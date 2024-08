Hrdina Walz? „Zrádce“. Kamala má problém. Ozvali se kolegové z armády

Kamala Harrisová současná viceprezidentka a žena, která se v listopadu v souboji o Bílý dům utká s Donaldem Trumpem, ke své volbě tzv. „running mate“ napsala: „S hrdostí vám oznamuji, že jsem požádala Tima Walze, aby se stal mým spolukandidátem. Jako guvernér, trenér, učitel a veterán se zasazuje o pracující rodiny, jako je ta jeho.“ Ale ve výčtu Walzových kvalit se objevila jedna, která už nyní vzbuzuje kontroverze.

„Walz zřejmě zkreslil údaje o službě v Národní gardě, což vyvolalo obvinění z ‚ukradené chrabrosti', zní titulek článku na serveru The Blaze . Walz podle článku zřejmě zkreslil údaje o svém opětovném zařazení do Národní gardy, což přimělo přinejmenším jednoho z jeho bývalých kolegů z 1. praporu 125. polního dělostřelectva v jižní Minnesotě, aby ho obvinil z ‚ukradené chrabrosti'," uvádí se v textu. Termín ukradená chrabrost označuje „chování civilistů, více či méně vojenskou službou netknutých, kteří se prezentují jako vojáci, resp. veteráni. Na Youtube naleznete spoustu videí, na kterých je někdo z tohoto podvodu usvědčil," vysvětluje například server OzbrojenéSložky.cz.

V Americe je uctivé chování k vojenským veteránům jakýmsi zvykem. Lidé běžně při náhodném setkání s uniformovaným člověkem na ulici používají větu „Thank you for your service“ neboli „Děkuji za vaši službu“, v tomto případě službu vlasti. Mnozí obchodníci pak veteránům poskytují různé slevy. A z těchto i z dalších důvodů se bohužel někdy stává, že se za veterána vydává člověk, který jím není. Poznávacím znamením je pouze uniforma, kterou si může obstarat prakticky kdokoli. „Ten, kdo ji neoprávněně obléká, dělá zhruba totéž, jako by si doma vyrobil falešnou průkazku ZTP a vozil se pak hromadnou dopravou zdarma,“ vysvětluje server OzbrojenéSložky.cz.

Tim Walz se k Národní gardě přidal v roce 1981 ve svých 17 letech. Jak uvádí The Blaze, odsloužil si svých 20 let a sbor opustil. Krátce poté ale došlo k teroristickým útokům 11. září 2001 a Walz se do armády vrátil. Službu si prodloužil do roku 2005, kdy spustil úspěšnou kampaň do amerického Kongresu. A právě to je moment, kvůli kterému se nyní ozývají Walzovi kritici. A nejhlasitějším z nich je jistý Tom Behrends, 63letý farmář z Minnesoty, který Walze označil za zrádce . Proč?

„Někdy na začátku roku 2005 se Walz a další příslušníci jeho praporu dozvěděli, že budou brzy nasazeni v Iráku. Walz, nejvyšší poddůstojník jednotky, pak v květnu náhle odešel do důchodu, takže jednotka zůstala bez určeného velitele,“ píše server The Blaze . Walze tehdy ve velení jednotky nahradil Behrends, dnes velící seržant ve výslužbě. „Musel jsem vyrazit a postarat se o vojáky – a říct jim, že jdeme do války,“ říká o svých náhlých začátcích ve velení. „Pro člověka v takové pozici je zbabělost odejít,“ dodal. „Když vaše země zavolá, máte běžet do boje – ne opačným směrem. On utekl. Je to smutné,“ zaznamenal Behrendsova slova na adresu Walze The New York Post. Behrends říká, že takového člověka by si za viceprezidenta USA nevybral.

Připomeňme, že na nejvyšší americké posty v dřívějších volbách kandidovali lidé z vojenského prostředí bězně a opravdu se jednalo o prověřené hrdiny. 31 z 45 prezidentů USA sloužilo v armádě. Po druhé světové válce byl prezidentem generál Dwight Eisenhower, v roce 2008 se o post prezidenta ucházel veterán z Vietnamu a válečný hrdina John McCain. V kampani Harrisové a Walze má zřejmě „veteránství“ hrát důležitou roli. I server Politico při popisu kandidáta Walze hovoří o tom, že Harrisová byla unesena Walzovým životopisem – bývalý středoškolský učitel, trenér amerického fotbalu, veterán a muž, který v roce 2006 vyhrál v tradičně republikánském okrsku.

Po Walzově náhlém odchodu z armády jednotka do Iráku vycestovala pod vedením Behrendse. Jak píše New York Post, během mise zahynuli 3 vojáci z jednotky včetně 19letého Kyla Millera.

Obvinění, že Walz se dopouští „ukradené chrabrosti“, posiluje i pátrání serveru Breitbart. Ten uvádí útržek z Walzovy oficiální biografie: „Po 24 letech služby v Armádní národní gardě odešel velící seržant Walz v roce 2005 z 1-125. polního dělostřeleckého praporu do výslužby. Tim Walz vyhrál své první volby do Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických v roce 2006 a byl znovu zvolen na dalších pět funkčních období, kdy sloužil v prvním minnesotském kongresovém obvodu v jižní Minnesotě.“

Jenže podle Behrendse a podle šetření Breitbartu Walz neodešel do výslužby jako velící seržant a neměl by se tak titulovat. Důstojnice pro styk s veřejností Minnesotské národní gardy, podplukovnice Kristen Augéová uvedla, že Walz „v roce 2005 odešel do výslužby jako nadrotmistr z důvodu vyplácení dávek, protože nedokončil další kurzy na Akademii seržantů americké armády“. A právě splnění těchto kurzů mělo být podmínkou k tomu, aby se Walz stal a zůstal velícím seržantem. Walz se jím sice na krátkou dobu stal, ale pro nesplnění všech potřebných podmínek jím po předčasném opuštění armády nezůstal.

Nejedná se navíc o kauzu, která by se objevila teprve nyní v rámci ostrého předvolebního boje. Tom Behrends s kolegou Paulem Herrem zveřejnili svou kritiku Tima Walze již v roce 2018, tedy v době, kdy se ucházel o post guvernéra Minnesoty. Učinili tak v tamním deníku West Central Tribune. „Pointa toho všeho je smutná a těžko vysvětlitelná. Když národ volal, on to zabalil. Nepodařilo se mu dokončit Akademii seržantů armády Spojených států. Po absolvování akademie, kterou opustil, nesloužil dva roky. Nesloužil dva roky po podmíněném povýšení na velícího rotmistra. Nesplnil celých šest let služebního poměru, který podepsal 18. září 2001. Zklamal svou zemi. Zklamal svůj stát. Zklamal Minnesotskou národní gardu, 1-125. polní dělostřelecký prapor a své spolubojovníky. A selhal, když šel příkladem. Hanebné.“ Behrends a Herr v textu vysvětlují, proč Walz není velícím seržantem, i když jím v jeden moment krátce byl. „Dne 17. září 2004 byl podmíněně povýšen na velícího seržanta. Podmínky mu byly nastíněny při poradě a podepsal prohlášení o souhlasu a stvrzení. Pokud však podmínky nejsou splněny, povýšení je neplatné, jako by k němu nikdy nedošlo,“ lze se dočíst v jejich vyjádření z roku 2018 ve West Central Tribune.

