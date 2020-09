Horká novela o opakovaném odkládání voleb? Hamáček vystoupil

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu na Českém rozhlasu byl Jan Hamáček, vicepremiér a předseda ČSSD. Coby ministr vnitra předkládá novelu zákona, která by vládě umožnila ve stavu nebezpečí opakovaně odkládat volby. Náleží vládě taková pravomoc? Kdo má pravdu ve sporu o distribuci roušek a respirátorů pro seniory? A jak by se měl spor vyřešit?

reklama

„Vzhledem k tomu, že ten materiál už byl diskutován s těmi klíčovými resorty neformálně... A myslím si, že čím dříve přijde zákon do Poslanecké sněmovny, tím lépe. I vzhledem k tomu, co se děje, potřebujeme debatu co nejrychleji,“ zmínil k novele zákona Hamáček. Jeho resort mimo jiné chce ústavně zakotvit krizový štáb. „Ten zákon psali odborníci. To je obrovská šance po dlouhé době do té krizové legislativy promítnout zkušenosti z epidemie. Ve chvíli, kdy ty zákony vznikaly, tak byly psány na krize, které jsme znali, a to byly de facto jenom povodně. Takže teď jsme požádali odborníky na krizové řízení, aby to zhodnotili a dopsali tam zkušenosti z jara,“ podotkl Hamáček.

Následně se řeč stočila i na to, proč Hamáček nechtěl do ústředního krizového štábu primátora Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti). Za „hejtmany je tam jejich šéf, kterého si zvolili všichni. To znamená pan hejtman Běhounek a já, jakkoliv rozumím argumentům, že Praha je postižená, tak druhým nejpostiženějším krajem jsou střední Čechy, tak by také mohla přijít žádost od paní Jermanové, za chvilku tam bude celá asociace. Takže pokud tam byla dohoda na tom, že za hejtmany je tam jejich šéf, a současně každý týden probíhá videokonference šéfa krizového štábu (tedy mě) s hejtmany, tak mi to přijde dostatečné, než aby se ve štábu začali kumulovat hejtmani,“ odvětil Hamáček.

Fotogalerie: - Živá kultura ve sněmovně

Anketa Co podle Vás nejvíc pomáhá proti koronaviru? Alkohol do 15% 3% Alkohol nad 15% 4% Kouření 2% Pohyb 25% Neposlouchat ministra Prymuly 60% Sociální dávky a zůstat doma 6% hlasovalo: 4671 lidí

Kdy by novela mohla vejít v platnost? „To ví pánbůh a Parlament České republiky. Ale vážně, já bych stál o to, aby to bylo co nejrychleji. Protože ukazuje se, že už se dostáváme na limity toho, co umožňuje zákon o ochraně zdraví, ta čísla vůbec nejsou dobrá, a já si nemyslím, že za každou cenu musíme mít nouzový stav, a nijak si to neužívám, ale samozřejmě, pokud se ukáže, že už tu situaci nezvládáme standardními prostředky, a nebude platit tento zákon a možnost toho mírnějšího nebezpečí, tak vláda bude muset jít do nouzového stavu,“ uvedl Hamáček, který současnou epidemiologickou situaci považuje za vážnou a je potřeba co nejdříve oploštit křivku nákazy.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Státní ústav pro kontrolu léčiv kritizuje Českou poštu za to, že rozesílá seniorům zdravotnické prostředky, tedy roušky a respirátory v nesterilním balení, a tím je fakticky znehodnocuje. Hamáček pohrozil, že na SÚKL kvůli tomu podá trestní oznámení. Už jej podal? „Nechci se k tomu vyjadřovat z jednoho prostého důvodu. My jsme se s panem ministrem zdravotnictví dohodli, že ta situace bude velmi rychle vyřešena. A poprosil bych o shovívavost a počkal do zítra, kdy by pan ministr měl oznámit řešení. A do té doby nechci tu situaci nijak eskalovat. Myslím si, že jsme našli způsob, jak to celé vyřešit,“ uvedl Hamáček.

Psali jsme: Střední cesta. Ani hysterie, ani ztráta respektu. Šéf Motola doporučil přístup ke koronaviru KDU-ČSL: Trváme na rychlejším testování a trasování osob s možnou nákazou Covid-19 Kobza (SPD): Že neumíte evropsky? Přeložím do češtiny. Migranty nám cpou hlava nehlava Zdeněk Koudelka: Senátu dává smysl práce Ivo Valenty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.