Horáčku, toto... Po konci show Jaromíra Soukupa vypukla nová válka. Vyvalilo se překvapivé FOTO a mnohem víc

„To není aréna, to je panoptikum.“ Tak zhodnotil Arénu Jaromíra Soukupa mediální analytik Jiří Mikeš a opřel se i přímo do moderátora pořadu. Vyjádřil se také k hostům pondělní Arény, kterými byli kandidát na prezidenta Michal Horáček, bývalý tiskový mluvčí Václava Klause Petr Hájek a mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Na fotografii byl coby divák zachycen muž, kterého čtenáři ParlamentníchListů.cz velmi dobře znají.

V pořadu se mluvilo například o důležitosti prezidentských voleb, o Evropské unii, o amnestii i o kandidátech na prezidenta. Jaromír Soukup hned na úvod zdůraznil, že mu do výběru hostů nemůže nikdo zasahovat.

„To, že jsme opravdu svobodná televize, dokazuje svým způsobem i to, že nás chtějí zakázat nebo nám dát stomilionovou nebo jakou pokutu,“ řekl Soukup s tím, že mu to připomíná bolševiky. „Třeba jeden z kandidátů na prezidenta, kterého jsme dnes do Arény nepozvali, přislíbil, že podá návrh na zakázání činnosti nebo co já vím ještě. To je krásně demokratické,“ zmínil se Soukup o Marku Hilšerovi. V průběhu večera pak nešetřil například ani Dominika Feriho a Miroslava Kalouska. Vzpomněl i ruského prezidenta Putina, v jehož souvislosti zmínil králíčka Duracella.

Anketa Odvádí Jiří Ovčáček dobrou práci pro prezidenta Zemana? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 2307 lidí

„A jestli na mě pokřikují demokrati jako dvacetiletý chlapec Dominik Feri a jeho učitel Miroslav Kalousek, tak je mi to srdečně jedno,“ ujišťoval Soukup do kamery.

V průběhu debaty ovšem i jinak suverénní moderátor Soukup musel čelit útoku. Účastník debaty Michal Horáček do něj začal rýt kvůli jeho profesionální minulosti, ve které podle něj podporoval prezidentského kandidáta Jana Fischera.

„Pane Soukupe, proč se tolik věnujete panu Fischerovi? Nebyl jste to náhodou vy, kdo mu dělal kampaň?“ zeptal se. A z publika se ozval smích. „Pan Fischer si u nás kupoval billboardy,“ uznal Soukup. Dál se odmítl k Janu Fischerovi vyjadřovat. „Mě učili: Dívej se lidem do očí, a ne mrtvým do řiti,“ uzavřel téma Jana Fischera Horáček. Ten na závěr předal Soukupovi dětskou sadu „Malý nástěnkář“, reagující na oblíbený prvek Soukupových debat, při kterém hosté umisťují fotografie na příslušnou část nástěnky podle toho, zda s vyfotografovaným člověkem souhlasí, nebo ne.

Horáček si do debaty přivedl i své fanoušky, kteří následně zásobovali internet fotografiemi a informacemi ze zákulisí. Podle jedné z nich moderátor rázně vykázal kandidáta Horáčka „až k poslednímu stolku“.

Díky jeho fotografiím se také veřejnost mohla dozvědět, že do Soukupovy arény dorazil i Pavel Novotný, známý bulvární glosátor, o kterém Jiří Ovčáček v silvestrovském článku pro ParlamentníListy.cz pronesl, že „to je ten pán, který je tuze moc nešťastný, protože si ho lidé moc nevšímají. Aby upoutal pozornost, metá kolem sebe slovní lejna jako hladová veverka“.