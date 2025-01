Hned z několika směrů se tlačí Rusové. „Mobilizace neuspokojuje poptávku z fronty“

Informace dostupné v otevřených zdrojích prezentované na účtu AMK Mapping na sociální síti X naznačují, že ruské síly postoupily na západ od Kurachove a dobyly Kurachovskou přehradu.

Geolocated footage indicates that Russian forces advanced west of Kurakhove and captured the Kurakhove dam.



Russian forces advanced south from positions in Stari Terny, and captured the two land bridges on either side of the reservoir where the dam is situated. The capture of… pic.twitter.com/b1t3X8yDGn — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 20, 2025

Vedle toho prý Rusové házejí jednu klouzavou bombu za druhou na Kosťantynivku v Doněcké oblasti. Před válkou zde žilo asi 77 tisíc lidí. V polovině dubna 2014 se města zmocnili proruští separatisté, část obyvatel uprchla. 7. července 2014 je ukrajinská armáda vybojovala zpět.

Kostyantynivka, Donetsk Oblast, is currently being targeted by Russian KAB glide bombs. Locals report very strong shock waves. pic.twitter.com/DycocDUGC2 — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 20, 2025

A do třetice Rusové tvrdě dotírají na Pokrovsk. Na město dopadají střely z raketometu Grad. „Pokrovsk je vystaven silnému bombardování,“ zaznělo na účtu AMK Mapping.

Pokrovsk is currently under heavy bombardment. The type of weapons is unknown, but most likely GRAD MLRS is taking part in the shelling. — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 20, 2025

Australský generál ve výslužbě Mick Ryan oznámil, že Ukrajinci odrazili 98 ruských útoků na Pokrovsk a okolí.

Naznačil, že u Pokrovsku se mohou odehrát dva scénáře.

Rusové mohou podle generála přistoupit k pokusu o průlom do města z jihu, kde budou počítat s velkou materiální i fyzickou převahou, která nakonec ukrajinské obránce donutí k odchodu z města. Generál ve výslužbě připomněl, že obdobnou taktiku uplatňují i v Časiv Jaru.

Druhou možností je podle Ryana důkladně obklíčit Pokrovsk, přičemž hlavní síly opět přijdou z jihu, ale nakonec se město ocitne v kleštích, protože nakonec se ruské síly objeví i na severu města.

Dojde k „odříznutí silnice do Mezhova, přeskupení části sil 2. kombinované armády, obklíčení města také ze severu, přeříznutí silnice T0504 do Kosťantynivky,“ napsal Ryan.

Geolokalizované záběry a nedávné zprávy ze spolehlivých zdrojů podle téhož účtu naznačují, že ruské síly postupovaly směrem k Lymanu a výrazně rozšířily své předmostí na západním břehu řeky Zherebec.

Russian forces have reportedly further expanded their bridgehead on the western bank of the Zherebets river, capturing a treeline and a forest plantation. pic.twitter.com/GfnKzn5Fu4 — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 20, 2025

„Ruské síly zde postupovaly třemi hlavními směry. Na severu postupovaly z pozic v severní Ivanivce a dobyly řadu lesních porostů. … Umožní jim to zvýšit svou přítomnost na taktických výšinách. … Dále na jih ruské síly postupovaly ve dvou zalesněných oblastech a obě je dobyly. … Pokud se jim podaří postoupit dále na jih, až na další výšiny, Rusko možná bude schopno obejít ukrajinskou pevnost Jampolivka,“ lze se dočíst na účtu AMK Mapping.

serveru Kyiv Independent. „Musíme zvýšit počet personálu v našich mechanizovaných brigádách, bohužel mobilizace nepokrývá poptávku z frontové linie," pokračoval Syrskyj.

Ale oznámil, že příslušníci vzdušných sil nebudou hnáni do zákopů k pozemním silám.

„Mám příkaz zakazující přesun vysoce kvalifikovaného personálu, který prošel výcvikem a specializuje se na údržbu letadel,“ řekl Syrskyj.

