Ideologie kolem cigaret. Byrokraté z WHO hazardují s veřejným zdravím

Středoamerická Panama nepatří ani k největším, ani k nejvyspělejším zemím světa. Spíše je známá vysokou kriminalitou – v žebříčku globálního organizovaného zločinu země obsadila sedmnáctou pozici. Lépe jsou na tom dokonce i Libye, Jemen či Kambodža. Nyní se však zapisuje do světového povědomí ještě jednou důležitou událostí. Od 5. do 10. února totiž tato země hostí 10. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (COP FCTC). Setkání, které je nechvalně proslulé svou uzavřeností, se koná každé dva roky a významně určuje směr světové politiky v oblasti boje s kouřením. Bohužel, ne vždy tím správným směrem.

Konference smluvních stran FCTC je totiž kromě tajnůstkaření známá i tím, že dlouhodobě ignoruje přístup založený na omezování rizik způsobených konzumací nikotinu. To je zřejmé zejména na postoji konference k alternativním bezdýmným tabákovým výrobkům jako je zahřívaný tabák či elektronické cigarety. Přestože nezávislé studie opakovaně prokázaly, že jsou tyto alternativy pro spotřebitele mnohem bezpečnější a vedou ke zlepšení veřejného zdraví, podklady panamské konference prezentují i tyto alternativní produkty jako hrozbu pro globální „kontrolu tabáku“. Zároveň usilují o to, aby došlo ke sloučení všech tabákových výrobků a výrobků obsahujících nikotin do jedné kategorie, aniž by se rozlišovalo mezi vysoce rizikovými tabákovými výrobky, tedy hlavně cigaretami, a bezpečnějšími alternativami.

Pokud by tento přístup zvítězil, v praxi by to mimo jiné znamenalo, že klasická hořící cigareta by měla být zdaněna úplně stejně jako například nahřívaný tabák. Ten přitom i dle zjištění uznávaných národních regulačních orgánů, jako je americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, německý Spolkový institut pro posuzování rizik a řady dalších, představuje pro veřejné zdraví nižší riziko než právě cigarety. Jestliže konference COP FCTC unifikovaný přístup ke všem výrobkům obsahujícím nikotin prosadí, například evropské instituce v Bruselu by mohly toto rozhodnutí učiněné stovkou technokratů za zavřenými dveřmi přeměnit v zákon bez konzultace s jednotlivými členskými státy. Existuje tedy reálné nebezpečí, že běžní spotřebitelé, kteří přešli od klasických cigaret k jejich bezpečnějším alternativám, se vrátí zpět ke spalovanému tabáku. Což by právě pro veřejné zdraví byla velmi špatná zpráva.

Bohužel riziko takového scénáře není úplně malé. Jaké cíle sledují pořadatelé konference, kterými jsou zástupci Světové zdravotnické organizace (WHO) se sídlem v Ženevě, potvrzuje i to, že se v podkladech pro jednání objevil i požadavek definovat všechny aerosoly emitované z „nových a nově vznikajících tabákových výrobků“ jako „kouř“. Obtížně si lze představit větší absurditu a důkaz ideologické zaslepenosti. Jak potvrdil již zmíněný Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, srovnání cigaretového kouře a aerosolů z alternativ ukazuje, že elektronické cigarety či zahřívané tabákové výrobky produkují až o 90 procent nižší hodnoty škodlivých chemikálií než klasické cigarety.

Nelze se tedy divit, že například Spotřebitelské centrum americké organizace Taxpayers Protection Alliance (TPA) kritizovalo konferenci za to, že ignoruje vědu a práva spotřebitelů při prosazování restriktivních opatření na kontrolu tabáku. Martin Cullip, jeden z expertů TPA, prohlásil, že zástupci Světové zdravotnické organizace, kteří Konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy o kontrole tabáku včetně jejích podkladů připravují, zcela přehlížejí strategii snižování rizik. Cullip zároveň vyzval k větší účasti veřejnosti na diskusích WHO o politice kontroly tabáku a naléhal na členské státy, aby prozkoumaly jiné přístupy nad rámec těch, které diktuje WHO, s cílem účinně řešit problémy spojené s kouřením a jeho následky. Bez ideologického zaslepení a transparentně.

