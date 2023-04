Ideová školení, skandalizovat... Rvačka Zahradila s „běloruským emigrantem poučujícím českou vládu“. Žantovský v úžasu

TÝDEN V MÉDIÍCH Svazák 21. století a vodní slalomář, který možná rozumí sportu a jídlu, ale tím jeho rozhled končí, se vrhli jak rozlícené saně na europoslance ODS Jana Zahradila. Naštvalo je, že se politik ohradil proti požadavkům na zavádění ideových školení, skandalizování nepohodlných názorů a sypání peněz vybraným neziskovkám. „Čím dál méně je slyšet promlouvat lidi, kteří něčemu rozumějí. Zpravidla nejhlasitější jsou ti, co nevědí nic. Jako by svou hloupost chtěli překřičet,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský v pravidelném přehledu mediálních zajímavostí.

reklama

Už více než deset let každou sobotu, a tak i dnes, k vám míří souhrn mediálních zajímavostí. „Podobně jako před týdnem, i tentokrát se zastavíme u kuriózních lingvistických úkazů v našich mediálních luzích a hájích. Asi největším ‚hrdinou‘ v oboru inovace žurnalistického jazyka a (ne)vkusu se stal Petr Kamberský z Lidovek, jenž uveřejnil věru objevný článek s titulkem ‚Univerzitní mramorové lejno aneb Proč se musí absolventi za promoci na ‚Karlovce‘ stydět‘. Autorovi se prý přihodila zvláštní věc – během krátké doby absolvoval trojí promoci, a to jak v Praze, tak na King’s College v Londýně a na University of Edinburgh,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

„Anglická ani skotská škola, píše zřejmě podle pravdy Kamberský, ostatně proč by si vymýšlel, ačkoli není zřejmé, jakou jím uváděná čísla mají souvislost s dalším textem (posuďte sami), nemají tak ohromující datum založení jako Univerzita Karlova (1348), zato mají řádově lepší mezinárodní hodnocení. Obě se dlouhodobě pohybují ve druhé až čtvrté desítce žebříčků světových univerzit, ať už citujeme Times Higher Education ranking, šanghajský Academic Ranking of World Universities, či QS World University Rankings. Karlovka je v tom prvním na 500. až 600., ve druhém na 300. až 400. a ve třetím na 288. místě,“ cituje mediální analytik.

Nechutné a odporné, co čpí ze 675 let staré univerzity

Anketa Který z uvedených lídrů má vaši největší důvěru? Joe Biden 2% Olaf Scholz 4% Emmanuel Macron 14% Giorgia Meloniová 78% Ursula von der Leyenová 1% Rishi Sunak 1% hlasovalo: 9703 lidí

Co tedy Kamberskému nepřijde „degutantní“, natož „zaprděné“? Citujme: „Promoce na King’s College… je velkolepá, důstojná a radostná. ,Prožíváme velký den, pojďme si ho užít,´ říkají pořadatelé a studenti, jejich přátelé a rodiny z celého světa tleskají, provolávají slávu, i tu slzičku uroní. To samé v samotném srdci Skotska: dudy, kilty, dojemný sborový zpěv. Nádherná aula, všude radost, že po letech dřiny a často i odříkání vyrážejí konečně mladí do světa. A jejich blízcí, kteří je celou dobu podporovali a často s nimi strázně spoluprožívali, si to mají užít s nimi. Že mají hosté při obou obřadech v ruce brožuru (program jako v divadle), která je provede celým univerzitním rituálem včetně seznamu všech dnešních absolventů, je samozřejmostí.“

Hosté mohou při promoci na UK jen sedět jako myšky

Naopak promoci na Univerzitě Karlově hodnotí Kamberský jako „funus komunistických papalášů. Hosté nesmějí nic, jen sedět jako myšky, ohromené majestátem akademiků. Kdosi předčítá latinský text, jemuž nikdo ze zúčastněných nerozumí. Nikdo se nedozví, co vlastně studenti slavnostním Spondeo ac polliceor slibují“. „Někdo by panu Kamberskému mohl vysvětlit, že latinský výraz znamená prostě ‚Slibuji‘. Je mu to málo? Zejména slibuje-li se v historických zdech, které viděly promovat tolik významných osobností českých i světových dějin, že jen možnost stát za nimi v závěsu či ve stínu je samo o sobě závazkem. Co by chtěl víc?“ ptá se Petr Žantovský.

