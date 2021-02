Horší než covid: Klaus leží, Česko se otřásá. Hamáček v ohni

reklama

Včera přinesl server Lidovky.cz zprávu, že bývalý prezident Václav Klaus byl pozitivně testován na koronavirus. Vzhledem k tomu, že Václav Klaus se veřejně nechal slyšet, že se nenechá očkovat a s řadou opatření zavedených proti šíření covidu nesouhlasil (např. nošení roušky), nenechaly na sebe komentáře dlouho čekat.

V celé řadě z nich přáli lidé Klausovi bez okolků brzké uzdravení. Komentátor Jindřich Šídlo žertoval, že „Covid má Václava Klause“ a „Ani na vteřinku nevěřím, že covid může napadnout osmdesátiletého muže bez respirátoru. To je módní levičácká teorie...“ K oběma výrokům připojil, že bývalému prezidentovi přeje brzké uzdravení.

Ani na vteřinku nevěřím, že covid může napadnout osmdesátiletého muže bez respirátoru. To je módní levičácká teorie...

(Jinak samozřejmě přeji Václavu Klausovi brzké uzdravení.) — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) February 23, 2021

Se zlými myšlenkami koketoval starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS): „A teď nepřát starému Klausovi ten COVID. Pardon, já vím, že to by vás nikoho ani nenapadlo. Já v sobě hledám sílu a chtěl jsem se svěřit, ale došlo mi, že bych svěřoval něco, co nikdo jiný neprožívá a je to ubohé, tak to neřeknu. Ne, nepřeji mu to, jako vy mu to nepřejete nikdo.“

A teď nepřát starému Klausovi ten COVID. Pardon, já vím, že to by vás nikoho ani nenapadlo. Já v sobě hledám sílu a chtěl jsem se svěřit, ale došlo mi, že bych svěřoval něco, co nikdo jiný neprožívá a je to ubohé, tak to neřeknu. Ne, nepřeji mu to, jako vy mu to nepřejete nikdo. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 23, 2021

Někteří, jako například Miroslav Kalousek, neváhali Klause poučit. Bývalý šéf poslaneckého klubu TOP 09 taktéž přál lehký průběh a brzké uzdravení. „Noste respirátory a omezte rizikové sociální kontakty. Je úplně jedno, že nevěříte na Covid. Stačí, když Covid věří na vás,“ vzkázal. Václav Klaus ovšem existenci nemoci nikdy nepopíral.

Přeji panu bývalému prezidentovi Václavu Klausovi lehký průběh nemoci a brzké uzdravení. Noste respirátory a omezte rizikové sociální kontakty. Je úplně jedno, že nevěříte na Covid. Stačí, když Covid věří na vás. https://t.co/iD1hV1RLid — Miroslav Kalousek (@kalousekm) February 23, 2021

U jiných vyvolala zpráva pocit zadostiučinění. „Karma je zdarma,“ projevil se proevropský aktivista Tomáš Peszyński.

Karma je zdarma. Václav Klaus má COVID. — Tomasz Peszyński (@PeszynskiTomasz) February 23, 2021

Naopak ministr vnitra Hamáček nechtěl, aby karma byla zdarma. Připomenul svá listopadová slova, tedy že v případě onemocnění bývalého prezidenta to nebude jeho Institut, který mu bude lékařskou péči poskytovat. „Přeji mu brzké uzdravení, ale náklady na péči bych mu s chutí naúčtoval...“ řekl.

18. listopadu jsem řekl: „Nikomu nic zlého nepřeji, ale obávám se, že v případě nějakých komplikací, exprezidentovi lékařskou péči neposkytne Institut Václava Klause.“ Přeji mu brzké uzdravení, ale náklady na péči bych mu s chutí naúčtoval... — Jan Hamáček (@jhamacek) February 23, 2021

Tím Klausovi příznivce přinejmenším popudil. Prezidentův syn Václav Klaus mladší Hamáčkovi vzkázal, že až se bude účtovat, tak Hamáček bude platit stovky miliard korun za likvidaci země a tisíců lidí a za výběrové řízení na čínské školní testy a další věci. „Radši bych mlčel být Vámi. Když jste měl covid Vy, přál jsem Vám brzké uzdravení (a nic víc),“ připomenul poslanec.

Vám pak naúčtují stovky miliard korun za likvidaci země a tisíců lidí. A za Vaše výběrko na čínské školní testy a tisíc podobných věcí. Radši bych mlčel být Vámi. Když jste měl covid Vy, přál jsem Vám brzké uzdravení (a nic víc). https://t.co/Vi08KgL9gS — Václav Klaus ml. (@VaclavKlaus_ml) February 23, 2021

A zeptal se, zda bude Hamáček ve své touze účtovat za životní styl i těm, kdo mají kvůli nadváze artrózu či ischemickou chorobu srdeční. „Hodláte rovněž bonifikovat každého, kdo v 80. letech věku v důsledku příkladně zdravého životního stylu a posilování vlastní imunity nikdy žádné významnější náklady zdravotnickému systému nepřinesl?“ zkoumal Macinka, jak moc je Hamáček názorově konzistentní.

„Chci věřit, že nejste takový hlupák a že podobné zprávy za vás na twitter píše nějaký bezcenný poradce. Očekávám, že se za tato jeho slova – jako člověk, který se ostatní snaží přesvědčit, že je slušný – omluvíte. A s chutí!“ dodal na závěr.

Velmi tvrdě odsoudil Hamáčka mediální expert Petr Štěpánek: „Jak se jinými slovy řekne zmrd všech zmrdů? Jan Hamáček. Aby se nedivil, až to my naúčtujeme jemu.“ Hamáčkova slova nenechala bez odezvy ani iniciativa Chcípl PES: „Honzo, tobě fakt není nic svaté co?! Jsi syčák a sysel! Koukni se na statistiky sebevražd, nouzových otevření bytů, rostoucí domácí násilí! To je tvoje práce! Máš na rukou krev. Krev českého národa, který tu škrtíš s Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou – koukejte makat a pomoct lidem!“

Honzo, tobě fakt není nic svaté co?! Jsi syčák a sysel! Koukni se na statistiky sebevražd, nouzových otevření bytů, rostoucí domácí násilí! To je tvoje práce! Máš na rukou krev. Krev českého národa, který tu škrtíš s @AndrejBabis, @alenaschillerov – koukejte makat a pomoc lidem! — Chciplpes (@Chciplpes1) February 23, 2021

Na závěr dodejme, že bývalý prezident včera odučil hodinu a čtvrt na téma Transformační procesy ČR pro Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické. Při lekci občas zakašlal, ale jinak učil bez viditelných těžkostí.

