Hoří mu Paříž a jel do Číny... Poradkyně Jourové v ČT potupila Macrona

Ivana Karásková, odbornice na Čínu a poradkyně místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, říká, že „francouzský prezident Emmanuel Macron není rozhodně tím hlasem, který by hovořil za celou Evropu, ačkoliv on to tak prezentoval. On se snaží v duchu francouzské tradice vystupovat jako vůdčí hlas Evropy, ale tak to není,“ pravila Karásková.

Macron vyvolal minulý týden pozdvižení, když při návštěvě Číny komentoval evropské pozice vůči Číně, Tchaj-wanu nebo Spojeným státům. „Evropané nemohou vyřešit krizi na Ukrajině. Jak můžeme, když jde o Tchaj-wan, věrohodně říci: ‚dávejte si pozor, když uděláte něco špatně, budeme u toho‘? Jestli opravdu chcete zvýšit napětí, to je ten způsob, jak to udělat,“ prohlásil Macron.

Podle ní není úplně jisté, co tím vlastně Macron zamýšlel. „Určitě jde o nějakou tradici, kdy se francouzský lídr staví do vůdčí role v Evropě. Ale nevypadá to, že by to měl nějak promyšlené, protože on jel do Číny v době, kdy mu hoří Paříž, kdy se mu nedaří s důchodovou reformou a nejde tedy o konkrétní strategii, ale spíše o snahu vyvolat dojem, že jeho hlas je hlasem Evropské unie,“ domnívá se Karásková.

Na Macronova slova kriticky reagovalo množství českých politiků, zejména představitelé pětikoalice nebo europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a senátor Pavel Fischer. Podle poradkyně Karáskové ale není potřeba, aby česká vláda dávala nějak oficiálně najevo, že Macron nehovořil za Českou republiku. „Já si myslím, že není nutné to takhle vyhrocovat s nějakými oficiálními prohlášeními, v červnu bude Evropská rada, kde bude lepší příležitost si to vysvětlit za zavřenými dveřmi, které státy stojí na Macronově straně, a které ne,“ uvažuje Karásková.

To, že postoje v rámci Evropy jsou rozdílné, ukazuje i vyjádření Ursuly von der Leyen, která byla krátce v Číně s Macronem. Leyen například prohlásila, že Čína pod vedením Si Ťin-pchinga je stále represivnější vůči svým obyvatelům a agresivnější v zahraniční politice. „Na poměry Evropské komise bylo to vyjádření velmi tvrdé, vůbec se nebránila vyjmenovat všechny kritické body, jako zasahování Číny do voleb a do svobodné společnosti ve světě. Ona (Leyen) hovořila o tom, že není možné se ekonomicky distancovat od Číny, ale je možné snížit to riziko závislosti v některých oblastech,“ podotkla Karásková s tím, že v téhle oblasti Evropská komise koná a v posledních letech ve vztahu k Číně že ty bezpečnostní nástroje přicházejí.

