nepřijatelné.

Pražská kavárna ztrácí vliv a podobné články jsou jen důkazem zoufalství dříve tak vlivných mentorů nad jejich cestou do zapomnění,“ dodal Kobza.

„Ten člověk má asi horečku a blouzní,“ Pavel Plzák.

Psali jsme: Šok! Co bude dál? Jiří Pehe s redaktorem od Jana Čulíka před kamerou Jiří Pehe, aniž to tuší, uznal odtržení Krymu. Jan Schneider tleská Pehe se pustil do některých Čechů: Stále tu přežívá „normalizační“ mentalita. A Zeman a Babiš jsou se svou popularitou produkty této mentality Nervózní ČT propadá hysterii. Ve jménu ideologického boje propaguje dokonce i konspirační web, upozorňuje Petr Žantovský. A také na duševní výplach Jiřího Pehe

Havlisté z toho spolku sami s arogancí jim vlastní odhalují svou dokonale kovanou protičeskou xenofobii, rasismus a elitářské eurofašistické tendence

„Děkuji panu Pehemu za další ukázku úrovně pražské kavárny. Havlisté z toho spolku sami s arogancí jim vlastní odhalují svou dokonale kovanou protičeskou xenofobii, rasismus a elitářské eurofašistické tendence. A já jim za to děkuji, alespoň všichni víme, co je tato partička zač. Je mi jasné, že napsat podobný článek o tom, proč je dnes svobodná Afrika tam, kde je, a vyjmenovat důvody, proč si za to mohou Afričané také sami, by si tento zbabělý sprosťák nedovolil. My v SPD Tomio Okamura naopak věříme v kolektivní inteligenci našeho národa, který když se mohl v historii rozhodovat sám za sebe skutečně svobodně a mohl si skutečně sám vládnout, tak vždy uspěl. My prostě víme, že jakmile tuto možnost opět dostaneme díky přímé demokracii, tak opět uspějeme navzdory všem eurofašistickým politologům přivydělávajícím si občasnou presstitucí,“ uvedl poslanec SPD Lubomír Volný.

„Prosťáček Pehe je ťulpas s nějakým mindrákem. Průměrný Pehe, kterého si nikdo moc nevšímá, hovoří o průměrnosti Čechů – jsme prý blbci krčící se ve své kotlině. Pehe ve své nechytrosti zapomíná, že agenda migrantů není náš problém. To je problém zemí, které dříve jako koloniální v oněch zemích, odkud přicházejí migranti, kralovali. A teď nastala fáze okupace těchto zemí jejich bývalými otroky z koloniálních zemí. My kašleme na jejich migranty, protože to není náš boj. Oni si dvě stě tři sta let užívali v koloniích a teď se musejí vyrovnat s protiakcí. Pokud se nepochlapí a nebudou lodě s migranty potápět, doplatí na to. Žel doplatí na to nejen oni, ale celá Evropa, kterou při jejich porodnosti zaplaví. Ostatně už prezident Kaddáfí, jak víte, řekl ‚My nepotřebujeme válku, my zvítězíme dělohami našich žen‘. A je to tady!“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

„Pehe je hloupý průměrný intelektuál zahleděný do sebe, protože si neuvědomuje, že nás se týká jiný typ migrace – východní: Utíkají k nám za lepším bydlem Ukrajinci a lidé ze států bývalého Sovětského svazu. To je náš problém migrace, který zvládáme, a dobře ho zvládáme, protože to jsou lidé vzdělaní, vzdělatelní, a co je nejdůležitější, na rozdíl od těch vítaných Merkelovou chtějí pracovat. To ale tak omezený člověk jako Pehe neregistruje. Na podzim minulého roku u nás žilo na 240 000 přechodně a přes 280 000 trvale žijících cizinců. Prostě Pehe blekotá nesmysly,“ sdělil Doubrava.

„Nemyslím si, že by tyto strany vítězily. Okamurova SPD získala něco přes deset procent, což málo není, ale vzhledem k tomu, že vyluxovala všechna podobná uskupení, to zase ve srovnání se západními zeměmi není žádná tragédie. A volby vyhrálo hnutí, které je spíše populistické než xenofobní,“ říká senátor Zdeněk Nytra.

Psali jsme: Alexander Tomský: Evropa páchá sebevraždu. Češi jsou inteligentní a vidí to Havel nebyl řešením, ale součástí problému, znělo v ČT. Na druhé straně stolu seděl Jiří Pehe a lapal po dechu Konvička navrhl poškrábat Jiřího Pehe na koulích Tak vy budete kritizovat předsedu Junckera? Nedivím se, nikdy jste nebyli solidární. Jiří Pehe kárá národ, že hází písek do evropského soukolí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík