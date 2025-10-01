Hrůza v Mnichově: Policie prověřuje Antifu

Jdete k volbám?
U jezera Lerchenauer See bylo nalezeno tělo muže se střelnými zraněními. Podle policie zemřelý nastražil v domě, který byl pět minut jízdy odtud, past a zapálil ho. Podle deníku Bild se jednalo o dům jeho rodičů. Poté si údajně vzal život.
„Podle současných informací byl obytný dům úmyslně zapálen v souvislosti s rodinným sporem,“ uvedla policie. „Nalezená zraněná osoba mezitím zemřela. Další osoba je pohřešována a nehrozí jí žádné nebezpečí.“ Strážce zákona citoval server Deutsche Welle.
K hrůznému činu došlo v době startu slavného Oktoberfestu, ale policie tvrdí, že to, co se stalo, se slavným festivalem nijak nesouvisí.
„V současné době neexistuje žádné nebezpečí pro veřejnost. Neexistuje ani žádná souvislost s Oktoberfestem,“ řekl deníku Bild Vrchní policejní inspektor Thomas Schelshorn.
Přesto Oktoberfest zahájen nebyl.
„V současné době provádíme pátrání ve všech směrech. Zkoumáme možná propojení s dalšími lokalitami v Mnichově včetně Theresienwiese. Z tohoto důvodu se otevření festivalového areálu odkládá,“ upozornili mnichovští policisté občany na sociální síti X.
4. Lageupdate— Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025
Aktuell ermitteln wir in alle Richtungen. Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese.
Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes. https://t.co/lZpvrHUCDx
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
„Kdo za těmito událostmi stojí, zatím není jasné. Totožnost osoby, která byla nalezena mrtvá u jezera Lerchenauer See, není známa. Není také známo, zda se jedná o muže nebo ženu. Druh zranění zemřelé osoby a přesná příčina smrti zatím nejsou známy. Podle vlastních informací policie také prověřuje souvislost s Antifou,“ uvedl server listu.
autor: Miloš Polák
