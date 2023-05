Honzejkova otočka. Nejdřív tleskal. Pak zjistil, že se ho to týká

reklama

Začalo to dobrou zprávou – nulovou sazbou DPH na knihy, která má „zvýšit kvalitu života vzdělání lidí“. „Vzdělaná společnost je předpokladem pro prosperitu země, která je navíc vždy odolnější také vůči dezinformacím. Nejen proto jsme považovali za důležité takto knižní průmysl podpořit,“ zdůvodnila předsedkyně vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Petr Honzejk neskrýval nadšení a vládu na svém twitteru pochvalně poplácal po ramenou. „Nulová DPH na knihy. Za tohle je potřeba vládě premiéra Petr Fialy zatleskat,“ zaradoval se.

Nulová DPH na knihy. Za tohle je potřeba vládě@P_Fiala zatleskat. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) May 11, 2023

Jak jej úvod tiskové konference potěšil, tak jej o pár minut vytočil do obrátek, a sice když přišel na řadu ministr financí Zbyněk Stanjura a začal představovat nové sazby DPH, konkrétně zařazení novin do zvýšené 21% sazby DPH. Časopisy na druhou stranu zůstávají ve snížené DPH, která je nově 12 %.

Zdvojnásobení DPH na tisk ohrožuje podle Honzejka tuzemský novinový trh.

„Zdanění novin na 21 procent, s čímž přišel Zbyněk Stanjura, je úplně mimózní. Likviduje to žurnalistiku. Německo má sedm procent, Slovensko deset, Francie 2,1 procenta (jo 10x míň než to, co se vymyslelo u nás). Takže se Zbyňka Stanjury oficiálně ptám: Je to jenom úlet, že jo?“ neudržel se Honzejk.

V reakci na některé kritické komentáře v diskusi pak upozornil, že skutečně není srovnatelné s „daní na víno“. „Zdravé mediální prostředí není neřest. Nezávislé zpravodajství a publicistika se nedá dovézt ze zahraničí a víno není antidotum proti nepřátelům Západu,“ zdůraznil.

„Se zvýšením daní na tisk si musí Petr Fiala dělat legraci. Kope tím do seriózních médií,“ napsal pak v dalším tweetu komentátor Petr Honzejk, který stále nemohl uvěřit vlastním uším ani očím.

K problematice nových sazeb DPH na noviny pak sepsal komentátor Hospodářských novin článek s titulkem „Fialova vláda kope do médií. Ve škrtacím rauši vyhání Česko z Evropy“, v něm například píše: „Málokdo příčetný pochybuje o tom, že nezávislá seriózní média jsou klíčová pro fungování demokracie. Obzvlášť jasné je to nyní, kdy je Evropa vystavena dezinformačním kampaním sponzorovaným autokratickými režimy, především Putinovým Ruskem.

Člověk by tedy automaticky čekal, že to pochopí i česká vláda a minimálně nebude házet nezávislým médiím klacky pod nohy. Jenže ouha. Podle „konsolidačního balíčku“, který Fialův kabinet představil má DPH pro noviny vzrůst z deseti na dvacet jedna procent. Což znamená pro nezávislá média „tvrdou ekonomickou ránu“.

Se zvýšením daní na tisk si musí @P_Fiala dělat legraci. Kope tím do seriózních médií.

A ne, není to „jako daň na víno“.

1. zdravé mediální prostředí není neřest

2. nezávislá publicistika se nedá dovézt z ciziny

3. víno není antidotum proti nepřátelům Západu https://t.co/EYVYAgWmW9 — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) May 12, 2023

Překvapena byla novinkou i bývalá novinářka a podnikatelka Angelika Bazalová. „Také je pěkné, jak Stanjura šikovně zatnul sekyru do jednotné novinářské fronty. Zdanit noviny 21 procenty a časopisy dát do 12procentní sazby, je majstrštyk. Korunu tomu dal, když to nazval podporou vědy. To jistě zachová v odvětví klid a pohodu,“ vyjádřila svůj názor.

Nejvíce ji pak zajímalo, co na tyto změny říká šéfredaktor deníku Forum 24 Pavel Šafr. „Tak si říkám, co na to Šafr? Taková zrada sotva začal ty noviny vydávat. Jako by nestačila ta pohroma s Googlem. S takovou vládou se fakt nedá (spolu)pracovat!“ dodala Bazalová, která dříve působila například v BBC či České televizi.

Diskutéři ji ujistili, že Šafr si to jistě s vládou „vykomunikuje“, což Bazalové vykouzlilo úsměv na tváři: „Šafra fa jeho bizár přece dotuje město Praha a další podobní sponzoři, takže vlastně stát respektive TATO VLÁDA! To je jejich plátek,“ nabídla ihned vysvětlení. Narozdíl od Honzejka se šéfredaktor Fora24 ke zvýšení daňové sazby u novin ještě nevyjádřil.

Další twitteroví uživatelé rozšířili diskusi o názor, že vláda touto strategii má za cíl „zdanit tak, že ti kdo nepodporují čistou vládní propagandu štědře placenou vládou z našich daní, zkrachují. Hobby časopisy z tohoto pohledu nejsou takovým ohrožením“.

Psali jsme: „Nic nezvýšíme.“ Šup a je to tady! Přitom nebylo potřeba. A zlá zpráva pro ODS „Lžipetr jede.“ Pekarová? Chyběl jen rozsudek. Holec měl žně Trik, hra s čísly. Co vám dají, to pak seberou. Daniel Vávra pětikoalici spočítal její „spoření“ Dobrý čas na kousnutí do kyselého jablka, chválí vládu politologové

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.