Hrůza v Mnichově: Policie prověřuje Antifu

01.10.2025 12:14 | Zprávy

Bavorskou metropoli Mnichov obchází strach. Ve městě se ozvala exploze. Server německého deníku Bild tvrdí, že policie je velmi opatrná. K místu činu se policisté zprvu přibližovali jen ve vrtulníku. Obří policejní manévry za účasti pyrotechniků probíhají v době, kdy měl odstartovat slavný Oktoberfest. Podle německého listu Die Stuttgarter Zeitung policie prověřuje i možnou spojitost činu s radikální organizací Antifa.

Hrůza v Mnichově: Policie prověřuje Antifu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Mnichov

Anketa

Jdete k volbám?

95%
2%
3%
hlasovalo: 11197 lidí
V severním Mnichově probíhá od časných ranních hodin rozsáhlá policejní a hasičská operace. Na místě jsou také speciální jednotky a odborníci na zneškodňování bomb. Podle deníku BILD došlo v Mnichově k několika výbuchům. Údajně se ozvalo také několik výstřelů. Hasiči dostali první zprávu o explozi ve 4.40 ráno.

U jezera Lerchenauer See bylo nalezeno tělo muže se střelnými zraněními. Podle policie zemřelý nastražil v domě, který byl pět minut jízdy odtud, past a zapálil ho. Podle deníku Bild se jednalo o dům jeho rodičů. Poté si údajně vzal život.

„Podle současných informací byl obytný dům úmyslně zapálen v souvislosti s rodinným sporem,“ uvedla policie. „Nalezená zraněná osoba mezitím zemřela. Další osoba je pohřešována a nehrozí jí žádné nebezpečí.“ Strážce zákona citoval server Deutsche Welle.

K hrůznému činu došlo v době startu slavného Oktoberfestu, ale policie tvrdí, že to, co se stalo, se slavným festivalem nijak nesouvisí.

„V současné době neexistuje žádné nebezpečí pro veřejnost. Neexistuje ani žádná souvislost s Oktoberfestem,“ řekl deníku Bild Vrchní policejní inspektor Thomas Schelshorn.

Přesto Oktoberfest zahájen nebyl.

„V současné době provádíme pátrání ve všech směrech. Zkoumáme možná propojení s dalšími lokalitami v Mnichově včetně Theresienwiese. Z tohoto důvodu se otevření festivalového areálu odkládá,“ upozornili mnichovští policisté občany na sociální síti X.

 

 

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 16160 lidí
Die Stuttgarter Zeitung informuje, že v souvislosti s explozemi v mnichovské rezidenční čtvrti se vyšetřuje i spojení s Antifou.

„Kdo za těmito událostmi stojí, zatím není jasné. Totožnost osoby, která byla nalezena mrtvá u jezera Lerchenauer See, není známa. Není také známo, zda se jedná o muže nebo ženu. Druh zranění zemřelé osoby a přesná příčina smrti zatím nejsou známy. Podle vlastních informací policie také prověřuje souvislost s Antifou,“ uvedl server listu.

Psali jsme:

Německý kancléř „ukončil“ mír s Ruskem. Ale ještě nezačal válku
Politička SPD popsala zážitek s migrantem v Německu. Doma nic takového nechce zažívat
„23 bilionů Kč nám dluží Němci.“ Podnikatel, jemuž stouply energie o 100 %, promluvil
Tanky Leopard. Kalkul Berlína či dobrý kauf? Vojenský historik Fidler a další podivný armádní nákup

 

Zdroje:

https://t.co/lZpvrHUCDx

https://twitter.com/PolizeiMuenchen/status/1973289389787914475?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-ein-toter-explosionen-und-schuesse-verdacht-auf-sprengfalle-68dcb0cee12da109b804fb59

https://www.dw.com/en/munich-police-deployed-after-explosion-investigation-underway/a-74194643

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.oktoberfest-in-muenchen-gesperrt-sprengstoff-drohung-gegen-wiesn-was-wir-wissen-und-was-nicht.97388519-032c-4559-bd57-a1db44f53d6f.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Německo , policie , střelba , zahraničí , bomba , Oktoberfest

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Považujete Mnichov za bezpečný?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Michael Canov byl položen dotaz

ČT

Dobrý den, jste upřímný politik. Můžete mi upřímně říci, jestli si myslíte, že je ČT zárukou nějaké nezávislosti a vyváženosti, a že je nutné ji povinně platit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů Perimenopauza mění osobnostPerimenopauza mění osobnost

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zbavíme se Fialy, a co dále? Ivan Hoffman hledá politika skutečné změny

11:34 Zbavíme se Fialy, a co dále? Ivan Hoffman hledá politika skutečné změny

Tyto volby zaslouženě ukončí vládu Petra Fialy, která je podle Ivana Hoffmana ale jenom součástí naš…