Psali jsme: Nechte učit Ševčíka. Urválkovská rétorika utržená ze řetězu. Šafr, Dolejší a všichni ostatní Lhaní České televize na vlastní kůži. Žantovského zážitek s pořadem Newsroom ČT24 „ČR přesně na hraniční čáře!“ Jourová odhalila protiruský plán. Petr Žantovský varuje. Zaděláno na problém Žantovský nad kauzami Wollnera a Fridrichové: Vykřičený dům na Kavčích horách. To není úlet, to je tam systém

To se dozvídáme vzápětí: „Chystáte-li se na promoci s malým dítětem, máte smůlu. Zatímco na svatbu i na pohřeb, do kostela i na úřad s dětmi můžete, jediné místo, kde je dětem do pěti let vstup nepřímo zakázán, je promoce na Karlově univerzitě. Takže absolvent s malými dětmi se musí rozloučit s přítomností partnera/partnerky, neb ten musí stát venku a čekat. Univerzita Karlova předpokládá, že všichni hosté jsou nesvéprávní dementi a nejspíše by nechali své potomstvo pobíhat po aule a čurat akademikům na taláry.“

Měli by mu vysvětlit, zač je toho na univerzitě talár

„O nesvéprávnosti bych spíše přemýšlel u pana Kamberského. Jásot, brekot a jiné zvuky obvykle vyluzované dětmi nízkého věku vskutku nekorespondují s rituálem, který zde probíhá. A spoléhat na to, že se každému z (pra)rodičů takových robat podaří eliminovat jejich přirozené projevy, svědčí o tom, že pan Kamberský asi nikdy s tak malým dítětem na žádnou slavnostní událost nezavítal, jinak by si odpustil ta hrubá slova o ‚dementech‘. Závěr pana Kamberského? ‚Promoce na UK je mramorové lejno‘. Docela bych mu přál, aby se za ním rozeběhl byť jen jediný ročník absolventů, promovaných v tom ‚lejnu‘, a vysvětlil mu, zač je toho na univerzitě talár. Pokud tedy pan Kamberský ví, co to slovo znamená,“ dodává Petr Žantovský.

Fotogalerie: - Interpelace na ministry

Druhé téma začíná konstatováním, že u produktů z dílny serveru Forum 24 jsme zvyklí na leccos, takže nás neudiví ani článek nazvaný „Nechutný nok. Olympionik Vavřinec Hradilek ostře reagoval na urážky europoslance Zahradila“. Píše se v něm, že europoslanec ODS Jan Zahradil se pustil do česko-běloruského aktivisty a analytika spolku Evropské hodnoty, vedeného lobistou Jakubem Jandou, Andreje Poleščuka. Vadil mu jeho plán, jak bojovat s dezinformační scénou. Andrej Poleščuk na sociální síti zveřejnil návrh, jak by se mělo bojovat s dezinformacemi. Navrhuje například zavést programy mediální a digitální gramotnosti do školních osnov, využívat strategickou komunikaci a prebunking. Zároveň by se podle něj mělo spolupracovat s nevládními organizacemi a jednat transparentně ve vztahu k občanům.

Svazák 21. století pod hlavičkou Evropských hodnot

„To je jen nástřel. Už mě unavuje vidět slinty podomních prodejců fašismu, když známe nástroje, jak se tomu bránit. Máme empirická data a studie. Je to jen o tom chtít s tím něco dělat. Ne, ono to nějak nedopadne,“ vzkázal Poleščuk. Podle něj vláda v boji s dezinformace nic nedělá. „Devátým rokem proti nám vede Rusko informační válku. Viděli jsme volby v USA 2016, brexit, zásah do francouzských voleb,“ varoval česko-běloruský aktivista.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Europoslanec Zahradil z jeho návrhu nadšený nebyl. „Seznamte se: svazák 21. století, bojovník proti ‚dezinfo‘, evropské hodnoty,“ reagoval na Poleščuka. Podle Zahradila tím chtěl aktivista říct, aby se zavedla ideová školení, skandalizovaly nepohodlné názory, vymyslely oficiální propagandistické slogany, nasypaly peníze vybraným neziskovým organizacím nebo zaúkolovala státní byrokracie. Tedy vlastně aby se jen víc a víc forsírovalo už to, co se dnes a již dlouho děje. Aby se to podložilo zákony, úředními příkazy a vymáhací represí.

