I když Západ utáhne kohout, Ukrajina vyhraje. A Putin nepřežije, je si jistý Svárovský

„Týmy Navalného jsou po celém Rusku, jsou to velmi schopní lidé, mají know-how, mají peníze. Teď ale čekají, že prohra ve válce jim pomůže, proto jsou zticha a nic nedělají,“ řekl na adresu ruského opozičníka. Zároveň zmínil téma, že by Putina v prezidentském křesle mohl vystřídat ještě někdo horší: „I kdyby přišel někdo horší, nějaký totální fašista, tak to neznamená, že bude pro svět nebezpečnější, protože za sebou nebude mít dvacet let konsolidace moci, jako měl Vladimir Putin. Nevíme, kdo to bude,“ doplnil Svárovský v podcastu StandaShow.

Mnoho evropských politiků mluví o mírovém řešení války na Ukrajině. Rozesmála ho slova Andreje Babiše (ANO), že uspořádá mírový summit v Praze. „Tak to je blbost. Babiš a Fico, to je něco podobného. Smlouva, která by zakládala mírové vztahy dvou zemí, ta skutečně bude možná až po změně režimu v Rusku. K čemu může dojít, je eventuální dohoda o příměří,“ míní Svárovský.

„Nevylučoval bych ani to, že až se bude skutečně rýsovat ta porážka na tom poli a bude viditelná, že Putin skončí zatčený v rukou generálů a převezme to ruská armáda, která bude potom nějakým způsobem jednat o zastavení palby,“ vyjevil analytik.

Na otázku, co by se stalo, pokud by Západ ze dne na den přestal Ukrajinu finančně i vojensky podporovat, řekl: „Ukrajina má v současné době zbraně na to, že by válku i tak dotáhli do vítězného konce. Kdyby se to stalo před půl rokem, bylo by to horší. Protože si myslím, že ten zlom nastal v lednu na americké letecké základně Ramstein, kdy byla Ukrajině poskytnuta významná pomoc. Myslím, že ta trajektorie, že Rusové prohrajou, už je daná,“ přemítal Svárovský.

Západ dle něho měl a stále má možnost ukončení války na Ukrajině urychlit. „Západ má možnost poskytnout účinnější a sofistikovanější zbraně. Jsem k výkonu Západu velmi kritický, i vůči Severoatlantické alianci, byla tam řada zanedbání, opoždění. Po válce bude důležité se na tato selhání zaměřit, abychom se poučili,“ poznamenal Svárovský.

