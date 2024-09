Houellebecq: Trump bude dobrý prezident. Přestane pomáhat Ukrajině? To je dobře

Houellebecq kupříkladu vůbec nevěděl, že má Francie nového premiéra, protože nevlastní chytrý telefon. Přitom se přátelí s bývalým prezidentem Sarkozym, trochu se zná i s „krajně pravicovým“ Éricem Zemmourem a jeho poslední román je osazen postavami, jejichž inspirací byl např. současný prezident Macron. O Michelu Barnierovi (novém premiérovi, pozn. red.) však Houellebecq dle svých slov nic neslyšel. Vlastní neznalost dle spisovatelky spisovatele pobavila.

Elity podle něho považují lidi za burany a vidláky. Sám Houellebecq má prý tyto „burany a vidláky“ rád, ale je si jist, že mezi nimi nemá přátele. Se slovy, že je „věren své třídě“. Také obdivuje amerického historika Lasche, který tvrdí, že moderní globální elity mají mnohem více společného mezi sebou než s chudšími lidmi v jejich vlastních zemích. „Byl napřed,“ míní spisovatel. A dodává, že zbavit se současných elit je těžší, než se zbavit šlechticů. „Šlechta neměla nic, co by odůvodňovalo její právo zůstat u moci, kromě jejího původu. Současné elity si nárokují intelektuální a morální nadřazenost,“ pravil.

Pak opět došlo na migraci. Spisovatel konstatoval, že muslimští imigranti ze severní Afriky se neintegrují. Na to se spisovatelka zeptala, zda integrace není něco, co zabere určitý čas. „Ve Francii to jde opačně. Je to druhá a třetí generace, která dělá problémy. Jsme svědky de-asimilace. Je to katastrofa,“ odpověděl Houellebecq, který se mimochodem přestěhoval z Paříže do Normandie.

V nedávné době napsal knihu o dvou svých kontroverzích. Jednou z nich bylo, když v rozhovoru řekl: „Přání domorodých Francouzů není, aby se muslimové asimilovali, ale aby přestali krást a útočit, nebo další řešení, aby se sebrali a šli pryč.“ Kromě toho také předpověděl odvetné útoky proti muslimům a řekl, že část Francouzů očekává v dohledné době občanskou válku. Tyto výroky byly příliš i na Jordana Bardellu, šéfa RN. A rektor pařížské mešity na něho za to podal žalobu, ale nakonec se spokojil s omluvou. Houellebecq byl také svého času neúspěšně stíhán za to, že řekl, že islám je nejhloupější náboženství.

Spisovatel ale už občanskou válku nepředpokládá. „Bude hodně násilí, ale ne mezi muslimy a nemuslimy,“ myslí si. „Donedávna byli všichni přistěhovalci přicházející do Francie ze dvou stejných oblastí, ze severní a západní Afriky. Nyní přicházejí z nejrůznějších míst, z Pákistánu, Čečenska, Somálska a dalších zemí. Přinášejí sem své konflikty… Ve Francii probíhají etnické války za účelem kontroly obchodu s drogami,“ vysvětluje, že tyto konflikty čas od času končí střelbou ze samopalů. Ale s nadějí dodává, že ve Francii naštěstí není tak lehké samopal sehnat.

Miecznicka zmínila, že ve Velké Británii a na Západě obecně cítí lidé dluh vůči koloniím. „Ve Francii to nikoho nezajímá. Žádnou vinu necítíme,“ odvětil spisovatel. Obyčejní Francouzi, jako např. jeho prarodiče, ani nevěděli, že Francie má kolonie. Výjimkou bylo Alžírsko, ale to nebyla kolonie, ale osídlení. Lidé, kteří se tam narodili, pak museli odejít a nikdy De Gaullovi nezapomenuli, že boj o Alžírsko vzdal. Když byl malý kluk, Houellebecq v Alžírsku žil.

Došlo ale i na válku na Ukrajině, když spisovatelka Houellebecqovi připomenula, jak fandil Trumpovi. Spisovatel si stále stojí za tím, že Trump byl dobrý prezident, a že i bude. Proč? Protože nebude začínat války. A pokud přestane podporovat Ukrajinu? „To je dobře,“ míní spisovatel. A že Ukrajinci chtějí osvobodit své území? „Co je mi po tom? Na začátku války jsem byl překvapený, protože jsem si myslel, že Ukrajina je ruská,“ pravil. „Je lepší, aby příroda šla svou cestou,“ dodal s tím, že: „Lidé, kteří mají humanitární myšlenky, jsou katastrofa. Nefunguje to a motivace je pochybná.“

Spisovatel se se spisovatelkou střetl na jednom tématu. Vadilo jí totiž, že popisuje ženy jako sexuální objekty, jejichž trvanlivost vyprší okolo 25. roku. Houellebecq to považuje za nečestné. „Všechny ženy, skutečně všechny, se snaží být co nejžádanější. A když pak v této hře začnou prohrávat, napadají systém, který jako první prosazovaly,“ vymezil se.

