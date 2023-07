Horká noc ve Francii: Útoky na policejní stanice, první mrtví

reklama

Demonstranti zaútočili na policejní stanice v Bordeaux na západě země, Saint-Denis a Bonneuil-sur-Marne na předměstí Paříže či z Alès na jihu Francie. Případy rabování úřady zaznamenaly v trojici největších měst - Paříži, Marseille a Lyonu - a také například ve Štrasburku, Grenoblu nebo v Saint-Etienne.

Vzplála také knihovna v Métách, autobus v Nanterre, auta zase v Angers i dalších městech.

Francie dnes. Hoří největší knihovna v Maseille ?? pic.twitter.com/ECB30H5gXK — trige (@trige10) June 30, 2023

Na sociálních stítích se šíří celá řada záběrů z nepokojů. „To nejsou požadavky, to je rasová válka, to je drancování země, zatímco se její občané modlí, aby jim neshořela auta nebo nevyletěly do povětří podniky, to je Mohamed Lives Matter, který brzy zažijeme zblízka," komenutují lidé brutální útoky z videí.

Lo de Francia… No son reivindicaciones, es una guerra racial, es saquear un país mientras sus ciudadanos rezan porque no les quemen el coche o les revienten los negocios, es un Mohamed Lives Matter que pronto viviremos de cerca. pic.twitter.com/aicfemnUbm — Sarahiita (@sarahiita_GO) June 30, 2023

Nepokoje ve Francii už si vyžádaly první oběť, kdy po pádu ze střechy supermarketu ve francouzském Petit-Quevilly v pátek odpoledne zahynul mladý muž, informuje CNN Prima News s odkazem na agenturu AFP. Web stanice RTL uvedl, že 19letý mladík spadl ze střechy obchodu, na který zaútočili výtržníci, načež byl ve stavu mozkové smrti převezen do univerzitní nemocnice v Rouenu a později prohlášen za mrtvého. Ve Francouzské Guyaně mezitím během protestů souvisejících s nepokoji ve Francii zahynul 50letý muž. Podle místní prokuratury jej zasáhla zbloudilá kulka, uvedl zpravodajský web Franceinfo.

Lidé se na sociálních sítích podivují, že velkým nepokojům ve Francii není médii věnováno tolik pozornosti, kolik by zasloužily.

How tf is no one talking about the crazy riots going on in France ???? #emeutes #Nahel



pic.twitter.com/h4GbvG2eke — Aymane (@aymxne) July 1, 2023

Policie zadržela téměř pět stovek lidí. V Paříži zadržela policie na 120 lidí, v Marseille 95. V Nanterre na předměstí Paříže, kde zastřelený mladík žil, zajistili policisté devět lidí, kteří u sebe měli Molotovovy koktejly. Nepokoje se rozšířily i do sousední Belgie, kde policie v metropoli Bruselu zadržela kolem 100 osob.

Ministr Darmanin, který navštívil policisty v Mantes-la-Jolie západně od Paříže, vyjádřil přesvědčení, že „zvítězí republika, ne výtržníci". Není si podle něj možné plést několik tisíc delikventů s naprostou většinou francouzských občanů.

Za útoky podle francouzských médií často stojí maskované skupiny ozbrojené železnými tyčemi a také zábavní pyrotechnikou. Jedno z videí na sociálních sítích natočené v Bordeaux ukazuje, jak se dav obrátil proti jednomu z kolemjdoucích.

Policie na řadě míst odpověděla slzným plynem, nad některými městy kroužily vrtulníky. Přes množství nepokojů je podle policejních představitelů, na něž se odvolává Le Figaro, situace v noci na dnešek lepší než o den dříve.

Jedináček Nahel, kterého vychovávala matka, pracoval jako řidič rozvážkové služby a hrál ragbyovou ligu. Jeho výchova byla popisována jako chaotická. Byl zapsán na vysokou školu v Suresnes nedaleko místa, kde žil, aby se vyučil elektrikářem. Ti, kdo Nahela alžírského původu znali, uvedli, že byl v Nanterre, kde žil se svou matkou Mounia, velmi oblíbený a svého otce zřejmě nikdy nepoznal. Jeho docházka na vysokou školu byla špatná. Neměl záznam v trestním rejstříku, ale byl znám policii, informovala BBC.

Francouzský ministr vnitra v pátek prohlásil, že nadcházející hodiny budou rozhodující, když poslal do ulic 45 000 policistů po třech nocích nepokojů, které vypukly poté, co policista zastřelil teenagera při dopravní kontrole na dělnickém předměstí Paříže.

Reuters tyto násilnosti, při nichž byly zapalovány budovy a vozidla a rabovány obchody, uvrhly prezidenta Emmanuela Macrona do nejvážnější krize jeho vedení od protestů žlutých vest, které začaly v roce 2018. Podle agenturytyto násilnosti, při nichž byly zapalovány budovy a vozidla a rabovány obchody, uvrhly prezidenta Emmanuela Macrona do nejvážnější krize jeho vedení od protestů žlutých vest, které začaly v roce 2018.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama