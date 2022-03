Hrdinka? Chuligánka? Peklo kolem „plakátové“ redaktorky ruské TV

Ruská státní média důsledně popisují ruský vpád na Ukrajinu jako „speciální operaci". Jako čert kříži se vyhýbají slovu „válka“ a když o této ruské agresi vůči sousední svobodné zemi mluví, zdůrazňují údajné úspěchy ruských ozbrojených sil. Videa ze sociálních sítí navíc dokládají, že když už si někdo dovolí proti válce protestovat např. na ulici, ruská policie se o něj rychle postará a odvede ho do policejního vozu. Takto byly zadrženy tisíce lidí.

Redaktorka Marina Ovsjannikovová sebrala odvahu a přímo v živém vysílání ruské státní televize vystoupila proti ruské invazi na Ukrajině.

Na sociálních sítích, kde sama prozradila, že její otec je Ukrajinec a její maminka Ruska, a jako dcera ze smíšeného manželství všechny prosí o ukončení bojů na Ukrajině. Vyzvala k protiválečným protestům, zdůraznila, že se stydí za práci pro kremelskou propagandu, a válku absolutně odsoudila.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74