Běloruský emigrant poučuje českou vládu, co má dělat

„Pane europoslanče, 25 let v politice vás zřejmě odtrhlo od skutečného světa. Ve své křečovité snaze skandalizovat na Západě běžnou praxi ani nevidíte, jak moc pro smích jste. A co je na tom to nejsmutnější, je fakt, že ačkoli člen ODS, která sama sebe deklaruje jako prozápadní stranu, nejste ani schopen říct – i přes obrovské množství důkazů – že čínští komunisté provádějí genocidu,“ reagoval Poleščuk na urážky Zahradila, kterého nazval „rozkuřovačem čínských komunistických zájmů“. Na celou debatu pak reagoval například sportovec Vavřinec Hradilek. „Zahradil je nechutný nok. Věřím, že ODS už ho do europarlamentu nepostaví,“ vzkázal na sociální síti český vodní slalomář.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tak to už je opravdu vyšší škola politické komunikace. Běloruský emigrant poučuje českou vládu, co má dělat, aby mu (zjevně) byla nápomocna v jeho osobní pomstě, dožaduje se hromad peněz na tyto pochybné účely a uráží české politiky slovy ‚slinty podomních prodejců‘. Na tuto komunikační notu reagoval Jan Zahradil vlastně ještě s noblesou. Nazval Poleščuka ‚svazákem 21. století‘, což je docela namístě. Zejména pokud si představíme pod pojmem svazák ony modrokošilaté fanatiky z padesátých let, agitující z korby traktoru vítězné tirády na Gottwalda, a ne ty životem a kariérou unavené molochy z let osmdesátých, jimž už o žádné ideje nešlo, jen o hlubší a plnější koryto,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Možná rozumí sportu a jídlu, ale tím jeho rozhled končí

V tom jim ale nepřekážel lid, nýbrž jejich vlastní soudruzi o pár pater výš na mocenské vertikále. „To, že Poleščuk nazval Zahradila ‚rozkuřovačem čínských komunistických zájmů‘, silně připomíná rétoriku všech těch Urválků, nazývajících své ještě včerejší vysoce postavené soudruhy před soudem slovy typu zrádce, bestie, zrůda a podobně. A my to trpíme. Proč? A to ještě jeho vystoupení završuje sportovec, který nazývá Zahradila ‚nokem‘. To je novinka, s takovým označením v negativním významu jsem se ještě nesetkal. Beru to tedy tak, že pan sportovec možná rozumí sportu a jídlu, ale tím jeho rozhled končí. Příště třeba nazve Zahradila nopem, copem, snopem či snad dokonce opem? Nechme se překvapit,“ doporučuje mediální odborník.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 21500 lidí

Nejhlasitější jsou ti, co chtějí překřičet svou hloupost

Na podobné téma a v podobném formátu se setkali také dva exministři financí – Alena Schillerová a Miroslav Kalousek. „Všimněte si: zástupci dvou stran, které na sobě navzájem obvykle nenechají nit suchou, a shodli se téměř ve všem. Schillerová na téma vládního návrhu na zvýšení sazeb DPH pravila velmi věcně: ‚Rychle jsem si to vypočítala a vychází mi, že čtyřčlenná rodina v třípokojovém bytě by měla roční výdaje navíc o tři tisíce korun. Zatíží to životy občanů, protože se to týká také léků nebo celé řady živnostenských profesí… V tuto chvíli je to jenom proinflační krok, který povede k zadušení ekonomiky.‘ A vyzvala vládu, ať přijde s hospodářskou strategií a podporou českých firem,“ připomíná mediální analytik.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A Miroslav Kalousek ve vzácné shodě hodnotil ekonomickou (ne)politiku naší vlády takto: „Je skutečně zarážející, jak důsledně proinflační politiku vláda dělá. Neschopnost razantně škrtat se snoubí se zvyšováním mandatorních výdajů, počtu zaměstnanců a populistickými dárečky. A teď ještě zvýšíme ceny administrativně.“ A kladl otázku, zda je to úmysl, nebo amatérismus. Nad diskusemi lidí, kteří své věci rozumějí, je radost se zamýšlet, a přitom kvitovat, že jsou vedeny ve vzájemném respektu a slušnosti. Takže naše politické a mediální lexikum ještě není úplně vepsí, jak by to mohlo vyhlížet podle svrchu uvedených příkladů. Jen je nějak čím dál méně často vidět a slyšet promlouvat právě ty lidi, kteří něčemu rozumějí. Zpravidla nejhlasitější jsou ti, co nevědí nic. Jako by svou hloupost chtěli překřičet,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Psali jsme: „To je ale úroveň, Mirko!“ Žantovský o tom, kam až klesla senátorka Němcová „Komentář? Propaganda!“ Petr Žantovský se neudržel, když toto četl. David Svoboda znovu trhán na kusy Toto není apríl, bohužel. Nový mocnář na Hradě a fuj Nohavica. Žantovský vidí regulérní blázinec Novinářka čekala na příležitost ke zveřejnění... Kauza Železný. Petr Žantovský už něco podobného viděl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.