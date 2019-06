Hnilička byl v Naganu, nebude krást, ujišťoval poslance Babiš. Kalousek mluvil o užitečném idiotovi

Vznik agentury, o níž nyní bude svým podpisem rozhodovat prezident Miloš Zeman, v závěrečném hlasování podpořilo 102 ze 171 přítomných poslanců. Pro přehlasování horní komory bylo třeba 101 hlasů. Vytvoření agentury schválili poslanci ANO, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL spolu s Lubomírem Volným a Ivanou Nevludovou (oba dříve SPD).

Vytvoření agentury umožní novela o podpoře sportu, jejímž iniciátorem je bývalý hokejový brankář a poslanec vládního hnutí ANO Milan Hnilička. O vedení agentury se bude ucházet. Podle odpůrců si zákon napsal sám pro sebe a bude mít rozsáhlé a nekontrolované pravomoci. Hnilička tuto kritiku označil za „marginální“. Senátor vládní ČSSD Pavel Štohl se proti tomu ohradil. Předseda agentury podle něj bude mít téměř neomezené pravomoci, bude prakticky neodvolatelný a bude rozhodovat o šesti miliardách korun ročně. Šéf agentury si bude moci sám jmenovat dva místopředsedy a 15 členů Národní rady pro sport jako svého poradního orgánu.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek označil Hniličku za „užitečného idiota“, který má posloužit legalizaci korupce ve sportovní sféře. „Bude to nefér, bude to netransparentní, bude to autoritativní. Peníze by měly jít malým klukům v trenýrkách, ne velkým klukům s velkými břichy,“ dodal Kalousek. Podle Hniličky změnu Kalousek vůbec nepochopil a užitečné idioty dělal z ostatních v době, kdy vedl Ministerstvo financí.

„Nenecháme podporu sportu krčit se někde na Ministerstvu školství,“ sliboval bývalý hokejový brankář. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je Hnilička „poctivej kluk“, který „určitě nekrade a nebude krást“. Cílem podpory sportu je sjednocení národa jako při olympiádě v Naganu, dodal Babiš.

Česká unie sportu si od agentury slibuje, že pomůže posílit podporu sportu v celé jeho šíři. „Měla by začít naplňovat vládou přijatou koncepci rozvoje sportu, to dosud nikdo systémově nedělá,“ uvedl v tiskové zprávě předseda unie Miroslav Jansta.

Předseda agentury má být podle předlohy jmenován vládou na návrh premiéra a bude muset mít nejméně pětileté zkušenosti v řídicí funkci ve sportu. Má mít stejný plat jako ministr, na rozdíl od požadavků na jiné představitele centrálních úřadů by mohl být členem Parlamentu. Podle kritiků by to mohlo být v rozporu se zákonem o střetu zájmů a služebním zákonem.

Hlavním úkolem agentury, která má mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z Ministerstva školství, je vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7 500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby potíže se žádostmi o peníze. Letos je v kapitole Ministerstva školství na sport vyčleněno sedm miliard korun, což je o 1,5 miliardy korun víc než loni.

autor: nab