Hustá dvojka jde po „sviňárnách“ pravice. Jana a Matěj si posvítili na důchody

A co že s úsměvem pronášeli? O humorná témata nešlo. „Hlavní ekonomický expert ODS Jan Skopeček tvrdí, že na důchody nebude a že si na ně budeme všichni muset začít šetřit sami,“ pronese Maláčová s úsměvem Skopečkovo varování.



Pozadu nezůstal ani tetelící se Matěj Stropnický a hned vzápětí se k současné ministryni práce a sociálních věcí připojil. „Podle tohoto Skopečka jsou prý jen dvě možnosti – buď dramaticky zdaníme lidi, anebo si holt všichni budou muset začít pořádně šetřit, a to nejlíp v soukromých fondech,“ pronese s dosti sarkastickým podtónem a Maláčová vše doprovází odmítavým kroucením hlavy ze strany na stranu. Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



A pak ministryně rázně uhodí. Podle ní jsou takovéto predikce „na trestní oznámení za šíření poplašné zprávy“.



„A kolik si tak asi mají lidi podle tohoto Skopečka šetřit?“ doplňuje ji Stropnický, přičemž lídryně sociálních demokratů míní, že by na dostatečné zajištění po celý důchod museli lidé odkládat až dvacet tisíc měsíčně.



„Tolik ale milion lidí ani nevydělá,“ následuje na to opět Stropnický s teatrálním podtónem v hlasu a Maláčová se přidává s tím, že to „ví i naše milá Markéta Adamová Pekarová z TOP 09“. Předsedkyně TOP 09 ji rozpálila radou, aby lidé investovali, přičemž ve vysílání ČT24 jmenovala například investice do zlata.



„Čemu my se to tady usmíváme? Vždyť to jsou neuvěřitelný sviňárny, co tady koalice ODS zase chystá!“ spustil poté Stropnický k možnosti, že by se lidé museli zaopatřit sami. Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



Podle Maláčové má aktuální model důchodového systému „zásadní výhodu“. „Ti, kdo dnes pracují, odvádějí sociální pojištění neznehodnocené inflací a důchody jsou z něj zase hned vypláceny,“ pochvalovala si. Prý je tak potřeba „zachovat stávající systém a najít mu nové dodatečné příjmy“.



„My víme, že na priority se peníze vždycky najdou, pro nás jsou ovšem prioritou ne raketové systémy, ale důstojný systém důchodců,“ ohradí se pak oba s odkazem na modernizaci obrany naší země.



Stropnický s Maláčovou pak vyjevili, že „každý, kdo má odpracováno a odváděl do systému, bude mít důchod alespoň dvanáct tisíc“, sníží prý ale zároveň potřebnou dobu pojištění ze 35 na 25 let, nezvýší věk odchodu do důchodu, náročné profese budou moci do penze odejít za každých deset odpracovaných let o rok dříve, 500 korun měsíčně za každé vychované dítě dostane podle nich rodič, který pečoval nejvíce o dítě, a průměrný důchod bude do čtyř let dvacet tisíc. Fotogalerie: - Start kampaně ČSSD

„A kde na to vezmeme?“ rozesmáli se zase oba politici a začali ve výčtu. „Daně nebudou platit jenom obyčejní lidé jako dneska, začnou je platit hlavně ti nejbohatší a hlavně velké firmy, velké nadnárodní firmy,“ rozesmála se Maláčová.



„Jako na Západě,“ utne pak vše Stropnický a ve videu následuje prostřih na volební plakát koalice SPOLU se sloganem „Patříme na Západ“.



Celé video můžete zhlédnout zde:



